Versión 'top'
Cómo hacer una ensaladilla rusa con tartar de gamba y mayonesa acevichada
Bar Nuri, que ha renovado su carta, cuenta con 'hits' como este platillo
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Bar Nuri parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como los canelones o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea, y una de las elaboraciones estrella es la ensaladilla rusa con tartar de gamba blanca y mayonesa acevichada. Una versión muy 'top' de este clásico de nuestra gastronomía. Aquí tienes la receta.
Ingredientes
Para la ensaladilla
- Patata Monalisa
- ZanahoLas dia
- Aceitunas
- Piparras
Para la mayonesa acevichada
- Huevo
- Aceite de girasol
- Cilantro
- Cítricos
- Ají amarillo
- 'Dashi'
- Sal
Para el tartar de gamba blanca
- Gamba blanca fresca
- Sal
- Aceite de oliva suave
Elaboración
Para la base de la ensaladilla
- Hervimos la patata y la zanahoria. Las dejamos enfriar, las pelamos y las cortamos en dados pequeños.
- Añadimos los encurtidos picados en trozos pequeños.
- Reservamos en frío.
Para la mayonesa acevichada
- Emulsionamos el huevo con el aceite de girasol.
- Agregamos cilantro picado
- Incorporamos zumo cítrico, ají amarillo y un punto de 'dashi'.
Para el tartar de gamba blanca
- Limpiamos y pelamos las gambas.
- Las cortamos en daditos pequeños con cuchillo.
Acabado y presentación
- Acabamos el plato mezclando la base de la ensaladilla con la mayonesa.
- Emplatamos con cuidado y, finalmente, colocamos el tartar encima.
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