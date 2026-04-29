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Cómo hacer una ensaladilla rusa con tartar de gamba y mayonesa acevichada

Bar Nuri, que ha renovado su carta, cuenta con 'hits' como este platillo

VÍDEO | Tapas 24: la mejor ensaladilla de España

Estas son las mejores ensaladillas rusas de Barcelona: tradicionales, evolucionadas...

La ensaladilla rusa con tartar de gamba y mayonesa acevichada de Bar Nuri.

La ensaladilla rusa con tartar de gamba y mayonesa acevichada de Bar Nuri. / El Periódico

Cata Mayor

Cata Mayor

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Bar Nuri parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como los canelones o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea, y una de las elaboraciones estrella es la ensaladilla rusa con tartar de gamba blanca y mayonesa acevichada. Una versión muy 'top' de este clásico de nuestra gastronomía. Aquí tienes la receta.

Ingredientes

Para la ensaladilla

  • Patata Monalisa
  • ZanahoLas dia
  • Aceitunas
  • Piparras

Para la mayonesa acevichada

  • Huevo
  • Aceite de girasol
  • Cilantro
  • Cítricos
  • Ají amarillo
  • 'Dashi'
  • Sal

Para el tartar de gamba blanca

  • Gamba blanca fresca
  • Sal
  • Aceite de oliva suave

Elaboración

Para la base de la ensaladilla

  1. Hervimos la patata y la zanahoria. Las dejamos enfriar, las pelamos y las cortamos en dados pequeños.
  2. Añadimos los encurtidos picados en trozos pequeños.
  3. Reservamos en frío.

Para la mayonesa acevichada

  1. Emulsionamos el huevo con el aceite de girasol.
  2. Agregamos cilantro picado
  3. Incorporamos zumo cítrico, ají amarillo y un punto de 'dashi'.

Para el tartar de gamba blanca

  1. Limpiamos y pelamos las gambas.
  2. Las cortamos en daditos pequeños con cuchillo.

Acabado y presentación

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  1. Acabamos el plato mezclando la base de la ensaladilla con la mayonesa.
  2. Emplatamos con cuidado y, finalmente, colocamos el tartar encima.

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