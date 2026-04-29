Cómo hacer una ensaladilla rusa con tartar de gamba y mayonesa acevichada

Bar Nuri parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como los canelones o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea, y una de las elaboraciones estrella es la ensaladilla rusa con tartar de gamba blanca y mayonesa acevichada. Una versión muy 'top' de este clásico de nuestra gastronomía. Aquí tienes la receta.

Ingredientes

Para la ensaladilla

Patata Monalisa

ZanahoLas dia

Aceitunas

Piparras

Para la mayonesa acevichada

Huevo

Aceite de girasol

Cilantro

Cítricos

Ají amarillo

'Dashi'

Sal

Para el tartar de gamba blanca

Gamba blanca fresca

Sal

Aceite de oliva suave

Elaboración

Para la base de la ensaladilla

Hervimos la patata y la zanahoria. Las dejamos enfriar, las pelamos y las cortamos en dados pequeños. Añadimos los encurtidos picados en trozos pequeños. Reservamos en frío.

Para la mayonesa acevichada

Emulsionamos el huevo con el aceite de girasol. Agregamos cilantro picado Incorporamos zumo cítrico, ají amarillo y un punto de 'dashi'.

Para el tartar de gamba blanca

Limpiamos y pelamos las gambas. Las cortamos en daditos pequeños con cuchillo.

Acabado y presentación