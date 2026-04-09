Una receta de 'capipota' para mojar pan

Los Tortillez tuvo tanto éxito en la calle del Consell de Cent que hace algo más de un año abrió otro local en el barrio de Sant Antoni (Manso, 50). En ambos sitios el ambiente recuerda a los años 70 y 80 (verás algún logo de Pryca y algún Naranjito, gotelé en la pared y vajillas de Duralex) y la carta se basa en tortillas (una veintena) y platos de cocina casera.

Una de las propuestas estelares de la carta es el 'capipota'. Tan bien lo hacen que les hemos pedido la receta. Aquí la tienes (salen cuatro raciones de 200 gramos cada una). La recomendación es comerlo al día siguiente.

Para el 'capipota'

Ingredientes

800 g de 'capipota'

240 g de cebolla cortada en 'brunoise'

5 g de ajo cortado en 'brunoise'

65 g de chorizo picante

30 g de jamón

Media hoja de laurel

1 cayena

2,5 g de pimentón picante

2,5 g de pimentón dulce

90 g de tomate triturado

5 g de tomate concentrado

2,5 g de ñora

50 g de vino rancio

C/s de caldo de pollo

C/s de sal

C/s de aceite de oliva virgen extra

Para la picada

Ingredientes

Almendra tostada

Avellana tostada

Galletas

Perejil

Elaboración

Picar todos los ingredientes.

Elaboración del plato de 'capipota'