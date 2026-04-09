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Sabor tradicional

Una receta de 'capipota' para mojar pan

Los Tortillez, especializado en tortillas de todo tipo y cocina casera, borda este plato

Estos son los mejores 'capipota' de Barcelona

Estos son los mejores callos de Barcelona

El 'capipota' del restaurante Los Tortillez.

El 'capipota' del restaurante Los Tortillez. / El Periódico

Cata Mayor

Cata Mayor

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Los Tortillez tuvo tanto éxito en la calle del Consell de Cent que hace algo más de un año abrió otro local en el barrio de Sant Antoni (Manso, 50). En ambos sitios el ambiente recuerda a los años 70 y 80 (verás algún logo de Pryca y algún Naranjito, gotelé en la pared y vajillas de Duralex) y la carta se basa en tortillas (una veintena) y platos de cocina casera.

Una de las propuestas estelares de la carta es el 'capipota'. Tan bien lo hacen que les hemos pedido la receta. Aquí la tienes (salen cuatro raciones de 200 gramos cada una). La recomendación es comerlo al día siguiente.

Para el 'capipota'

Ingredientes

  • 800 g de 'capipota'
  • 240 g de cebolla cortada en 'brunoise'
  • 5 g de ajo cortado en 'brunoise'
  • 65 g de chorizo picante
  • 30 g de jamón
  • Media hoja de laurel
  • 1 cayena
  • 2,5 g de pimentón picante
  • 2,5 g de pimentón dulce
  • 90 g de tomate triturado
  • 5 g de tomate concentrado
  • 2,5 g de ñora
  • 50 g de vino rancio
  • C/s de caldo de pollo
  • C/s de sal
  • C/s de aceite de oliva virgen extra

Para la picada

Ingredientes

  • Almendra tostada
  • Avellana tostada
  • Galletas
  • Perejil

Elaboración

  1. Picar todos los ingredientes.

Elaboración del plato de 'capipota'

Noticias relacionadas y más

  1. En una olla con aceite pochamos la cebolla, el ajo, el chorizo, el jamón, la cayena y el laurel.
  2. Añadimos los dos tipos de pimentón y los tomates que habremos salado al gusto hasta que evapore el agua del tomate.
  3. Mientras tanto, hervimos el 'capipota' en una olla aparte.
  4. En la primera olla, agregamos la ñora y el vino rancio, y cocinamos hasta que se evapore el alcohol.
  5. Incorporamos el 'capipota' hervido y el caldo, y dejamos cocinar.
  6. Añadimos la picada (elaboración anterior).

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