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Bocado adictivo

Una receta fácil y agradecida para hacer 'coca de vidre'

Clara Simó es una profesora de catalán aficionada a la cocina que en las redes sociales (@clarafogons) comparte con humor recetas sencillas como esta que aparece en su libro, 'Amb dos fogons'

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'Coca de vidre' de Clara Simó, autora del libro de recetas 'Amb dos fogons'.

'Coca de vidre' de Clara Simó, autora del libro de recetas 'Amb dos fogons'. / El Periódico

Cata Mayor

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Clara Simó es una profesora de catalán aficionada a la cocina que en Instagram (@clarafogons) comparte con un toque de humor recetas fáciles, gamberras y de aprovechamiento. Acaba de publicar 'Amb dos fogons' (Rosa dels Vents), recetario dirigido a quienes "compran el tomate rallado para hacer un pan con tomate" y "creen que un caldo es ese tetrabrik que venden en el súper".

Una de las recetas más sencillas y agradecidas de este libro que rezuma humor en cada página es la de la 'coca de vidre'. "Si te han sobrado trozos de pan o de masa de pizza (la que hayas hecho tú o la que hayas comprado en el súper), puedes hacer un montón de 'coques de vidre'. En casa nos las comemos como si fueran pipas porque son crujientitas y buenísimas", explica Simó. Aquí la tienes.

Para la masa

Ingredientes

  • 500 g de harina de fuerza
  • 250 g de agua
  • 10 g de sal
  • 25 g de levadura fresca o 7 g de levadura seca (de panadero, la blanca no sirve)

Elaboración

  1. Mezclar todos los ingredientes.
  2. Amasar muy bien durante un mínimo de 20 minutos.
  3. Dejar reposar la masa hasta que doble el volumen.

Para la 'coca de vidre'

Ingredientes

  • 1 masa básica (elaboración anterior)
  • Azúcar
  • Un chorrito de anís
  • Aceite

Elaboración

Noticias relacionadas y más

  1. Hacer una bola con la masa y dejar reposar.
  2. Hacer bolitas de masa y estirarlas muchísimo.
  3. Cuando queden muy finas, pintarlas con aceite y echarles azúcar.
  4. Cocerlas en el horno a 200°C durante 15 minutos.
  5. Retirarlas del horno y añadir inmediatamente un chorrito de aceite para que se forme un cristal sobre la coca.

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