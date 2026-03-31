Bocado adictivo
Una receta fácil y agradecida para hacer 'coca de vidre'
Clara Simó es una profesora de catalán aficionada a la cocina que en las redes sociales (@clarafogons) comparte con humor recetas sencillas como esta que aparece en su libro, 'Amb dos fogons'
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Clara Simó es una profesora de catalán aficionada a la cocina que en Instagram (@clarafogons) comparte con un toque de humor recetas fáciles, gamberras y de aprovechamiento. Acaba de publicar 'Amb dos fogons' (Rosa dels Vents), recetario dirigido a quienes "compran el tomate rallado para hacer un pan con tomate" y "creen que un caldo es ese tetrabrik que venden en el súper".
Una de las recetas más sencillas y agradecidas de este libro que rezuma humor en cada página es la de la 'coca de vidre'. "Si te han sobrado trozos de pan o de masa de pizza (la que hayas hecho tú o la que hayas comprado en el súper), puedes hacer un montón de 'coques de vidre'. En casa nos las comemos como si fueran pipas porque son crujientitas y buenísimas", explica Simó. Aquí la tienes.
Para la masa
Ingredientes
- 500 g de harina de fuerza
- 250 g de agua
- 10 g de sal
- 25 g de levadura fresca o 7 g de levadura seca (de panadero, la blanca no sirve)
Elaboración
- Mezclar todos los ingredientes.
- Amasar muy bien durante un mínimo de 20 minutos.
- Dejar reposar la masa hasta que doble el volumen.
Para la 'coca de vidre'
Ingredientes
- 1 masa básica (elaboración anterior)
- Azúcar
- Un chorrito de anís
- Aceite
Elaboración
- Hacer una bola con la masa y dejar reposar.
- Hacer bolitas de masa y estirarlas muchísimo.
- Cuando queden muy finas, pintarlas con aceite y echarles azúcar.
- Cocerlas en el horno a 200°C durante 15 minutos.
- Retirarlas del horno y añadir inmediatamente un chorrito de aceite para que se forme un cristal sobre la coca.
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