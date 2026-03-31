Una receta fácil y agradecida para hacer 'coca de vidre'

Clara Simó es una profesora de catalán aficionada a la cocina que en Instagram (@clarafogons) comparte con un toque de humor recetas fáciles, gamberras y de aprovechamiento. Acaba de publicar 'Amb dos fogons' (Rosa dels Vents), recetario dirigido a quienes "compran el tomate rallado para hacer un pan con tomate" y "creen que un caldo es ese tetrabrik que venden en el súper".

Una de las recetas más sencillas y agradecidas de este libro que rezuma humor en cada página es la de la 'coca de vidre'. "Si te han sobrado trozos de pan o de masa de pizza (la que hayas hecho tú o la que hayas comprado en el súper), puedes hacer un montón de 'coques de vidre'. En casa nos las comemos como si fueran pipas porque son crujientitas y buenísimas", explica Simó. Aquí la tienes.

Para la masa

Ingredientes

500 g de harina de fuerza

250 g de agua

10 g de sal

25 g de levadura fresca o 7 g de levadura seca (de panadero, la blanca no sirve)

Elaboración

Mezclar todos los ingredientes. Amasar muy bien durante un mínimo de 20 minutos. Dejar reposar la masa hasta que doble el volumen.

Para la 'coca de vidre'

Ingredientes

1 masa básica (elaboración anterior)

Azúcar

Un chorrito de anís

Aceite

Elaboración