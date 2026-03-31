La receta de Dani García, chef: "Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama"

Cuando la Semana Santa se acerca en el calendario, los fogones y cocinas de todo el país se llenan de los platos más típicos de la Cuaresma. Y entre todos ellos, destaca un dulce convertido en todo un emblema de estas fechas, admirado por su sencillez y exquisito sabor: las torrijas. Y para crear "las mejores torrijas del mundo", el chef marbellí Dani García ha querido explicar el paso a paso de una de sus recetas estrella.

"Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama", ha asegurado el chef con dos estrellas Michelin Dani García.

La receta de torrijas de Dani García empieza con leche, azúcar y vainilla

Tal y como ha relatado, para crear este plato, el primer paso sería poner un vaso de leche a hervir, tras lo que será necesario añadirle dos cucharadas de azúcar y una vaina de vainilla en rama.

Una vez que se han incorporado los ingredientes, es momento de batir la mezcla hasta que se consiga disolver la vaina de vainilla, tras lo que habrá que esperar a que la leche empiece a hervir.

El pan de leche, clave en esta receta de torrijas caseras

Tras esto, será necesario disponer dos bollos de pan de leche en una fuente y "bañarlos" en la mezcla de leche, azúcar y vainilla, hasta que queden casi cubiertos en su totalidad.

"Lo dejamos 20 minutos por un lado, otros 20 minutos por el otro y nos lo llevamos a la nevera", ha recalcado el cocinero.

Mientras el producto se enfría, será el momento de crear una mezcla de azúcar y mantequilla para caramelizar la torrija. "Es casi un toffe", ha recalcado Dani García.

Así se carameliza la torrija para conseguir un interior jugoso y un exterior crujiente

Para este paso, será necesario echar dos cucharadas de azúcar a una sartén y añadir una cucharada de agua "para que el caramelo no se queme". "En cuanto el caramelo esté dorado y con ese color avellana que tanto nos gusta, añadiré la mantequilla (una nuez)", ha señalado.

Tras este paso, únicamente faltará echar los dos panes de leche a la sartén y mezclar con el caramelo hasta que esté perfectamente integrado. "Y la podéis acompañar perfectamente con un helado de vainilla", ha añadido el chef.

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Con todo esto, quedaría una torrija esponjosa y jugosa por dentro, pero crujiente por fuera, que permite disfrutar de este postre tradicional con un toque diferente en apenas unos minutos.