Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación salidaBebé BarcelonaTiempoJuntsRodaliesNoelia CastilloTer StegenIránCentrales de bombeoCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Torrijas

Dani García, chef: "Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama"

El cocinero ha mostrado el paso a paso para elaborar en apenas unos minutos uno de los dulces más emblemáticos de Cuaresma

Domi Vélez, mejor panadero del mundo, presenta el primer 'Bollycao' de torrijas: "Es una completa barbaridad"

Dani García, chef malagueño: &quot;Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama&quot;.

Dani García, chef malagueño: "Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama". / Youtube

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando la Semana Santa se acerca en el calendario, los fogones y cocinas de todo el país se llenan de los platos más típicos de la Cuaresma. Y entre todos ellos, destaca un dulce convertido en todo un emblema de estas fechas, admirado por su sencillez y exquisito sabor: las torrijas. Y para crear "las mejores torrijas del mundo", el chef marbellí Dani García ha querido explicar el paso a paso de una de sus recetas estrella.

"Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama", ha asegurado el chef con dos estrellas Michelin Dani García.

La receta de torrijas de Dani García empieza con leche, azúcar y vainilla

Tal y como ha relatado, para crear este plato, el primer paso sería poner un vaso de leche a hervir, tras lo que será necesario añadirle dos cucharadas de azúcar y una vaina de vainilla en rama.

Una vez que se han incorporado los ingredientes, es momento de batir la mezcla hasta que se consiga disolver la vaina de vainilla, tras lo que habrá que esperar a que la leche empiece a hervir.

El pan de leche, clave en esta receta de torrijas caseras

Tras esto, será necesario disponer dos bollos de pan de leche en una fuente y "bañarlos" en la mezcla de leche, azúcar y vainilla, hasta que queden casi cubiertos en su totalidad.

"Lo dejamos 20 minutos por un lado, otros 20 minutos por el otro y nos lo llevamos a la nevera", ha recalcado el cocinero.

Mientras el producto se enfría, será el momento de crear una mezcla de azúcar y mantequilla para caramelizar la torrija. "Es casi un toffe", ha recalcado Dani García.

Así se carameliza la torrija para conseguir un interior jugoso y un exterior crujiente

Para este paso, será necesario echar dos cucharadas de azúcar a una sartén y añadir una cucharada de agua "para que el caramelo no se queme". "En cuanto el caramelo esté dorado y con ese color avellana que tanto nos gusta, añadiré la mantequilla (una nuez)", ha señalado.

Tras este paso, únicamente faltará echar los dos panes de leche a la sartén y mezclar con el caramelo hasta que esté perfectamente integrado. "Y la podéis acompañar perfectamente con un helado de vainilla", ha añadido el chef.

Noticias relacionadas

Con todo esto, quedaría una torrija esponjosa y jugosa por dentro, pero crujiente por fuera, que permite disfrutar de este postre tradicional con un toque diferente en apenas unos minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  2. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  3. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  4. La eutanasia de Noelia durará 15 minutos, será un cóctel de fármacos y la joven ha pedido estar sola
  5. Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom
  6. La inteligencia artificial detecta un 30% más de cánceres de mama en los cribados y tumores más avanzados
  7. Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
  8. ‘MasterChef Celebrity’ se reinventa: RTVE prepara una edición 'All Stars' por su décimo aniversario

La comunidad de La Boqueria prioriza la conciliación y rechaza abrir domingos en temporada alta

Los pediatras que atendieron al bebé maltratado atribuyeron los hematomas genitales a una sonda de orina

Los pediatras que atendieron al bebé maltratado atribuyeron los hematomas genitales a una sonda de orina

Tripartito de inquilinos vs. tripartito de propietarios

Tripartito de inquilinos vs. tripartito de propietarios

EEUU reclama a Bruselas no multar a las tecnológicas: "Necesitarán acceso a nuestra IA"

EEUU reclama a Bruselas no multar a las tecnológicas: "Necesitarán acceso a nuestra IA"

Marina Pereda da un paso más tras HBO Max y convierte su salida del Opus Dei en un libro con ‘La obra’

Marina Pereda da un paso más tras HBO Max y convierte su salida del Opus Dei en un libro con ‘La obra’

Encuesta GESOP: ¿Con quién van los españoles en la guerra de Irán?

Encuesta GESOP: ¿Con quién van los españoles en la guerra de Irán?

Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación

Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación

Guía sencilla para proteger el negocio y patrimonio de la empresa familiar en tiempos ‘geopolíticamente’ convulsos

Guía sencilla para proteger el negocio y patrimonio de la empresa familiar en tiempos ‘geopolíticamente’ convulsos