Clásico infalible
Así se hace el bacalao 'a la llauna' que triunfa en Kiosko Universal gracias a los consejos de Carles Gaig
El establecimiento del mercado de la Boqueria prepara desde hace años este platazo siguiendo un par de sugerencias del chef de Petit Comitè
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El bacalao 'a la llauna' es uno de los platos clásicos de todo un clásico de la Boqueria y, por extensión, de Barcelona: Kiosko Universal, que lleva abierto desde 1973 (ahora está al frente Borja Domínguez, hijo de Alfonso, sobrino de Antonio y Benja, nieto de Benjamín, la familia al frente de estas barras del mercado). Allí ha comido más de una vez Carles Gaig, que en una ocasión ofreció un par de consejos al cocinero del establecimiento, Miquel Àngel Arza, para conseguir un boacdo aún más sabroso.
Uno, sustituir el pimentón ahumado por el dulce; y dos, que en el aceite donde fríe el bacalao, echar un chorrito de vino blanco y otro de vinagre ("¡ojo, que si el aceite está muy caliente, salta", avisa Arza).
En Kiosko Universal suelen servirlo acompañado de 'mongetes' de Santa Pau.
Ingredientes
- 4 lomos de bacalao de 250 g cada uno
- 100 g de harina de freír (especial frituras)
- 6 dientes de ajo laminados finos
- 25 cl de vino blanco tipo verdejo o similar
- 11 cl de vinagre de vino blanco
- 2 huevos enteros talla L batidos
- 2 cucharaditas de pimentón rojo dulce
- Aceite de oliva suficiente para que cada lomo de bacalao quede cubierto
Elaboración
- Enharinar el bacalao, pasarlo generosamente por huevo fresco previamente batido y freír con abundante aceite de oliva para conseguir ese color y textura por fuera característicos.
- Una vez frito, reservar en una bandeja y retirar el excedente de aceite.
- Laminar ajos pelados y freírlos en el mismo aceite del bacalao para que se doren y que ese mismo aceite vaya cogiendo toda esa amalgama de sabores.
- Echarle un poco de vino blanco y vinagre a ese aceite con mucho cuidado para conseguir la base del sabor que acompañará al bacalao.
- Espolvorear un poco de pimentón dulce encima de cada lomo de bacalao de manera homogénea.
- Colocar el bacalao en una bandeja y, con un cacito, ir poniendo el aceite por encima de todos los lomos junto con los ajos que previamente hemos dorado.
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