Así se hace el bacalao 'a la llauna' que triunfa en Kiosko Universal gracias a los consejos de Carles Gaig

El bacalao 'a la llauna' es uno de los platos clásicos de todo un clásico de la Boqueria y, por extensión, de Barcelona: Kiosko Universal, que lleva abierto desde 1973 (ahora está al frente Borja Domínguez, hijo de Alfonso, sobrino de Antonio y Benja, nieto de Benjamín, la familia al frente de estas barras del mercado). Allí ha comido más de una vez Carles Gaig, que en una ocasión ofreció un par de consejos al cocinero del establecimiento, Miquel Àngel Arza, para conseguir un boacdo aún más sabroso.

Uno, sustituir el pimentón ahumado por el dulce; y dos, que en el aceite donde fríe el bacalao, echar un chorrito de vino blanco y otro de vinagre ("¡ojo, que si el aceite está muy caliente, salta", avisa Arza).

En Kiosko Universal suelen servirlo acompañado de 'mongetes' de Santa Pau.

Ingredientes

4 lomos de bacalao de 250 g cada uno

100 g de harina de freír (especial frituras)

6 dientes de ajo laminados finos

25 cl de vino blanco tipo verdejo o similar

11 cl de vinagre de vino blanco

2 huevos enteros talla L batidos

2 cucharaditas de pimentón rojo dulce

Aceite de oliva suficiente para que cada lomo de bacalao quede cubierto

Elaboración