Cómo dar una nueva dimensión a una ostra de la manera más fácil

No hay muchos restaurantes en Castelldefels que mimen tanto el producto en una carta con aires clásicos como Cheche, que ha sido reconocido por la guía Michelin como uno de sus recomendados para 2026. Bajo la dirección de los hermanos María y Pedro Moya, tercera generación de una familia hostelera (su padre abrió el vecino Olave hace medio siglo), el establecimiento del paseo marítimo combina tradición y modernidad con una propuesta centrada en el producto local, fresco y de temporada. Destacan los arroces, el pescado de lonja y reinterpretaciones de recetas catalanas, como los fideos rustidos con gamba roja o la merluza de pincho con 'beurre blanc' y caviar imperial.

Una buena opción es probar el menú degustación (75 €), que incluye 'hits' de la casa como la ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' (la preparan frente al comensal). Tan simple y tan definitiva que no nos hemos resistido a pedirles la receta. Aquí la tienes.

Ingredientes

1 ostra tipo francesa número 2

1 ajo

1 pizca de perejil picado

1 cucharada pequeña de aceite de guindilla

1 cucharada de salsa 'ponzu'

1 chorro de aceite virgen extra

1 cucharada pequeña de zumo de limón

1 brote de cilantro

Elaboración

Escaldamos la ostra. Doramos dos láminas de ajo para convertirlas en 'chips'. En un bol, mezclamos las 'chips' de ajo fritas, el perejil picado, el aceite de guindilla, la salsa 'ponzu', el aceite y el zumo de limón.

Acabado y presentación