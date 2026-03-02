Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránHizbuláBorrasca ReginaBarcelonaViviendaBarcelonaTailandiaZygmunt BaumanJuan del ValLuna de sangreEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

Un toque distinto

Cómo dar una nueva dimensión a una ostra de la manera más fácil

Esta receta del restaurante Cheche (Castelldefels) te sorprenderá por su sencillez y sabor

10 tipos de ostras, 10 bocados de mar distintos

Los mejores restaurantes de Castelldefels para comer más que bien

La ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' del restaurante Cheche (Castelldefels).

La ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' del restaurante Cheche (Castelldefels). / El Periódico

Cata Mayor

Cata Mayor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No hay muchos restaurantes en Castelldefels que mimen tanto el producto en una carta con aires clásicos como Cheche, que ha sido reconocido por la guía Michelin como uno de sus recomendados para 2026. Bajo la dirección de los hermanos María y Pedro Moya, tercera generación de una familia hostelera (su padre abrió el vecino Olave hace medio siglo), el establecimiento del paseo marítimo combina tradición y modernidad con una propuesta centrada en el producto local, fresco y de temporada. Destacan los arroces, el pescado de lonja y reinterpretaciones de recetas catalanas, como los fideos rustidos con gamba roja o la merluza de pincho con 'beurre blanc' y caviar imperial.

Una buena opción es probar el menú degustación (75 €), que incluye 'hits' de la casa como la ostra con vinagreta de ajo, perejil y salsa 'ponzu' (la preparan frente al comensal). Tan simple y tan definitiva que no nos hemos resistido a pedirles la receta. Aquí la tienes.

Ingredientes

  • 1 ostra tipo francesa número 2
  • 1 ajo
  • 1 pizca de perejil picado
  • 1 cucharada pequeña de aceite de guindilla
  • 1 cucharada de salsa 'ponzu'
  • 1 chorro de aceite virgen extra
  • 1 cucharada pequeña de zumo de limón
  • 1 brote de cilantro

Elaboración

  1. Escaldamos la ostra.
  2. Doramos dos láminas de ajo para convertirlas en 'chips'.
  3. En un bol, mezclamos las 'chips' de ajo fritas, el perejil picado, el aceite de guindilla, la salsa 'ponzu', el aceite y el zumo de limón.

Acabado y presentación

Noticias relacionadas y más

  1. Ponemos la ostra en el bol.
  2. Acabamos con un brote de cilantro para decorar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Los hermanos Torres ultiman su nuevo restaurante en el Mercat de Santa Caterina
  3. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  4. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  5. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  6. Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
  7. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  8. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala

Cómo dar una nueva dimensión a una ostra de la manera más fácil

Cómo dar una nueva dimensión a una ostra de la manera más fácil

¿Por qué no deberíamos calentar comida envasada en plástico en el microondas?

¿Por qué no deberíamos calentar comida envasada en plástico en el microondas?

Directo | Al menos 31 muertos y 149 heridos en los bombardeos israelíes contra el Líbano

Directo | Al menos 31 muertos y 149 heridos en los bombardeos israelíes contra el Líbano

Españoles residentes en Israel, entre los nervios y el apoyo a la ofensiva contra Irán: "Es trágico, pero el momento es ahora"

Españoles residentes en Israel, entre los nervios y el apoyo a la ofensiva contra Irán: "Es trágico, pero el momento es ahora"

Milei inaugura la Asamblea Legislativa con una catarata de insultos e improperios

Milei inaugura la Asamblea Legislativa con una catarata de insultos e improperios

Custodio: "Para unos mi historia sirve de inspiración, pero hay otros que me tienen envidia o inquina"

Custodio: “Le lancé un desafío a Broncano desde la bañera y me cambió la vida”

Custodio: "Para unos mi historia sirve de inspiración, pero hay otros que me tienen envidia o inquina"