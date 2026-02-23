Cómo hacer un arroz de lo más marinero y gurmet: con pulpo, erizo de mar y trufa

Sabido es que Paco Pérez es un amante del arroz que sabe dónde ir a disfrutarlo. Y que es un experto a la hora de cocinar el grano, como demuestra con su reciente libro de recetas, 'Arroces en casa. Volver a cocinar', y con el menú dedicado a la gramínea que sirve cada sábado al mediodía en el restaurante Enoteca (Hotel Arts), con dos estrellas Michelin. Una opción algo más asequible que el menú degustación del establecimiento y que se compone de platos que siempre están elaborados con ingredientes de origen local y de temporada, de ahí que el arroz vaya cambiando. Ahora sirve el de erizo de mar, pulpo y trufa. Aquí tienes la receta.

Ingredientes

Para el arroz

1 kg de arroz Acquarello

Sal fina

Vino blanco de mesa

Para el caldo de pollo

2,5 kg de pollo (muslos o carcasa)

250 g de puerros

250 g de zanahoria

250 g de cebolla

50 g de 'kombu' seco

50 g de 'wakame' seco

2,5 l de agua

Para la base del arroz

325 g de cebolla

200 g de sepia

80 g de salsa de tomate

275 g de setas portobello

Aceite de oliva

Sal en escamas

Pimienta negra

Para el pulpo

45 g por persona

40 g de 'kombu'

40 g de lechuga de mar

Pimienta negra

20 g de 'ceps' secos (opcional)

Para los erizos

5 yemas de erizo de mar por persona

Para la salsa 'kabayaki'

100 ml de salsa de soja

100 ml de sake

100 ml de 'mirin'

50 g de azúcar blanco

100 ml de agua de cocción del pulpo

15 g de 'kombu' fresco

Para la mayonesa de pulpo

15 ml de yema de huevo

10 ml de huevo entero

22 ml de agua de cocción del pulpo

5 g de salsa 'kabayaki' (elaboración anterior)

1 g de sal

120 ml de aceite de girasol

Matices

Trufa negra laminada

Brotes de perifollo separados y húmedos

Alga 'kombu' fresca cortada en tiras finas

Elaboración

Para el arroz

Hervir el caldo de pollo con el vino y la sal. Añadir el arroz y remover hasta que absorba todo el líquido. Enfriar extendiendo el arroz en una bandeja.

Para el caldo de pollo

Cortar las verduras en trozos grandes y el pollo en piezas. Dorar el pollo en un puchero y retirar. Dorar las verduras, reincorporar el pollo, añadir el agua y las algas. Cocinar a fuego lento 1-2 horas. Colar y desengrasar.

Para la base del arroz

Cortar la cebolla, la sepia y las setas en dados pequeños. En una sartén grande, saltear la sepia y las setas por separado, a fuego alto para potenciar su sabor. Retirar y reservar. Dorar la cebolla hasta que quede melosa. Añadir los portobellos y cocinar 3-5 minutos. Salpimentar. Incorporar la salsa de tomate y la sepia, y cocinar a fuego lento durante una hora o una hora y media, removiendo constantemente para evitar que se pegue, hasta que quede meloso y con un color intenso.

Para el pulpo

Hervir el pulpo en agua con un 'susto' (sumergir y sacar tres veces al inicio) durante 40 minutos. Enfriar en agua con hielo. Cocinar la cabeza del pulpo junto con el 'kombu', la pimienta, el aceite y la salsa 'kabayaki' a fuego muy suave durante aproximadamente 1 hora. Colar el líquido y reservarlo para la mayonesa.

Para los erizos de mar

Abrir las erizos con cuidado y extraer las yemas. Limpiarlas dos veces con agua con hielo para retirar impurezas. Secarlas y reservarlas en la nevera tapadas.

Para la salsa 'kabayaki'

Mezclar todos los ingredientes en una olla. Cocinar a fuego bajo hasta que reduzca levemente y espese. Colar y reservar.

Para la mayonesa de pulpo

Batir los huevos y el agua de cocción. Añadir el aceite a chorro fino hasta que emulsione. Incorporar la salsa 'kabayaki' (elaboración anterior) y rectificar de sal.

Para el arroz

Calcular 70–80 g de arroz en seco por persona. En una cazuela fría, añadir aceite de oliva y el arroz en seco. Calentar hasta que el grano se nacare y quede brillante, sellándolo ligeramente. Incorporar una cucharada de sofrito por persona y un chorrito de vino blanco. Dejar que el alcohol se evapore por completo. Añadir el caldo de pollo poco a poco, siempre removiendo, hasta completar la cocción (unos 16 minutos).

Finalización