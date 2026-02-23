Plato estelar
Cómo hacer un arroz de lo más marinero y gurmet: con pulpo, erizo de mar y trufa
Paco Pérez propone este plato en el menú de arroz sabatino del biestrellado Enoteca
Sabido es que Paco Pérez es un amante del arroz que sabe dónde ir a disfrutarlo. Y que es un experto a la hora de cocinar el grano, como demuestra con su reciente libro de recetas, 'Arroces en casa. Volver a cocinar', y con el menú dedicado a la gramínea que sirve cada sábado al mediodía en el restaurante Enoteca (Hotel Arts), con dos estrellas Michelin. Una opción algo más asequible que el menú degustación del establecimiento y que se compone de platos que siempre están elaborados con ingredientes de origen local y de temporada, de ahí que el arroz vaya cambiando. Ahora sirve el de erizo de mar, pulpo y trufa. Aquí tienes la receta.
Ingredientes
Para el arroz
- 1 kg de arroz Acquarello
- Sal fina
- Vino blanco de mesa
Para el caldo de pollo
- 2,5 kg de pollo (muslos o carcasa)
- 250 g de puerros
- 250 g de zanahoria
- 250 g de cebolla
- 50 g de 'kombu' seco
- 50 g de 'wakame' seco
- 2,5 l de agua
Para la base del arroz
- 325 g de cebolla
- 200 g de sepia
- 80 g de salsa de tomate
- 275 g de setas portobello
- Aceite de oliva
- Sal en escamas
- Pimienta negra
Para el pulpo
- 45 g por persona
- 40 g de 'kombu'
- 40 g de lechuga de mar
- Pimienta negra
- 20 g de 'ceps' secos (opcional)
Para los erizos
- 5 yemas de erizo de mar por persona
Para la salsa 'kabayaki'
- 100 ml de salsa de soja
- 100 ml de sake
- 100 ml de 'mirin'
- 50 g de azúcar blanco
- 100 ml de agua de cocción del pulpo
- 15 g de 'kombu' fresco
Para la mayonesa de pulpo
- 15 ml de yema de huevo
- 10 ml de huevo entero
- 22 ml de agua de cocción del pulpo
- 5 g de salsa 'kabayaki' (elaboración anterior)
- 1 g de sal
- 120 ml de aceite de girasol
Matices
- Trufa negra laminada
- Brotes de perifollo separados y húmedos
- Alga 'kombu' fresca cortada en tiras finas
Elaboración
Para el arroz
- Hervir el caldo de pollo con el vino y la sal.
- Añadir el arroz y remover hasta que absorba todo el líquido.
- Enfriar extendiendo el arroz en una bandeja.
Para el caldo de pollo
- Cortar las verduras en trozos grandes y el pollo en piezas.
- Dorar el pollo en un puchero y retirar.
- Dorar las verduras, reincorporar el pollo, añadir el agua y las algas.
- Cocinar a fuego lento 1-2 horas.
- Colar y desengrasar.
Para la base del arroz
- Cortar la cebolla, la sepia y las setas en dados pequeños.
- En una sartén grande, saltear la sepia y las setas por separado, a fuego alto para potenciar su sabor.
- Retirar y reservar.
- Dorar la cebolla hasta que quede melosa.
- Añadir los portobellos y cocinar 3-5 minutos. Salpimentar.
- Incorporar la salsa de tomate y la sepia, y cocinar a fuego lento durante una hora o una hora y media, removiendo constantemente para evitar que se pegue, hasta que quede meloso y con un color intenso.
Para el pulpo
- Hervir el pulpo en agua con un 'susto' (sumergir y sacar tres veces al inicio) durante 40 minutos.
- Enfriar en agua con hielo.
- Cocinar la cabeza del pulpo junto con el 'kombu', la pimienta, el aceite y la salsa 'kabayaki' a fuego muy suave durante aproximadamente 1 hora.
- Colar el líquido y reservarlo para la mayonesa.
Para los erizos de mar
- Abrir las erizos con cuidado y extraer las yemas.
- Limpiarlas dos veces con agua con hielo para retirar impurezas.
- Secarlas y reservarlas en la nevera tapadas.
Para la salsa 'kabayaki'
- Mezclar todos los ingredientes en una olla.
- Cocinar a fuego bajo hasta que reduzca levemente y espese.
- Colar y reservar.
Para la mayonesa de pulpo
- Batir los huevos y el agua de cocción.
- Añadir el aceite a chorro fino hasta que emulsione.
- Incorporar la salsa 'kabayaki' (elaboración anterior) y rectificar de sal.
Para el arroz
- Calcular 70–80 g de arroz en seco por persona.
- En una cazuela fría, añadir aceite de oliva y el arroz en seco. Calentar hasta que el grano se nacare y quede brillante, sellándolo ligeramente.
- Incorporar una cucharada de sofrito por persona y un chorrito de vino blanco. Dejar que el alcohol se evapore por completo.
- Añadir el caldo de pollo poco a poco, siempre removiendo, hasta completar la cocción (unos 16 minutos).
Finalización
- Fuera del fuego, ligar el arroz con aceite de oliva y mantequilla.
- Incorporar el erizo de mar y el pulpo.
