Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robert DuvallBajas laboralesBarcelonaRusiaHuelga médicosEncuesta CISEstafa inmobiliariaHerpesXavi VallsFórmula 1DepresiónJuan Gómez-Jurado
instagramlinkedin

Gastronomía

Ferran Adrià: "Las mejores croquetas de jamón no se hacen con leche, sino..."

El cocinero catalán compartió una receta de croquetas para todas aquellas personas que no tienen tiempo para cocinar

Paula Cuenda, elegida mejor sumiller de Catalunya 2026 en una final 100% femenina

Ferran Adrià, sobre las croquetas.

Ferran Adrià, sobre las croquetas. / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las croquetas es uno de los platos más populares de España, aunque siempre genera controversia, especialmente por las variedades. Las más clásicas son las de jamón y pollo, pero también existen versiones de setas, queso, pescado, e incluso opciones vegetarianas. También, hay sabores extremos como gin tonic, chocolate, paella con chorizo o curry.

Las croquetas caseras son difíciles de encontrar, incluso en restaurantes, porque requieren mucho trabajo. En casa pasa igual, ya que pocos se animan a hacerlas y terminan recurriendo a las congeladas. Por ello, el cocinero Ferran Adrià compartió una receta de croquetas líquidas de jamón.

Se trata de una receta distinta a la tradicional, pues en vez de usar leche, harina y mantequilla, el chef incorpora nuevos ingredientes que hacen potenciar el sabor y mejorar la textura.

Una de las principales novedades es que el cocinero catalán reduce la cantidad de leche hasta en un 30 % para sustituirla por caldo de jamón.

De este modo, en lugar de utilizar un litro de leche, sus croquetas se elaboran con 700 ml de caldo de jamón y 300 ml de leche.

La bechamel es el ingrediente estrella de las croquetas.

La bechamel es el ingrediente estrella de las croquetas. / shutterstock

Gracias a este cambio, el chef logra una bechamel a medio camino entre la bechamel tradicional y una velouté. Otra de las modificaciones consiste en sustituir parte de la mantequilla por aceite de oliva virgen extra.

Una vez preparada la bechamel, la reparte en cuencos y la cubre con picatostes de pan crujiente, que reemplazan al pan rallado en esta versión de croquetas deconstruidas.

Noticias relacionadas

Ingredientes

  • Caldo de jamón, 700 ml
  • Leche entera, 300 ml
  • Mantequilla, 70 g
  • Aceite de oliva virgen extra, 30 g
  • Harina de trigo, 70 g
  • Jamón serrano picado finamente, 100 g
  • Picatostes o croutons de pan, cantidad necesaria

TEMAS

  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  3. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  6. Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
  7. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  8. Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”

Ramon Freixa Atelier, A Tafona y Voro consiguen tres soles Repsol

Ramon Freixa Atelier, A Tafona y Voro consiguen tres soles Repsol

Sánchez buscará inversión para el nuevo fondo soberano en conglomerados indios durante su viaje a Nueva Delhi

Sánchez buscará inversión para el nuevo fondo soberano en conglomerados indios durante su viaje a Nueva Delhi

La lista completa de los nuevos soles Repsol 2026

La lista completa de los nuevos soles Repsol 2026

El Senado insta al Gobierno a reducir el IVA cultural de artistas y galerías: el arte español compite en Europa con "desigualdad"

El Senado insta al Gobierno a reducir el IVA cultural de artistas y galerías: el arte español compite en Europa con "desigualdad"

Felipe VI y González se citan en el Senado en un acto que reivindica al Rey como actor constitucional

Felipe VI y González se citan en el Senado en un acto que reivindica al Rey como actor constitucional

Seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya: Salut cifra el paro en un 6% y los organizadores lo elevan al 39%

Seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya: Salut cifra el paro en un 6% y los organizadores lo elevan al 39%

El festival Les Nits Occident incorpora a Zaz y Pablo López

El festival Les Nits Occident incorpora a Zaz y Pablo López

Los diplomáticos denuncian sobrecarga en los consulados por la regularización de inmigrantes

Los diplomáticos denuncian sobrecarga en los consulados por la regularización de inmigrantes