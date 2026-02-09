Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RodaliesElecciones AragónBad BunnyPremios GaudíDonald TrumpSiratJoan LaportaBorrasca MartaNatalidadBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Receta de cuchara

Vegana y sabrosísima: así se hace la sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps'

Tendiez, en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, ha mantenido en la carta este plato que fue concebido para el Veganuary debido a su gran éxito

Así se hace el plato de brócoli súperventas del restaurante Desoriente

¡Veganos! Ahí van estos buenos restaurantes de Barcelona

La sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'boletus edulis' del restaurante Tendiez.

La sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'boletus edulis' del restaurante Tendiez. / Ferran Imedio

Cata Mayor

Cata Mayor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tendiez, en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, fue uno de los restaurantes de Barcelona que se unieron a Veganuary, la iniciativa internacional que anima a personas de todo el mundo a probar el veganismo durante el mes de enero, promoviendo beneficios para la salud, el medio ambiente y el bienestar animal. Ofreció una selección de platos 100% veganos, entre los que destacaba una magnífica sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps' (los 'cromesquis' -o 'cromeskis'- son una especie de croquetas de origen polaco que a menudo se rebozan con una pasta especial -tipo tempura- o se envuelven en finas crepas o tocino antes de freírse). Dado el éxito de esta creación, se ha quedado en la carta. Aquí tienes la receta para cuatro personas.

Para la sopa cremosa de castañas

Ingredientes

  • 500 g de castañas peladas
  • 100 g de puerro cortado en 'brunoise'
  • 100 g de cebolla tierna cortada en 'brunoise'
  • 1 rama de apio cortado en 'brunoise'
  • ½ diente de ajo cortado en 'brunoise'
  • 150 g de bebida vegetal de avena
  • 30 g de aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Elaboración

  1. En una olla, poner las castañas con las verduras y 1 litro de caldo verduras.
  2. Llevar a ebullición, desespumar y hervir a fuego lento durante unos 45 minutos.
  3. Acabada la cocción, pasar a un vaso de batidora y triturar junto a la bebida de avena y rectificar de sal y pimienta.
  4. Una vez esté toda bien turbinada, comprobar texturas; debe quedar como una sopa cremosa. Colar si es necesario.
  5. Calentar sin que llegue a hervir, añadir una pizca de cardomomo en polvo y una cucharada pequeña de 'chartreuse' verde. Rectificar de sal y reservar.

Para la crema de 'ceps'

Ingredientes

  • 250 g de 'ceps'
  • 1,5 l de caldo de verduras
  • 500 g de cebolla tierna
  • 150 ml de bebida vegetal de avena
  • 250 g de margarina vegetal
  • C/s de sal

Elaboración

  1. Estirar en una bandeja de horno los 'ceps' con un poco de aceite.
  2. Dorar ligeramente en el horno a 180º durante unos minutos hasta quese hayan tostado ligeramente. Reservar.
  3. Pochar la cebolla tierna.
  4. Añadirmos los 'ceps' horneados a la cebolla pochada y rehogaremos todo el conjunto y mojaremos con el caldo de verduras.
  5. Hervimos unos minutos y añadimos la bebida de avena, condimentamos con sal y pimienta.
  6. Trituramos la crema hasta que quede bien fina.

Para los 'cromesquis' de 'ceps'

  • 500 g de crema de 'ceps' (elaboración anterior)
  • 60 g de margarina vegetal
  • 50 g de harina
  • 250 g de champiñones

Elaboración

  1. Picamos los champiñones limpios y los salteamos.
  2. Los retiramos de la olla y en ella hacemos un 'roux' con la margarina vegetal y la harina.
  3. Mojamos con la crema de 'ceps' y añadimos los champiñones salteados.
  4. Hervir durante tres minutos.
  5. Estirar la masa en bandejas para que se enfríe.
  6. Cuando estén bien congelados, pasar por harina, yogur de soja y 'panko'.

Montaje del plato

Noticias relacionadas y más

  1. Freímos los 'cromesquis' como si de unas croquetas se tratara.
  2. Calentamos la crema de 'ceps' y la sopa de castañas.
  3. En el fondo del plato ponemos la crema de 'ceps', los tres 'cromesquis' fritos, unos dados de tofu marinado con soja y lima y, alrededor, un poco de leche de coco montada ligeramente con la ayuda de un espumador de leche.
  4. Poner la sopa bien caliente en un recipiente y servir en la mesa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  2. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  3. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  4. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
  5. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  6. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
  7. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  8. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026

Konami lleva eFootball por primera vez a las consolas de Nintendo con el nuevo Kick-Off! de Switch 2

Konami lleva eFootball por primera vez a las consolas de Nintendo con el nuevo Kick-Off! de Switch 2

Ome, el ‘omakase’ secreto mexicano con una barra para solo seis comensales y al que se accede por un portal

Ome, el ‘omakase’ secreto mexicano con una barra para solo seis comensales y al que se accede por un portal

Vegana y sabrosísima: así se hace la sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps'

Vegana y sabrosísima: así se hace la sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps'

La UAM acogerá el Foro Social Más Allá del Crecimiento en 2026 para debatir sobre decrecimiento y bienestar

La UAM acogerá el Foro Social Más Allá del Crecimiento en 2026 para debatir sobre decrecimiento y bienestar

Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Super Bowl con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo

Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Super Bowl con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo

Directo Rodalies | Renfe denuncia que los maquinistas no cumplen los servicios mínimos y recomienda buscar transportes alternativos

Directo Rodalies | Renfe denuncia que los maquinistas no cumplen los servicios mínimos y recomienda buscar transportes alternativos

9 de febrero, Día Mundial de la Pizza: origen e historia

9 de febrero, Día Mundial de la Pizza: origen e historia

El listado perfecto: 23 regalos para él que triunfarán este San Valentín

El listado perfecto: 23 regalos para él que triunfarán este San Valentín