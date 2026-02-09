Vegana y sabrosísima: así se hace la sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps'

Receta de cuchara
Tendiez, en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, fue uno de los restaurantes de Barcelona que se unieron a Veganuary, la iniciativa internacional que anima a personas de todo el mundo a probar el veganismo durante el mes de enero, promoviendo beneficios para la salud, el medio ambiente y el bienestar animal. Ofreció una selección de platos 100% veganos, entre los que destacaba una magnífica sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps' (los 'cromesquis' -o 'cromeskis'- son una especie de croquetas de origen polaco que a menudo se rebozan con una pasta especial -tipo tempura- o se envuelven en finas crepas o tocino antes de freírse). Dado el éxito de esta creación, se ha quedado en la carta. Aquí tienes la receta para cuatro personas.
Para la sopa cremosa de castañas
Ingredientes
- 500 g de castañas peladas
- 100 g de puerro cortado en 'brunoise'
- 100 g de cebolla tierna cortada en 'brunoise'
- 1 rama de apio cortado en 'brunoise'
- ½ diente de ajo cortado en 'brunoise'
- 150 g de bebida vegetal de avena
- 30 g de aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Elaboración
- En una olla, poner las castañas con las verduras y 1 litro de caldo verduras.
- Llevar a ebullición, desespumar y hervir a fuego lento durante unos 45 minutos.
- Acabada la cocción, pasar a un vaso de batidora y triturar junto a la bebida de avena y rectificar de sal y pimienta.
- Una vez esté toda bien turbinada, comprobar texturas; debe quedar como una sopa cremosa. Colar si es necesario.
- Calentar sin que llegue a hervir, añadir una pizca de cardomomo en polvo y una cucharada pequeña de 'chartreuse' verde. Rectificar de sal y reservar.
Para la crema de 'ceps'
Ingredientes
- 250 g de 'ceps'
- 1,5 l de caldo de verduras
- 500 g de cebolla tierna
- 150 ml de bebida vegetal de avena
- 250 g de margarina vegetal
- C/s de sal
Elaboración
- Estirar en una bandeja de horno los 'ceps' con un poco de aceite.
- Dorar ligeramente en el horno a 180º durante unos minutos hasta quese hayan tostado ligeramente. Reservar.
- Pochar la cebolla tierna.
- Añadirmos los 'ceps' horneados a la cebolla pochada y rehogaremos todo el conjunto y mojaremos con el caldo de verduras.
- Hervimos unos minutos y añadimos la bebida de avena, condimentamos con sal y pimienta.
- Trituramos la crema hasta que quede bien fina.
Para los 'cromesquis' de 'ceps'
- 500 g de crema de 'ceps' (elaboración anterior)
- 60 g de margarina vegetal
- 50 g de harina
- 250 g de champiñones
Elaboración
- Picamos los champiñones limpios y los salteamos.
- Los retiramos de la olla y en ella hacemos un 'roux' con la margarina vegetal y la harina.
- Mojamos con la crema de 'ceps' y añadimos los champiñones salteados.
- Hervir durante tres minutos.
- Estirar la masa en bandejas para que se enfríe.
- Cuando estén bien congelados, pasar por harina, yogur de soja y 'panko'.
Montaje del plato
- Freímos los 'cromesquis' como si de unas croquetas se tratara.
- Calentamos la crema de 'ceps' y la sopa de castañas.
- En el fondo del plato ponemos la crema de 'ceps', los tres 'cromesquis' fritos, unos dados de tofu marinado con soja y lima y, alrededor, un poco de leche de coco montada ligeramente con la ayuda de un espumador de leche.
- Poner la sopa bien caliente en un recipiente y servir en la mesa.
