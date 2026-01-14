Picoteo en casa fácil para la cuesta de enero: ideas sencillas y económicas

Después de las navidades, solo mentar la posibilidad de organizar una cena o almuerzo -aunque sean informales- en casa puede poner los pelos de punta a más de uno. Se juntan las (pocas) ganas de comer, la desidia tras haber pasado días y días rellenando pavos y realizando otras obras de arte gastronómico y teniendo en cuenta el agujero en la cartera…

Pero no hay por qué renunciar a la vida social ni al noble arte del anfitrionismo solo porque estemos atravesando la eterna resaca del inicio de año. A veces tan solo necesitamos que se nos encienda la bombilla para que surjan recetas que ni siquiera llegan a serlo. Son más bien ideas para combinar ingredientes que tengamos en el frigorífico o para convertir cualquier conserva en una buena fiesta ¿Parece difícil? Pues no lo es. Aquí van algunos ejemplos.

El Catalatas nos propone varias recetas, entre ellas mejillones en escabeche con patatas fritas. / El Catalatas/Wikipedia

Cómo dar (bien) la lata

Si hay un experto en combinar conservas del mar y otros elementos para crear soluciones orgásmicas ese es Carlos Álvaro, más conocido en redes como El Catalatas, con más de 300.000 seguidores en Instagram que cada día celebran sus recomendaciones como maná divino.

“¿Qué tal si empezamos por algo sencillo? Mejillones con patatas fritas. Un aperitivo que le gusta a todo el mundo, pero con un extra importante. Vamos a aprovechar el escabeche de la lata para hacer una mayonesa. Emplatamos como queramos, con las patatas, los mejillones por encima y un poco de mayonesa en cada uno de ellos o a gusto del consumidor”, cuenta Álvaro.

Después del atracón de mejillones, este latero empedernido propone una ensalada “con ventresca de bonito del norte que, si es buena, es como mantequilla. Cogemos tomate y le echamos sal por encima para que suelte todo el líquido por osmosis. Con ese líquido emulsionas aceite de oliva virgen extra, añades vinagre de Jerez, ajo prensado… Pones la ventresca encima y un poco de orégano si quieres. Vas a necesitar barras y barras de pan para mojar”.

Finalmente, para ofrecer un plato principal a nuestros invitados, Álvaro tiene clara su opción: “Una pasta con navajas o berberechos en lata. Sofríes ajo y un par de cayenas en una sartén y cueces la pasta que quieras. La añades a la sartén y le vuelcas la conserva que elijas con el líquido incluido. Para rematar echar un chorro generoso de una buena manzanilla de Sanlúcar, que tiene un toque salino y le va a ir genial. Esperas a que evapore y ya está. Platazo conseguido”.

Pan de maíz con sardinilla, una combinación que funciona. / Javier Sánchez

Al pan, pan…

A veces, un poco de pan y algo de creatividad son mimbres suficientes para organizar una reunión sabrosa en casa. Así lo ve Paco Fernández de Viena La Baguette, empresa que lleva la friolera de 118 años amasando uno de los mejores panes de Madrid. Tan solo hay que jugar con diferentes tipos de panes y de productos, conociendo cómo armonizan unos y otros.

“Sobre una hogaza de pan integral, con su miga densa, las notas tostadas y el puntito amargo del grano completo, va fenomenal algún ahumado (salmón, bacalao, trucha) que con su textura suave y su carácter graso crea un contraste genial. Podemos añadirle también un queso cremoso ligero para aportar un poco de frescor”, cuenta Fernández.

Si tenemos pan de maíz, Fernández nos da otra idea infalible. “Como tiene un ligero dulzor natural y una miga suave al pan de maíz le va fenomenal una sardinilla en aceite. Este canapé se termina con el propio aceite de las sardinas y un poco de cebolleta, si queremos, que le aporta un toque crujiente”.

Y si lo que hay por casa es un pan de semillas, el consejo de Fernández es aprovechar “su textura firme para meterle ingredientes intensos. Una combinación que siempre funciona es la de sobrasada, que aporta grasa, un carácter especiado, y untuosidad, con un queso de carácter lácteo y ligeramente curado como el Arzúa gallego, por ejemplo. Las semillas dan una textura crujiente y prolongan el sabor del conjunto”.

Una tosta con 'pesto', 'burrata' y anchoa con la firma de Supernormal. / Supernormal

Platos saludables

Para los que crean que con estas soluciones sencillas pero matones se quedan cortos, siempre existe la posibilidad de ‘complicarse’ un poco más. Almudena Peña y Fernando Usera, la pareja al frente de Supernormal, tienda ecológica de Madrid que ofrece productos frescos pero también platos elaborados en su obrador, propone una propuesta saludable, algo que siempre viene bien para desintoxicar tras los excesos de finales de año.

“Una buena idea es recibir con una crema de calabaza con ‘toppings’ variados: un chorrito de aceite de oliva virgen extra, queso crema y semillas de sésamo”, explican. Ellos completan su propuesta con dos canapés complementarios entre sí. “Por un lado, uno a partir de ‘pesto’, ‘burrata’ y anchoas. Los sabores marcados del 'pesto' y las anchoas combinan a la perfección con la suavidad y la cremosidad de la 'burrata”. Ellos proponen servir la combinación sobre pan, cortado en cuadrado y con un tamaño ideal de unos 4 centímetros.

El segundo canapé pasa del ‘pesto’ al pisto. “Con la misma medida del bocado anterior untamos 'all i oli' en el pan, añadimos el pisto caliente, bonito en aceite, aceitunas cortadas en cuadrados muy muy pequeños por encima y un chorrito de aceite de oliva virgen extra”. Otro canapé que permite disfrutar, cuidarse y, sobre todo, no pringarse en la cocina más de la cuenta para el que se encarga de poner la casa y la mesa.