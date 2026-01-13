Un guiso de pescado típico de la costa de Tarragona: así se hace el 'romesquet' de rape

El resort Infinitum, que cuenta con un 'beach club' elegido tres veces como el Mejor Beach Club de Europa y tres campos de golf de gran nivel en los aledaños de Port Aventura, presume de una oferta gastronómica con siete espacios que no debería pasar por alto a ningún gurmet de pro. Como Flamma (avenida del Pla de Maset de Salou), el más gastronómico y en el que hay que hacer reserva previa, o como The Lakehouse Bistrot (Camí del Racó, s/n, de Vila-seca), que ha sido reformado totalmente tanto a nivel de instalaciones como de carta: ahora propone una cocina mediterránea contemporánea, saludable y de proximidad en un espacio cálido y diáfano que tiene unas vistas fabulosas sobre el campo llamado Lakes y los humedales protegidos de la Sèquia Major. Se disfrutan desde la sala o desde la terraza a pie del hoyo 18. No falta ni una sala privada con terraza propia.

Uno de los platos más emblemáticos (y ricos) de la carta de The Lakehouse Bistrot es este 'romesquet' de rape, un guiso de pescado típico de la costa tarraconense. Aquí tienes la receta.

Ingredientes para cuatro personas

4 colitas de rape de unos 300-400 gramos cada una

1 cebolla

2 tomates maduros

2 dientes de ajo

1 rebanada de pan frito

10 almendras tostadas

10 avellanas tostadas

1 ñora

1 vaso de vino blanco

500 ml de 'fumet'

400 g de patatas Baby (se puede utilizar patatas Kennebeck o Monalisa)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil fresco

Elaboración

Sellar el rape y reservar (utilizar la misma cazuela para no perder aromas y jugos).

Para la 'picada' (base del romesco)

Freír la rebanada de pan y los ajos hasta que estén dorados. En un mortero (o batidora). trituramos pan, ajos, almendras, avellanas, pulpa de la ñora y un poco de sal. Añadimos los tomates previamente escalivados y trituramos hasta obtener una pasta espesa.

Para el sofrito

En una cazuela amplia (idealmente de barro), sofreír la cebolla picada hasta que quede transparente. Añadimos los tomates rallados y dejamos que se cocine hasta que el sofrito esté bien concentrado. Añadimos las patatas (en nuestro caso son patatas Baby que incorporamos al final de la preparación). Se pueden pelar patatas, chascar y sofreír un par de minutos junto con el sofrito. Incorporamos el vino blanco. Dejar reducir unos minutos para que se evapore el alcohol. Agregamos el 'fumet', cubrimos las patatas y cocemos unos 15 minutos Añadimos el rape y la 'picada'. Cocinamos a fuego medio unos 10 minutos hasta que el rape esté al punto y la salsa, ligada.

