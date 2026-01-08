Sabor solar
Esta es la receta de la pizza de Franco Pepe que pone el sol en el plato
Esta creación del dueño de Pepe in Grani, una de las mejores pizzerías del mundo, aparece en su reciente libro, 'Pizza Chef'
¿Cómo preparar una pizza napolitana perfecta?
Los secretos de la mejor pizza de España
Pepe in Grani es una famosísima pizzería ubicada en Caiazzo, cerca de Nápoles, que ha aparecido en la serie de Netflix 'Chef’s Table: Pizza' y en reportajes de 'The Guardian' y 'New York Times', y que ha ganado reconocimientos y premios internacionales por su pizza tradicional napolitana. Fundada por el maestro pizzero Franco Pepe en 2012, utiliza ingredientes de alta calidad y un proceso de fermentación largo para crear su masa, ligera y llena de sabor. El 'pizzaiolo' ha publicado 'Pizza Chef' (Planeta Gastro), libro con recetas e historias personales y de sus creaciones.
Como esta receta que publicamos aquí. Fue creada en 2012 cuando los hermanos Pepe participaron en un documental de Roberto Gambacorta para Rio Film, dirigido por Alfonso Postiglione. La cinta se llamaba 'Il sole nel piatto' (el sol en el plato), tomando prestado un verso del poeta napolitano Salvatore di Giacomo. Pepe dice que esta pizza homónima "traza el mapa de la geografía de una región, una tierra que gira en torno a un volcán de miles de años de antigüedad y en la que se encuentran productos únicos, ya sean del mar o la montaña: anchoas de Cetara, mozzarella de búfala de Campania, tomates cherry Piennolo del Vesuvio, aceitunas negras Caiazzane y fragante orégano de los Montes Matese".
Aquí te enseñamos cómo hacerla.
Ingredientes
- 280 g de masa de pizza
- 120 g de 'mozzarella' de búfala DOP Campania en lonchas
- 100 g de tomates cherry DOP Piennolo del Vesuvio en conserva
- 20 g de aceitunas negras caiazzane sin hueso.
- 1,5 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra... y un poco más para rociar
- 40 g de filetes de anchoa de Cetara en aceite.
- 8 hojas de albahaca fresca
- 1 pizca de orégano Matese seco
Elaboración
- Estira la masa para obtener un disco con un borde uniforme a lo largo de la circunferencia.
- Reparte la 'mozzarella' en rodajas y los tomates por la pizza. Los tomates cherry de esta receta se conservan en una salmuera ligera, por lo que no pierden su sabor a tomate fresco.
- Añade las aceitunas, rocía la pizza con el aceite y cuécela de 1.30 a 2 minutos a 420-450 °C.
- Cuando la pizza esté lista, reparte las anchoas, la albahaca y el orégano, rocíala con un poco más de aceite de oliva virgen extra y sírvela.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
- ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
- Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya