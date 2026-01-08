Esta es la receta de la pizza de Franco Pepe que pone el sol en el plato

Pepe in Grani es una famosísima pizzería ubicada en Caiazzo, cerca de Nápoles, que ha aparecido en la serie de Netflix 'Chef’s Table: Pizza' y en reportajes de 'The Guardian' y 'New York Times', y que ha ganado reconocimientos y premios internacionales por su pizza tradicional napolitana. Fundada por el maestro pizzero Franco Pepe en 2012, utiliza ingredientes de alta calidad y un proceso de fermentación largo para crear su masa, ligera y llena de sabor. El 'pizzaiolo' ha publicado 'Pizza Chef' (Planeta Gastro), libro con recetas e historias personales y de sus creaciones.

Como esta receta que publicamos aquí. Fue creada en 2012 cuando los hermanos Pepe participaron en un documental de Roberto Gambacorta para Rio Film, dirigido por Alfonso Postiglione. La cinta se llamaba 'Il sole nel piatto' (el sol en el plato), tomando prestado un verso del poeta napolitano Salvatore di Giacomo. Pepe dice que esta pizza homónima "traza el mapa de la geografía de una región, una tierra que gira en torno a un volcán de miles de años de antigüedad y en la que se encuentran productos únicos, ya sean del mar o la montaña: anchoas de Cetara, mozzarella de búfala de Campania, tomates cherry Piennolo del Vesuvio, aceitunas negras Caiazzane y fragante orégano de los Montes Matese".

Aquí te enseñamos cómo hacerla.

Ingredientes

280 g de masa de pizza

120 g de 'mozzarella' de búfala DOP Campania en lonchas

100 g de tomates cherry DOP Piennolo del Vesuvio en conserva

20 g de aceitunas negras caiazzane sin hueso.

1,5 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra... y un poco más para rociar

40 g de filetes de anchoa de Cetara en aceite.

8 hojas de albahaca fresca

1 pizca de orégano Matese seco

Elaboración