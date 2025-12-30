Esta receta de tronco de Navidad te convertirá en el mejor anfitrión estas fiestas

Las reuniones familiares y de amigos para celebrar las festividades de Navidad son siempre una excusa maravillosa para deleitar a los que más quieres con tus habilidades reposteras. Si quieres apostar por algo típico pero saliéndote un poco de las pastas más trilladas, esta receta de tronco de Navidad es para ti.

Se trata de un dulce proveniente de Francia, donde se lo conoce como 'bûche de Noël', y su preparación más tradicional consiste en un bizcocho con una capa de crema por encima, enrollado y cubierto a su vez por otra capa dulce. Es habitual que el relleno sea de crema pastelera, praliné, café o chocolate con leche, y la capa exterior suele ser de un chocolate más oscuro.

De hecho, su nombre proviene precisamente de la presentación que se le da al prepararlo de esta forma, ya que la cobertura de color marrón oscuro hace que parezca un tronco listo para echar en la chimenea para combatir el frío invernal.

Así se prepara este tronco de Navidad:

Ingredientes

4 huevos

100 g de azúcar

40 g de harina

50 g de cacao puro en polvo

1 cucharadita de levadura en polvo

1/4 de cucharadita de sal

400 g de nata montada

175 g de chocolate negro

1 cucharadita de extracto de vainilla

1,5 cucharadas de mantequilla

125 g de azúcar glas para la preparación (más lo que sea necesario para evitar que la masa se pegue al paño)

Elaboración