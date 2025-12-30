Dulce bocado
Esta receta de tronco de Navidad te convertirá en el mejor anfitrión estas fiestas
El delicioso 'bûche de Noël', como se le llama en francés, es un postre típico del país vecino en las fechas navideñas
Las reuniones familiares y de amigos para celebrar las festividades de Navidad son siempre una excusa maravillosa para deleitar a los que más quieres con tus habilidades reposteras. Si quieres apostar por algo típico pero saliéndote un poco de las pastas más trilladas, esta receta de tronco de Navidad es para ti.
Se trata de un dulce proveniente de Francia, donde se lo conoce como 'bûche de Noël', y su preparación más tradicional consiste en un bizcocho con una capa de crema por encima, enrollado y cubierto a su vez por otra capa dulce. Es habitual que el relleno sea de crema pastelera, praliné, café o chocolate con leche, y la capa exterior suele ser de un chocolate más oscuro.
De hecho, su nombre proviene precisamente de la presentación que se le da al prepararlo de esta forma, ya que la cobertura de color marrón oscuro hace que parezca un tronco listo para echar en la chimenea para combatir el frío invernal.
Así se prepara este tronco de Navidad:
Ingredientes
- 4 huevos
- 100 g de azúcar
- 40 g de harina
- 50 g de cacao puro en polvo
- 1 cucharadita de levadura en polvo
- 1/4 de cucharadita de sal
- 400 g de nata montada
- 175 g de chocolate negro
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1,5 cucharadas de mantequilla
- 125 g de azúcar glas para la preparación (más lo que sea necesario para evitar que la masa se pegue al paño)
Elaboración
- Separa las yemas y las claras de los huevos. Bate las claras en la batidora a alta velocidad hasta que se le formen picos duros y reserva.
- Pon en la batidora las yemas de huevo y el azúcar glasé, y bátelo todo a velocidad media-baja hasta que el color se haga más claro.
- Incorpora la harina, el cacao en polvo, la levadura y la sal, y mezcla bien hasta que quede homogéneo.
- Añade a la mezcla una cucharada sopera de claras batidas y combínalas con la batidora a velocidad baja durante un minuto.
- Ahora que la masa está más suave, mezcla a mano el resto de las claras.
- Extiende la masa resultante sobre una base de silicona de 20cm x 30cm mientras precalientas el horno a 220ºC.
- Mételo en el horno y deja que se cocine unos 7 minutos, hasta que el bizcocho quede completamente horneado, pero aún blando.
- Sobre un paño limpio espolvorea una buena cantidad de azúcar glasé. Coloca sobre ello el bizcocho y enróllalo sobre sí mismo. Deja que se enfríe por completo.
- Mientras tanto, calienta 240 gramos de nata montada.
- En un bol mezcla el chocolate, la mantequilla y el extracto de vainilla. Luego incorpora la nata ya líquida.
- Remueve hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados y fundidos. Deja enfriar.
- Desenrolla el bizcocho y retira el paño.
- Pon en la batidora el resto de la nata y el azúcar glasé que había en el paño. Bate a velocidad media-alta hasta que la consistencia sea una crema esponjosa.
- Extiende la nata montada sobre el pastel y vuelve a enrollarlo (sin usar el paño).
- Cubre el pastel con la mezcla de chocolate, mantequilla, vainilla y nata.
- Decora a tu gusto. Algunas ideas pueden ser fideos de colores y elementos comestibles de temática navideña, como bastones de caramelo.
