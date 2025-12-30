Paco Pérez te enseña a hacer un arroz de verduras "que te alegra el alma"

Gastronomía italiana
La cocina tradicional tiene infinitas recetas de arroz. Y para demostrarlo, Paco Pérez, uno de los mejores maestros arroceros de nuestro país, ha escrito 'Arroces en casa. Volver a cocinar' (Planeta Gastro), que incluye algunas recetas en las que el chef ofrece su versión personal de la tradición y otras son de nueva creación. Aquí tienes la receta de un arroz de verduras de temporada que aparece en la obra y que, según el chef de Miramar y Enoteca, "alegran el alma".
Ingredientes
- 120 g de arroz
- 880 ml de caldo de verduras
- 35 g de salsa de tomate
- 20 g de espárragos blancos
- 20 g de habas frescas en vaina
- 30 g de guisantes lágrima
- 70 g de zanahorias
- 30 g de pimiento verde
- 30 g de pimiento rojo
- 35 g de cebolla de Figueres
- 2 brotes de orégano
- 2 brotes de tomillo
- 3 brotes de romero
- 2 brotes de curri marino o siempreviva
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
- Picamos todas las verduras en daditos pequeños mientras se calienta la paella.
- Primero vertemos la cebolla y la zanahoria; cuando empiecen a coger color, añadimos la berenjena y los pimientos y un buen chorro de aceite de oliva para seguir sofriendo.
- Agregamos la salsa de tomate y removemos bien.
- Añadimos el arroz y volvemos a remover.
- Empezamos a mojar con el caldo.
- Sobre el minuto 6 de cocción, añadimos las habas y, un minuto después, los guisantes.
- A medida que el arroz lo necesite, iremos incorporando el caldo desde una olla donde lo mantenemos caliente.
- Sobre el minuto 10, añadimos el espárrago blanco y dejamos que se termine de cocinar.
- Cuando tengamos el arroz en su punto, lo aromatizamos con orégano, tomillo, romero y un toque de curri de mar.
