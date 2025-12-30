Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía italiana

Paco Pérez te enseña a hacer un arroz de verduras "que te alegra el alma"

El chef de Miramar y Enoteca propone esta receta que pertenece al libro que acaba de publicar, 'Arroces en casa. Volver a cocinar'

Arroz de verduras de temporada de Paco Pérez, una receta que aparece en el libro 'Arroces en casa. Volver a cocinar'.

Arroz de verduras de temporada de Paco Pérez, una receta que aparece en el libro 'Arroces en casa. Volver a cocinar'. / Francesc Guillamet

La cocina tradicional tiene infinitas recetas de arroz. Y para demostrarlo, Paco Pérez, uno de los mejores maestros arroceros de nuestro país, ha escrito 'Arroces en casa. Volver a cocinar' (Planeta Gastro), que incluye algunas recetas en las que el chef ofrece su versión personal de la tradición y otras son de nueva creación. Aquí tienes la receta de un arroz de verduras de temporada que aparece en la obra y que, según el chef de Miramar y Enoteca, "alegran el alma".

Ingredientes

  • 120 g de arroz
  • 880 ml de caldo de verduras
  • 35 g de salsa de tomate
  • 20 g de espárragos blancos
  • 20 g de habas frescas en vaina
  • 30 g de guisantes lágrima
  • 70 g de zanahorias
  • 30 g de pimiento verde
  • 30 g de pimiento rojo
  • 35 g de cebolla de Figueres
  • 2 brotes de orégano
  • 2 brotes de tomillo
  • 3 brotes de romero
  • 2 brotes de curri marino o siempreviva
  • Aceite de oliva virgen extra

Elaboración

  1. Picamos todas las verduras en daditos pequeños mientras se calienta la paella.
  2. Primero vertemos la cebolla y la zanahoria; cuando empiecen a coger color, añadimos la berenjena y los pimientos y un buen chorro de aceite de oliva para seguir sofriendo.
  3. Agregamos la salsa de tomate y removemos bien.
  4. Añadimos el arroz y volvemos a remover.
  5. Empezamos a mojar con el caldo.
  6. Sobre el minuto 6 de cocción, añadimos las habas y, un minuto después, los guisantes.
  7. A medida que el arroz lo necesite, iremos incorporando el caldo desde una olla donde lo mantenemos caliente.
  8. Sobre el minuto 10, añadimos el espárrago blanco y dejamos que se termine de cocinar.
  9. Cuando tengamos el arroz en su punto, lo aromatizamos con orégano, tomillo, romero y un toque de curri de mar.

