Paco Pérez te enseña a hacer un arroz de verduras "que te alegra el alma"

La cocina tradicional tiene infinitas recetas de arroz. Y para demostrarlo, Paco Pérez, uno de los mejores maestros arroceros de nuestro país, ha escrito 'Arroces en casa. Volver a cocinar' (Planeta Gastro), que incluye algunas recetas en las que el chef ofrece su versión personal de la tradición y otras son de nueva creación. Aquí tienes la receta de un arroz de verduras de temporada que aparece en la obra y que, según el chef de Miramar y Enoteca, "alegran el alma".

Ingredientes

120 g de arroz

880 ml de caldo de verduras

35 g de salsa de tomate

20 g de espárragos blancos

20 g de habas frescas en vaina

30 g de guisantes lágrima

70 g de zanahorias

30 g de pimiento verde

30 g de pimiento rojo

35 g de cebolla de Figueres

2 brotes de orégano

2 brotes de tomillo

3 brotes de romero

2 brotes de curri marino o siempreviva

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración