La cena de Nochevieja que mereces: recetas de Begoña Rodrigo (La Salita) para despedir el año a lo grande

Las Navidades son como una prueba ciclista (exigente) pero para cocinillas. Tras el Tourmalet que suponen la cena del 24 y la comida del 25, llega el Alpe d'Huez en forma de los banquetes de Nochevieja y Año Nuevo. Y aún tocará seguir pedaleando hasta Reyes. Y sin bajar el ritmo.

Por fortuna, tenemos jefas de equipo tan solventes como Begoña Rodrigo de La Salita (tres soles Repsol y una estrella Michelin ostenta el restaurante, situado en València), que no duda en compartir con nosotros un menú completo con el que coronarnos en la última noche del año. No temas, estás en buenas manos. Y si no te sientes con el ‘flow’ necesario, no hay problema: puedes encargar el menú navideño de La Salita y quedar como un rey sin necesidad de meterte en harina.

Las 'chips' de sardinas de Begoña Rodrigo para La Salita. / La Salita

Entrante: 'Chips' de sardinas

Ingredientes para 4 personas

4 sardinas

1 patata agria para freír

Aceite de girasol

Sal

Elaboración

Limpiar las sardinas, sacar los lomos y colocarlos en una bandeja forrada con film transparente. Reservar en el congelador para que se endurezcan un poco. Pelar y cortar la patata en láminas muy finas con ayuda de una mandolina. Lavar las láminas de patata en abundante agua y secar muy bien. Hacer cuatro cortes en horizontal y paralelos, sin llegar a los bordes de la patata. Calentar el aceite a 180 grados. Sacar las sardinas del congelador. Pasar los lomos de las sardinas por los cortes hechos en la patata. Freír hasta que la patata esté crujiente. Salar y servir.

La ensaladilla rusa con gamba roja de La Salita. / La Salita

Primer plato: Ensaladilla con gamba roja

Ingredientes para 4 personas

4 patatas

3 zanahorias

1 ostra

2 pepinillos grandes

1 cebolleta fresca

6 cebolletas encurtidas

Un puñado de alcaparras

Cebollino

Mayonesa

4 gambas rojas

Elaboración

Cortar la patata y la zanahoria en ‘brunoise’ y cocerlas hasta que estén al dente. Enfriar y mezclar con los encurtidos y la cebolleta, también cortados en ‘brunoise’. Reservar. Limpiar y cortar la ostra para hacer un ‘tartar’ y mezclar con el resto de ingredientes de la ensaladilla. Cocer las 4 gambas en agua de sal durante 60 segundos. Dejar enfriar y separar la cabeza del cuerpo. Limpiar el cuerpo y reservar. Elaborar una mayonesa clásica y aliñarla con el líquido de las cabezas de las gambas. Mezclar la ensaladilla con la mahonesa de gambas y colocar las cuatro gambas peladas encima.

El cochinillo de Begoña Rodrigo para Nochevieja. / La Salita

Plato principal: Cochinillo

Ingredientes para 4 personas

1 cochinillo

2 kg de sal

2 kg de azúcar

200 g de pimentón dulce

6 dientes de ajo

Tomillo

Elaboración

Abrir el cochinillo en mariposa (a lo largo) sin cortar la cabeza. Colocar en un recipiente grande y cubrir con agua fría durante 3 horas. Cambiar ese agua cada hora y media. Después, secar bien. Reservar. Mezclar toda la sal, el azúcar y el pimentón y cubrir el cochinillo con esta mezcla. Masajear bien la piel para que coja los ingredientes. Dejar cubierto durante 3 horas. Pasado este tiempo, aclarar bien con agua y volver a secar. Cocinar en horno a vapor a 70 grados con tomillo y unos dientes de ajo durante 36 horas. Pasado este tiempo, hornear sin vapor, a 200 grados durante 20 minutos hasta que quede bien dorada la piel. Si la piel no se dora suficiente, dejar 10 minutos más.

Los higos con 'mousse' de queso de Begoña Rodrigo. / La Salita

Postre: Higos y queso

Ingredientes para 4 personas

Para el flan de higo

260 g de puré de higos

1 kg de nata

152 g de azúcar

2 huevos grandes

1 vaina de vainilla

Para el 'mousse' de queso

500 g de queso de cabra

500 g de queso de untar

250 g de azúcar

100 g de sirope de arce

750 g de nata

2 gelatinas

Elaboración