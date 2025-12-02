Cómo hacer unas setas que sepan a estrella Michelin

Con la llegada del otoño, el restaurante Hofmann rinde homenaje a las setas incorporando a su carta dos platos que reflejan su característico estilo a base de técnica, sabor y producto de temporada: setas de temporada y panceta (la textura y el aroma de los hongos se unen a la intensidad de la panceta curada de manera artesanal) y el encebollado de setas con tartar de calamar y butifarras de perol y negra (reinterpreta el clásico concepto de mar y montaña). Aquí tienes la receta del primero con cantidades para cinco personas. ¡Que aproveche!

Para las setas silvestres

Ingredientes

1 kg de setas silvestres variadas temporada

Elaboración

Limpiar las setas y guardarlas extendidas en una bandeja sobre un papel de cocina con un papel de horno por encima (que no sea film).

Para el aire de yema

Ingredientes

50 g de yema pasteurizada

5 ml de agua

Elaboración

Mezclar con batidora y reservar.

Para la crema de apionabo

Ingredientes

1 l de leche

1 kg de apionabo

500 g de mantequilla

Sal

Pimienta blanca

Elaboración

Pelar el apionabo y cortar en dados de 1 centímetro. Poner la mitad de la mantequilla en un cazo y dorar el apionabo. Añadir la leche y cocinar hasta que esté cocido. Triturar agregando la mantequilla restante poco a poco. Colar finamente y poner a punto de sal y pimienta.

Para el jugo de setas portobello asadas

Ingredientes

1 kg de setas portobello

Elaboración

Retirar los pies de las setas portobello. Asar a la brasa, con el pie hacia arriba. Sacar con cuidado para no perder los jugos. Triturar. Colar en Superbag y salar.

Para el velo de panceta

Ingredientes

150 g de panceta ibérica

Elaboración

Cortar la panceta curada en piezas largas de 3 centímetros de ancho. Congelar. Cortar en cortafiambres contra la fibra en láminas de 3x5 centímetros. Guardar tres láminas por lámina de papel sulfurizado. No se pueden sobreponer. Guardar en congelador.

Finalización

Ingredientes por ración

100 g de la mezcla de setas

Ajo cortado en dados muy pequeños

Perejil picado

50 g de crema apionabo (elaboración anterior)

15 ml de jugo de portobello (elaboración anterior)

1,5 láminas de panceta (elaboración anterior)

1/2 higo

Aire de yema (elaboración anterior)

Germinados

Preparación

Saltear las setas por orden y añadir ajo y perejil. Regenerar la crema y el jugo en un microondas o en un horno. Airear la yema. Cortar el higo en gajos y condimentar.

Presentación