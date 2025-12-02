Bocado sabroso
Cómo hacer unas setas que sepan a estrella Michelin
El restaurante Hofmann, con un entorchado, nos da la receta de su nuevo plato de la carta de otoño: salteadas con puré de apionabo, jugo de setas portobello asadas y velo de panceta
El secreto para cocinar bien las setas
¡Las setas son mágicas! Ideas para hacerlas en escabeche, a la carbonara, en postre...
Con la llegada del otoño, el restaurante Hofmann rinde homenaje a las setas incorporando a su carta dos platos que reflejan su característico estilo a base de técnica, sabor y producto de temporada: setas de temporada y panceta (la textura y el aroma de los hongos se unen a la intensidad de la panceta curada de manera artesanal) y el encebollado de setas con tartar de calamar y butifarras de perol y negra (reinterpreta el clásico concepto de mar y montaña). Aquí tienes la receta del primero con cantidades para cinco personas. ¡Que aproveche!
Para las setas silvestres
Ingredientes
- 1 kg de setas silvestres variadas temporada
Elaboración
- Limpiar las setas y guardarlas extendidas en una bandeja sobre un papel de cocina con un papel de horno por encima (que no sea film).
Para el aire de yema
Ingredientes
- 50 g de yema pasteurizada
- 5 ml de agua
Elaboración
- Mezclar con batidora y reservar.
Para la crema de apionabo
Ingredientes
- 1 l de leche
- 1 kg de apionabo
- 500 g de mantequilla
- Sal
- Pimienta blanca
Elaboración
- Pelar el apionabo y cortar en dados de 1 centímetro.
- Poner la mitad de la mantequilla en un cazo y dorar el apionabo.
- Añadir la leche y cocinar hasta que esté cocido.
- Triturar agregando la mantequilla restante poco a poco.
- Colar finamente y poner a punto de sal y pimienta.
Para el jugo de setas portobello asadas
Ingredientes
- 1 kg de setas portobello
Elaboración
- Retirar los pies de las setas portobello.
- Asar a la brasa, con el pie hacia arriba.
- Sacar con cuidado para no perder los jugos.
- Triturar.
- Colar en Superbag y salar.
Para el velo de panceta
Ingredientes
- 150 g de panceta ibérica
Elaboración
- Cortar la panceta curada en piezas largas de 3 centímetros de ancho.
- Congelar.
- Cortar en cortafiambres contra la fibra en láminas de 3x5 centímetros.
- Guardar tres láminas por lámina de papel sulfurizado. No se pueden sobreponer.
- Guardar en congelador.
Finalización
Ingredientes por ración
- 100 g de la mezcla de setas
- Ajo cortado en dados muy pequeños
- Perejil picado
- 50 g de crema apionabo (elaboración anterior)
- 15 ml de jugo de portobello (elaboración anterior)
- 1,5 láminas de panceta (elaboración anterior)
- 1/2 higo
- Aire de yema (elaboración anterior)
- Germinados
Preparación
- Saltear las setas por orden y añadir ajo y perejil.
- Regenerar la crema y el jugo en un microondas o en un horno.
- Airear la yema.
- Cortar el higo en gajos y condimentar.
Presentación
- Colocar en el plato las setas, la crema, el jugo, la yema y el higo.
- Colocar la panceta y sopletear.
- Refrescar con germinados.
