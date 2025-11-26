Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo afrancesar un 'bocadillo' de 'steak tartar' con anguila ahumada: ¡lleva pan de cruasán!

El Hotel The One Barcelona sirve bocatas de autor como este combinados con cócteles hasta el 30 de noviembre

El 'bocadillo' Auguste del Hotel The One Barcelona: pan de cruasán que lleva encima un 'steak tartar' con anguila, yema curada y encurtidos.

Cata Mayor

La nueva propuesta gastronómica del Hotel The One BarcelonaThe Sandwich Pop-Up, puede degustarse en la coctelería de Somni y combina una selección de bocadillos de autor con cóctelesHasta el 30 de noviembre de 17.00 a 1.00 horas, los tragos se podrán maridar con los bocadillos creados por el chef Miguel Muñoz. La carta rinde homenaje a los productos y sus orígenes, con nombres que evocan lugares, personajes y anécdotas, en un juego de guiños culinarios. Así, el Eulàlia combina pan de montaña tostado con butifarra de níscalos y 'allioli' asado; el Margalida reinterpreta el clásico bikini con sobrasada, queso Mahón y miel de romero; el Pelayo viaja a Madrid con su pan 'bao' de tinta y calamares fritos; el Davide es una 'focaccia' al romero, mortadela, burrata y pesto de pistachos que te lleva a Italia...

Hemos probado el bocadillo Auguste, que destaca por su afrancesamiento: es un pan de cruasán que lleva encima un 'steak tartar' con anguila, yema curada y encurtidos. Esta es la receta.

Ingredientes para 4 personas

  • 1 pan de cruasán
  • 400 g de solomillo de ternera
  • 100 g de anguila ahumada
  • 100 g de yema de huevo pasteurizada
  • 2 yemas de huevo
  • 50 g de chalotas
  • 20 g de mostaza antigua
  • 40 g de pepinillos en vinagre
  • 40 g de alcaparras
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 25 ml de whisky
  • Sal, pimienta, tabasco y salsa Worcestershire al gusto
  • Encurtidos para acompañar (piparras, alcaparrón, cebolla encurtida…)

Elaboración 

  1. Cortar la anguila ahumada y el solomillo de ternera a cuchillo en trozos pequeños.
  2. Cortar las chalotas, los pepinillos y las alcaparras en 'brunoise'.
  3. Cortar en rodajas el pan de cruasán y tostar a la plancha con un poco de mantequilla.
  4. Para la yema curada, cocinar al vacío en vapor 100 gramos de yema pasteurizada a punto de sal a 65 grados durante dos horas y media .
  5. Emulsionar las yemas con el aceite de oliva virgen extra.
  6. Incorporar la mostaza, las verduras picadas, la ternera y la anguila.
  7. Salpimentar y añadir el whisky, el tabasco y la salsa Worcestershire al gusto.

Emplatado

  1. Disponer la mezcla de 'steak tartar encima' del pan de cruasán tostado.
  2. Añadir la yema curada y acompañar con los encurtidos.

Cómo afrancesar un 'bocadillo' de 'steak tartar' con anguila ahumada: ¡lleva pan de cruasán!

