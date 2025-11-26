Cómo afrancesar un 'bocadillo' de 'steak tartar' con anguila ahumada: ¡lleva pan de cruasán!

La nueva propuesta gastronómica del Hotel The One Barcelona, The Sandwich Pop-Up, puede degustarse en la coctelería de Somni y combina una selección de bocadillos de autor con cócteles. Hasta el 30 de noviembre de 17.00 a 1.00 horas, los tragos se podrán maridar con los bocadillos creados por el chef Miguel Muñoz. La carta rinde homenaje a los productos y sus orígenes, con nombres que evocan lugares, personajes y anécdotas, en un juego de guiños culinarios. Así, el Eulàlia combina pan de montaña tostado con butifarra de níscalos y 'allioli' asado; el Margalida reinterpreta el clásico bikini con sobrasada, queso Mahón y miel de romero; el Pelayo viaja a Madrid con su pan 'bao' de tinta y calamares fritos; el Davide es una 'focaccia' al romero, mortadela, burrata y pesto de pistachos que te lleva a Italia...

Hemos probado el bocadillo Auguste, que destaca por su afrancesamiento: es un pan de cruasán que lleva encima un 'steak tartar' con anguila, yema curada y encurtidos. Esta es la receta.

Ingredientes para 4 personas

1 pan de cruasán

400 g de solomillo de ternera

100 g de anguila ahumada

100 g de yema de huevo pasteurizada

2 yemas de huevo

50 g de chalotas

20 g de mostaza antigua

40 g de pepinillos en vinagre

40 g de alcaparras

50 ml de aceite de oliva virgen extra

25 ml de whisky

Sal, pimienta, tabasco y salsa Worcestershire al gusto

Encurtidos para acompañar (piparras, alcaparrón, cebolla encurtida…)

Elaboración

Cortar la anguila ahumada y el solomillo de ternera a cuchillo en trozos pequeños. Cortar las chalotas, los pepinillos y las alcaparras en 'brunoise'. Cortar en rodajas el pan de cruasán y tostar a la plancha con un poco de mantequilla. Para la yema curada, cocinar al vacío en vapor 100 gramos de yema pasteurizada a punto de sal a 65 grados durante dos horas y media . Emulsionar las yemas con el aceite de oliva virgen extra. Incorporar la mostaza, las verduras picadas, la ternera y la anguila. Salpimentar y añadir el whisky, el tabasco y la salsa Worcestershire al gusto.

Emplatado