Creación efímera
Cómo afrancesar un 'bocadillo' de 'steak tartar' con anguila ahumada: ¡lleva pan de cruasán!
El Hotel The One Barcelona sirve bocatas de autor como este combinados con cócteles hasta el 30 de noviembre
Estos son los mejores bocadillos de Barcelona
5 irresistibles recetas de bocadillos
La nueva propuesta gastronómica del Hotel The One Barcelona, The Sandwich Pop-Up, puede degustarse en la coctelería de Somni y combina una selección de bocadillos de autor con cócteles. Hasta el 30 de noviembre de 17.00 a 1.00 horas, los tragos se podrán maridar con los bocadillos creados por el chef Miguel Muñoz. La carta rinde homenaje a los productos y sus orígenes, con nombres que evocan lugares, personajes y anécdotas, en un juego de guiños culinarios. Así, el Eulàlia combina pan de montaña tostado con butifarra de níscalos y 'allioli' asado; el Margalida reinterpreta el clásico bikini con sobrasada, queso Mahón y miel de romero; el Pelayo viaja a Madrid con su pan 'bao' de tinta y calamares fritos; el Davide es una 'focaccia' al romero, mortadela, burrata y pesto de pistachos que te lleva a Italia...
Hemos probado el bocadillo Auguste, que destaca por su afrancesamiento: es un pan de cruasán que lleva encima un 'steak tartar' con anguila, yema curada y encurtidos. Esta es la receta.
Ingredientes para 4 personas
- 1 pan de cruasán
- 400 g de solomillo de ternera
- 100 g de anguila ahumada
- 100 g de yema de huevo pasteurizada
- 2 yemas de huevo
- 50 g de chalotas
- 20 g de mostaza antigua
- 40 g de pepinillos en vinagre
- 40 g de alcaparras
- 50 ml de aceite de oliva virgen extra
- 25 ml de whisky
- Sal, pimienta, tabasco y salsa Worcestershire al gusto
- Encurtidos para acompañar (piparras, alcaparrón, cebolla encurtida…)
Elaboración
- Cortar la anguila ahumada y el solomillo de ternera a cuchillo en trozos pequeños.
- Cortar las chalotas, los pepinillos y las alcaparras en 'brunoise'.
- Cortar en rodajas el pan de cruasán y tostar a la plancha con un poco de mantequilla.
- Para la yema curada, cocinar al vacío en vapor 100 gramos de yema pasteurizada a punto de sal a 65 grados durante dos horas y media .
- Emulsionar las yemas con el aceite de oliva virgen extra.
- Incorporar la mostaza, las verduras picadas, la ternera y la anguila.
- Salpimentar y añadir el whisky, el tabasco y la salsa Worcestershire al gusto.
Emplatado
- Disponer la mezcla de 'steak tartar encima' del pan de cruasán tostado.
- Añadir la yema curada y acompañar con los encurtidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
- Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica