Sabor oriental
La receta de coliflor más divertida: asada con queso parmesano, pistachos y tomillo
Parking Pita, el espacio dedicado a la cocina árabe que hay en un rincón del Parking Pizza del paseo de Sant Joan, triunfa con este plato
Los mejores restaurantes de otras orillas del Mediterráneo para 'desembarcar'
5 verdades y mentiras de la cocina árabe
Parking Pita, el espacio dedicado a la cocina árabe que hay en un rincón del Parking Pizza del paseo de Sant Joan, 56, ha renovado su carta con nuevos platos que van más allá de las pitas. Así, por ejemplo, destacan la 'raita' con pepino, tomate seco, manzana verde, cebolla y salsa de yogur; la coliflor rallada con orellanas de albaricoque, tomate semiseco, nueces y limón; el puerro al carbón con 'dukkah' de avellanas y cebollino; la 'shakshuka' (huevos escalfados al carbón, salsa especiada de tomate, cilantro y crema agria); el 'kofta' de cordero y pistachos; el 'pulled beef' con siete especias; la tarta fría con miel y tomillo...
Uno de los platos más interesantes, sabrosos y divertidos es la coliflor asada con parmesano, pistachos y tomillo. Aquí tienes la receta.
Ingredientes
- 110 g de coliflor por ración cortada en finas láminas
- 10 g de curri en polvo
- 10 g de tomillo fresco deshojado
- 2 dientes de ajo majados
- 35 g de queso parmesano rallado
- 25 g de pistachos pelados, tostados y rotos
- Pimienta negra fresca molida al gusto
- Sal fina al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
Elaboración
- En un bol grande, mezclar las láminas de coliflor, el curri en polvo, el comino fresco deshojado, los ajos majados, el queso parmesano rallado, los pistachos tostados y rotos, la pimienta negra molida, la sal fina y el aceite de oliva virgen extra.
- Remover hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y la coliflor quede uniformemente condimentada. Servirla en una bandeja para horno.
- Anadir por encima un poco más de queso parmesano rallado, pistachos y un chorrito de aceite de oliva.
- Meterlo en el horno a la máxima potencia y asar durante unos minutos hasta que la coliflor adquiera un color dorado y el queso se haya gratinado ligeramente.
- Al sacarla del horno, terminar con tomillo fresco por encima.
- Servir inmediatamente para disfrutar del contraste entre la coliflor tierna, el crujiente de los pistachos y el aroma del tomillo fresco.
