La receta de coliflor más divertida: asada con queso parmesano, pistachos y tomillo

Parking Pita, el espacio dedicado a la cocina árabe que hay en un rincón del Parking Pizza del paseo de Sant Joan, 56, ha renovado su carta con nuevos platos que van más allá de las pitas. Así, por ejemplo, destacan la 'raita' con pepino, tomate seco, manzana verde, cebolla y salsa de yogur; la coliflor rallada con orellanas de albaricoque, tomate semiseco, nueces y limón; el puerro al carbón con 'dukkah' de avellanas y cebollino; la 'shakshuka' (huevos escalfados al carbón, salsa especiada de tomate, cilantro y crema agria); el 'kofta' de cordero y pistachos; el 'pulled beef' con siete especias; la tarta fría con miel y tomillo...

Uno de los platos más interesantes, sabrosos y divertidos es la coliflor asada con parmesano, pistachos y tomillo. Aquí tienes la receta.

Ingredientes

110 g de coliflor por ración cortada en finas láminas

10 g de curri en polvo

10 g de tomillo fresco deshojado

2 dientes de ajo majados

35 g de queso parmesano rallado

25 g de pistachos pelados, tostados y rotos

Pimienta negra fresca molida al gusto

Sal fina al gusto

Aceite de oliva virgen extra al gusto

Elaboración