Así se hace el plato de brócoli súperventas del restaurante Desoriente

Abierto en 2023 en Poblenou, Desoriente, restaurante vegano, asiático y desenfadado, amplía horizontes y abre un segundo local en el Eixample. Entre los platos que se pueden probar en el establecimiento de la calle de València, 201, está el 'oishi broccoli', un brócoli frito acompañado de salsa 'ponzu' y anacardos tostados que es el más vendido desde el primer establecimiento abrió hace dos años. Aquí tienes la receta para cuatro personas.

Ingredientes

3 brócolis

20 g de anacardos tostados

5 g de cebolleta japonesa

3 g de sésamo

2 rabanitos crujientes

15 g de salsa goma 'ponzu' (elaboración anterior)

Para la salsa goma 'ponzu' (cantidad mínima necesaria)

20 ml de salsa de soja sin gluten (tamarindo)

20 ml de vinagre de arroz

20 ml de 'mirin'

12 g de azúcar

10 ml de zumo de limón

20 g de 'tahini'

20 ml de aceite de sésamo

10 ml de zumo limón recién exprimido

Elaboración

Lavar bien el brócoli y cortarlo en trozos pequeños y uniformes. Reservar en un recipiente hermético. Cocinar los anacardos en el horno durante 6 minutos a 185 grados, usando el ventilador. Reservarlos en un recipiente hermético.

Para la salsa goma 'ponzu'

Triturar todos los ingredientes con la batidora menos el aceite de sésamo. Montar con el aceite como si fuera una mayonesa y reservar en dos recipientes grandes con etiqueta. Cortar la parte verde de la cebolleta en diagonal, muy finita. Ponerla en un baño de agua, hielo y sal durante cinco minutos, colarla y guardarla en un recipiente hermético con etiqueta. Dejar en nevera hasta el momento del emplatado. Cortar el rabanito con la ayuda de la mandolina. Ponerlo en agua y hielo durante cinco minutos. Colar, secar y reservar.

Emplatado