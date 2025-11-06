Éxito de público
Así se hace el plato de brócoli súperventas del restaurante Desoriente
El restaurante asiático y vegano del Poblenou, que ha estrenado un nuevo local en el Eixample, triunfa desde el primer día con esta receta
Abierto en 2023 en Poblenou, Desoriente, restaurante vegano, asiático y desenfadado, amplía horizontes y abre un segundo local en el Eixample. Entre los platos que se pueden probar en el establecimiento de la calle de València, 201, está el 'oishi broccoli', un brócoli frito acompañado de salsa 'ponzu' y anacardos tostados que es el más vendido desde el primer establecimiento abrió hace dos años. Aquí tienes la receta para cuatro personas.
Ingredientes
- 3 brócolis
- 20 g de anacardos tostados
- 5 g de cebolleta japonesa
- 3 g de sésamo
- 2 rabanitos crujientes
- 15 g de salsa goma 'ponzu' (elaboración anterior)
Para la salsa goma 'ponzu' (cantidad mínima necesaria)
- 20 ml de salsa de soja sin gluten (tamarindo)
- 20 ml de vinagre de arroz
- 20 ml de 'mirin'
- 12 g de azúcar
- 10 ml de zumo de limón
- 20 g de 'tahini'
- 20 ml de aceite de sésamo
- 10 ml de zumo limón recién exprimido
Elaboración
- Lavar bien el brócoli y cortarlo en trozos pequeños y uniformes. Reservar en un recipiente hermético.
- Cocinar los anacardos en el horno durante 6 minutos a 185 grados, usando el ventilador. Reservarlos en un recipiente hermético.
Para la salsa goma 'ponzu'
- Triturar todos los ingredientes con la batidora menos el aceite de sésamo.
- Montar con el aceite como si fuera una mayonesa y reservar en dos recipientes grandes con etiqueta.
- Cortar la parte verde de la cebolleta en diagonal, muy finita. Ponerla en un baño de agua, hielo y sal durante cinco minutos, colarla y guardarla en un recipiente hermético con etiqueta. Dejar en nevera hasta el momento del emplatado.
- Cortar el rabanito con la ayuda de la mandolina. Ponerlo en agua y hielo durante cinco minutos. Colar, secar y reservar.
Emplatado
- Freír el brócoli durante un minuto y reservarlo en un plato con papel de cocina absorbente para quitarle el exceso de aceite.
- Disponer el brócoli en el plato y salsear la salsa goma 'ponzu' cubriéndolo todo.
- Agregar los anacardos, el sésamo, la cebolleta japonesa cortada y el rabanito cortado. Ya está listo para ser disfrutado.
