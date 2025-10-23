Cómo hacer un mar y montaña para mojar pan a base de huevos fritos

Los huevos fritos de primera puesta, gambita roja, panceta ibérica, pimienta de Espelette y tomates confitados es uno de los grandes éxitos de Casa Fiero. El chef del restaurante, Víctor Ródenas, nos pasa la receta de este 'hit', un mar y montaña para mojar pan.

Ingredientes

Para los huevos

8 huevos ecológicos lo más frescos posibles

300 g de aceite de oliva virgen extra

Para las colas de gamba roja

500 g de gamba roja mediana

Para la panceta curada

200 g de panceta ibérica curada

Para los cherrys confitados

500 g de tomates cherrys confitados

5 g de sal

5 g de azúcar

50 g de aceite de oliva virgen extra

1 rama de tomillo

Para la picada de ajo y perejil

200 g de aceite de oliva virgen extra

15 g de hojas de perejil fresco

15 g de ajos pelados

Otros

'Chips' de ajo

Pimienta de Espelette

Flor de sal

Elaboración

Para los huevos fritos

En una sartén poner el aceite y calentar a fuego fuerte. Freír los huevos uno a uno con el aceite bien caliente, sin tocarlos para que hagan puntilla. Sazonar con flor de sal una vez los saquemos de la sartén.

Para la gamba roja

Quitar la cabeza de las gambas y guardarlas para otra elaboración como, por ejemplo, un 'fumet'. Pelar las colas de las gambas con cuidado de no romperlas y quitar la tripa. Atemperar antes de usar.

Para la panceta curada

Limpiar la parte de la corteza y cuadrar la papada para poder cortarla con el tamaño adecuado. Cortar finamente en la cortafiambres (en caso de no tener cortafiambres, cortarla con un cuchillo bien afilado lo más fina posible).

Para los cherrys confitados

En una bandeja de horno, poner los tomates cherrys, sazonar con sal y pimenta negra, dos ajos pelados, una rama de tomillo y aceite de oliva virgen extra. Hornear a 150°C durante 30 minutos. Quitar la piel cuando los saquemos y reservar.

Para la picada de ajo y perejil

Escaldar las hojas de perejil en agua hirviendo durante 10 segundos y enfriar en agua y hielo. Hacer lo mismo con los ajos pelados 3 veces para quitar la potencia del ajo En un vaso de batidora, triturar el ajo, las hojas de perejil bien escurridas y el aceite hasta que quede bien fino.

Montaje