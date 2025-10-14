Frito nipón
¿Qué es y cómo se cocina el 'ganmodoki', un buñuelo de tofu con verduras? El maestro Hideki Matsuhisa (Koy Shunka) te lo cuenta
El chef con una estrella Michelin propone este plato que aparece en el recetario 'Itadakimasu' (Planeta Gastro)
Restaurante Koy Shunka: un 'nigiri', 19 gramos de placer
Hideki Matsuhisa, chef de Koy Shunka (una estrella Michelin) y el mayor referente de la cocina japonesa en España, ha publicado un nuevo libro: se titula 'Itadakimasu' (Planeta Gastro) y es un compendio de recetas niponas fáciles y variadas para preparar en casa.
A través de una selección de ingredientes clave, salsas, bases esenciales y utensilios, propone más de 50 platos para cada día como 'ramen', 'gyozas', 'okonomiyaki', 'donburis' o diferentes tipos de 'sushi', sin olvidar los dulces caseros y las bebidas tradicionales junto a pequeños grandes secretos del recetario nipón.
También te explica cómo hacer el 'ganmodoki', una fritura de tofu con verdura, clara de huevo y semilla de sésamo. Aquí tienes todos los secretos.
Ingredientes
- 300 g de tofu duro
- Fécula de patata (al gusto, para ayudar a trabajar el tofu)
- 50 g de zanahoria cocida y picada
- 50 g de flor de loto en dados y escaldada
- 25 g de 'shiitake' cuadrados salteados
- 25 g de edamame cocido
- 1 cucharada sopera de sésamo tostado
- 20 g de sal
- Aceite para freír
- 'Negi'
- Salsa de soja o 'tentsuyu'
- Agua
- Hielo
Elaboración
- Seca el tofu y escurre bien (es muy importante escurrirlo bien para quitar el máximo exceso posible de agua, ya que luego nos facilitará la elaboración; para ello, córtalo y extiéndelo sobre papel o un trapo).
- Corta las verduras en cuadrados no muy grandes.
- Puedes cocinarlas hervidas en un litro de agua con 20 gramos de sal y refrescadas en la misma proporción de agua con hielo o saltearlas con aceite en la sartén. Hagas lo que hagas, cocínalas de una en una para respetar su tiempo de cocción. Reserva.
- En un bol, machaca bien el tofu con la fécula de patata obtener una pasta (puedes utilizar un procesador de alimentos).
- Añade las verduras, el sésamo y la sal, y mezcla bien. Elabora con la mano como si fueran croquetas.
- Lleva esas 'croquetas' a un cazo con aceite para freír a una temperatura de unos 180 °C.
- Fríe hasta que estén doradas.
- Retira y coloca sobre papel absorbente.
- Sirve con un poco de 'negi' por encima.
- Puedes acompañar con salsa de soja o 'tentsuyu'.
