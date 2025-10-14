¿Qué es y cómo se cocina el 'ganmodoki', un buñuelo de tofu con verduras? El maestro Hideki Matsuhisa (Koy Shunka) te lo cuenta

Hideki Matsuhisa, chef de Koy Shunka (una estrella Michelin) y el mayor referente de la cocina japonesa en España, ha publicado un nuevo libro: se titula 'Itadakimasu' (Planeta Gastro) y es un compendio de recetas niponas fáciles y variadas para preparar en casa.

A través de una selección de ingredientes clave, salsas, bases esenciales y utensilios, propone más de 50 platos para cada día como 'ramen', 'gyozas', 'okonomiyaki', 'donburis' o diferentes tipos de 'sushi', sin olvidar los dulces caseros y las bebidas tradicionales junto a pequeños grandes secretos del recetario nipón.

También te explica cómo hacer el 'ganmodoki', una fritura de tofu con verdura, clara de huevo y semilla de sésamo. Aquí tienes todos los secretos.

Ingredientes

300 g de tofu duro

Fécula de patata (al gusto, para ayudar a trabajar el tofu)

50 g de zanahoria cocida y picada

50 g de flor de loto en dados y escaldada

25 g de 'shiitake' cuadrados salteados

25 g de edamame cocido

1 cucharada sopera de sésamo tostado

20 g de sal

Aceite para freír

'Negi'

Salsa de soja o 'tentsuyu'

Agua

Hielo

Elaboración

Seca el tofu y escurre bien (es muy importante escurrirlo bien para quitar el máximo exceso posible de agua, ya que luego nos facilitará la elaboración; para ello, córtalo y extiéndelo sobre papel o un trapo).