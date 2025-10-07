Nace en Barcelona el primer recetario mundial realizado con inteligencia artificial

Dos creativos, el fotógrafo gastronómico Juan González del Cerro y el investigador cultural Enrico Porfido, argentino e italiano respectivamente, ambos residentes en Barcelona y con una larga trayectoria vinculada a la restauración y la creatividad, acaban de publicar 'World Recipes Atlas', un proyecto pionero que reúne recetas de cada uno de los 196 países del mundo, con textos e imágenes generados mediante inteligencia artificial.

Juan González del Cerro y Enrico Porfido con el 'World Recipes Atlas'. / Juan González del Cerro y Enrico Porfido.

La capital catalana se convierte así en el punto de partida de un experimento editorial único: el nacimiento del primer atlas gastronómico con un planteamiento artístico que desafía la manera tradicional de concebir los recetarios.

“Este proyecto empezó de la forma más anodina. Hace un año decidí apuntarme a un curso para conocer las bases de la IA y explorar cómo podía aportar un complemento creativo distinto a mi trabajo como fotógrafo. Investigando y probando surgió la idea. Mi pareja y socio en este proyecto me animó a seguir, y juntos vimos que teníamos algo realmente interesante”, explica González del Cerro.

Exposiciones 'underground'

'World Recipes Atlas' ya ha tenido protagonismo en diversas exposiciones 'underground' en Barcelona y otras ciudades europeas, y la buena acogida reforzó la idea de darle forma en una edición en papel.

Interior del 'World Recipes Atlas'. / Juan González del Cerro y Enrico Porfido

Un mapa culinario inédito

Lejos de ser un manual de cocina convencional, este atlas es fruto de un diálogo con la máquina. Se preguntó a la IA por el plato más representativo de cada país, y a partir de esas respuestas comenzó un proceso de correcciones, hallazgos y reinterpretaciones. El resultado combina rigor documental con un tono provocador, que invita a reflexionar sobre cómo los algoritmos entienden, distorsionan o reinventan tradiciones culinarias.

“Ha sido un trabajo de conversación constante con la IA: investigar, formular bien las preguntas y decidir cómo presentar las recetas en un formato universal”, detalla Porfido. “Lo más interesante fue comprobar que era mucho más fácil generar contenido para países catalogados como ‘occidentales’, donde la información está muy definida. En cambio, resultó más complejo en el caso de muchos países africanos, salvo el Magreb, donde faltaban datos sobre técnicas y productos, y era difícil generar imágenes cercanas a la realidad”, añaden.

196 recetas explicadas en 5 pasos

El volumen recoge 196 recetas explicadas en un máximo de cinco pasos, contextualizadas con su trasfondo histórico y acompañadas de una banda sonora disponible en Spotify. La propuesta se completa con 240 imágenes generadas con IA, concebidas como una mezcla entre documentación gastronómica y surrealismo visual. El recorrido se organiza como un auténtico mapamundi culinario, que invita a viajar desde un guiso etíope hasta un postre neozelandés, pasando por sopas, panes, desayunos y asados de todos los continentes.

“El resultado es un compendio internacional. La provocación que buscamos es que los lectores comparen las recetas del Atlas con las de su propia tradición familiar. Estas no son mejores ni peores: son estándares, válidas, pero sin la experiencia y el saber hacer transmitido de generación en generación. Nuestro sueño sería una segunda edición en la que una persona de cada país tome la receta propuesta por la IA y le añada su propio toque”, apuntan los autores.

Imagen generada con IA para el 'World Recipes Atlas'. / Juan González del Cerro y Enrico Porfido

Aunque concebido inicialmente en el terreno digital, 'World Recipes Atlas' aspira a ocupar bibliotecas, cocinas y mesas de salón. Los autores, amantes del papel y de lo analógico, subrayan que esa es la razón por la cual no quieren que el proyecto se quede en un simple archivo digital.

'Crowdfunding' para convertirse en libro

Para conservar su independencia creativa, han optado por la autopublicación y han lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami. El objetivo: financiar una edición cuidada al detalle, con papel de alta calidad, encuadernación artesanal y acabados que hagan justicia a la fuerza visual del proyecto.

Las aportaciones se destinarán íntegramente a la impresión del libro y a recompensas como láminas en alta calidad. Se prevé que las primeras copias lleguen a manos de los mecenas a principios de diciembre, justo a tiempo para las fiestas.

Más que un recetario, la obra se presenta como un atlas gastronómico y ensayo visual, una pieza única que explora los límites entre lo humano y lo artificial, y abre un nuevo capítulo en la relación entre cocina, memoria y creatividad contemporánea.