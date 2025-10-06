Receta imbatible
Así hace los 'yakisoba' el chef con estrella Michelin Hideki Matsuhisa
El cocinero de Koy Shunka propone este plato que aparece en el recetario 'Itadakimasu' (Planeta Gastro)
Restaurante Koy Shunka: un 'nigiri', 19 gramos de placer
Cómo hacer un delicioso 'udon' con 'shiitake' y trufa
Hideki Matsuhisa, chef de Koy Shunka (una estrella Michelin) y el mayor referente de la cocina japonesa en España, ha publicado un nuevo libro: se titula 'Itadakimasu' (Planeta Gastro) y es un compendio de recetas niponas fáciles y variadas para preparar en casa.
A través de una selección de ingredientes clave, salsas, bases esenciales y utensilios, propone más de 50 platos para cada día como 'ramen', 'gyozas', 'okonomiyaki', 'donburis' o diferentes tipos de 'sushi', sin olvidar los dulces caseros y las bebidas tradicionales junto a pequeños grandes secretos del recetario nipón.
Uno de ellos son los 'yakisoba', unos fideos cuyo secreto para prepararlos tienes aquí. Así podrás hacerlos igual que un 'crack' de los fogones como Matshuhisa.
Ingredientes
- 150 g de fideos de trigo
- 1/2 zanahoria en juliana
- 1/4 de cebolla en juliana
- 3 hojas de 'pak choy' en juliana
- 30 g de brotes de soja
- 70 g de secreto picado fino
- 70 g de langostino pelado
- Salsa 'tonkatsu' Bulldog
- 'Katsuobushi' (atún seco fermentado y ahumado)
- 'Aonori' (alga)
- Sal
- 1 litro de agua
- Agua con hielo
- Sal
Elaboración
- Cuece 3 minutos la pasta en un litro de agua con 20 gramos de sal, retira al agua con hielo y sal, escurre y reserva.
- Rehoga la verdura hasta que esté cocinada sin que coja mucho color. Reserva.
- Saltea en una sartén el secreto previamente salpimentado.
- Pon en una sartén con aceite caliente la pasta, la verdura y el secreto, y saltea hasta que esté caliente.
- Agrega los langostinos y saltea.
- Añade por último la salsa Bulldog.
- Coloca todo en un plato y vierte por encima el 'katsuobushi' y el 'aonori' al gusto.
