Así hace los 'yakisoba' el chef con estrella Michelin Hideki Matsuhisa

Hideki Matsuhisa, chef de Koy Shunka (una estrella Michelin) y el mayor referente de la cocina japonesa en España, ha publicado un nuevo libro: se titula 'Itadakimasu' (Planeta Gastro) y es un compendio de recetas niponas fáciles y variadas para preparar en casa.

A través de una selección de ingredientes clave, salsas, bases esenciales y utensilios, propone más de 50 platos para cada día como 'ramen', 'gyozas', 'okonomiyaki', 'donburis' o diferentes tipos de 'sushi', sin olvidar los dulces caseros y las bebidas tradicionales junto a pequeños grandes secretos del recetario nipón.

Uno de ellos son los 'yakisoba', unos fideos cuyo secreto para prepararlos tienes aquí. Así podrás hacerlos igual que un 'crack' de los fogones como Matshuhisa.

Ingredientes

150 g de fideos de trigo

1/2 zanahoria en juliana

1/4 de cebolla en juliana

3 hojas de 'pak choy' en juliana

30 g de brotes de soja

70 g de secreto picado fino

70 g de langostino pelado

Salsa 'tonkatsu' Bulldog

'Katsuobushi' (atún seco fermentado y ahumado)

'Aonori' (alga)

Sal

1 litro de agua

Agua con hielo

Sal

Elaboración