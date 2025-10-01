Receta ganadora
Así se hace el mejor paquito de España de 2025
Terzio Bar (Madrid) gana la segunda edición del concurso nacional que premia el bocadillo de cordero más delicioso del país
Olvida el Pepito y dale al Paquito
Estos son los mejores bocadillos de Barcelona
El restaurante Terzio Bar ha ganado la segunda edición del concurso nacional que encumbra el mejor paquito de España, un certamen impulsado por la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (Interovic) que premia el mejor bocadillo de cordero del país.
La pieza del establecimiento que representaba a la Comunidad de Madrid es obra del chef Saúl Sanz: un bocadillo de cordero inspirado en la 'porchetta' de cerdo; de ahí el nombre de ‘corchetta’. La carne está aromatizada, se acompaña de cebolla asada y mahonesa de piparras para añadir un toque fresco y picante, y se sirve en un ligero y crujiente pan de cristal.
Terzio Bar se ha impuesto a los representantes de otras seis comunidades autónomas, con El Galliner (València) y Reversible (Barcelona), en segundo y tercer lugar, respectivamente. El jurado ha catado a ciegas los bocatas y ha valorado la presentación, el punto y textura de la carne, el pan, el sabor y la originalidad, entre otros.
Esta es la receta del mejor paquito de España de 2025.
Ingredientes para 6 bocadillos
- 1 pierna de cordero deshuesadas
- 150 g de tocino cortado en lonchas finas
- Crepineta de cordero (usaremos esta membrana grasa, blanca de los órganos internos del animal para envolver la carne)
- Pan de cristal o similar para bocadillo
Para el majado de hierbas
- 4 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo seco o ñora
- 1 cucharadita de semillas de hinojo
- 1 ramita de romero fresco
- 1 ramita de tomillo fresco
- Un manojo pequeño de perejil fresco
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
Para la cebolla agridulce asada
- 3 cebollas grandes
- 2 cucharaditas de azúcar moreno
- 2 cucharaditas de vinagre de Jerez o manzana
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Para la mahonesa de piparras
- 200 g de mahonesa clásica
- 50 g de piparras en vinagre (trituradas en puré)
Elaboración
Para el majado
- Triturar el ajo, el pimiento seco hidratado, el hinojo, el romero, el tomillo y el perejil con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta hasta obtener una pasta aromática.
Para rellenar el cordero
- Abrir las piernas de cordero deshuesadas.
- Untar con el majado de hierbas y colocar encima las lonchas de tocino.
- Enrollar firmemente y dejar marinar 24 horas en frío.
Para el asado en crepineta
- Envolver los rollos de cordero en crepineta.
- Asar en horno precalentado a 160 °C hasta alcanzar 70 °C en el interior.
- Dejar reposar y enfriar antes de cortar en lonchas finas.
Para la cebolla agridulce asada
- Cortar las cebollas en gajos y asarlas con un poco de aceite a fuego bajo hasta que se caramelicen.
- Añadir el azúcar y el vinagre, y dejar reducir hasta lograr un glaseado brillante y agridulce.
Para la mahonesa de piparras
- Mezclar la mahonesa clásica con el puré de piparras hasta obtener una salsa cremosa y ligeramente picante.
Montaje
- Hornear el pan de cristal hasta que quede crujiente y abrirlo por la mitad.
- Colocar una base de cebolla asada.
- Añadir lonchas de 'corchetta' de cordero.
- Terminar con un toque generoso de mahonesa de piparras.
