Sabores de siempre

VÍDEO | 12 abuelas 'gastrosàvies' publican sus videorrecetas de cocina tradicional catalana

Las mujeres cuelgan sus propuestas en internet y redes sociales con la intención de preservar y transmitir a las nuevas generaciones la cocina de toda la vida

Trucos de la abuela para cocinar lentejas

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Maria Àngela Anguera Andreu, 'gastrosàvia' de L'Espluga de Francolí que hace escarola con romesco.

Maria Àngela Anguera Andreu, 'gastrosàvia' de L'Espluga de Francolí que hace escarola con romesco. / Youtube

EFE

EFE

Barcelona
El grupo de abuelas 'Gastrosàvies' ha publicado 12 videorrecetas tradicionales de la gastronomía catalana con la intención de preservar y transmitir a las nuevas generaciones la cocina de toda la vida.

La creación de este grupo y de su proyecto de poner a salvo los platos tradicionales se enmarca en el reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, ha informado la 'conselleria' de Agricultura, Ramaderia, Pesca y Alimentació, que ha impulsado la iniciativa junto a la Fundació Alícia.

Se trata de 12 videorrecetas representativas de cada mes del año y son fruto de un proceso etnográfico para recopilar el conocimiento culinario de grupos de abuelas de toda Catalunya y dar visibilidad a las mujeres en cuyas manos recayó durante años la labor de dar de comer a sus familias.

Producto de temporada y proximidad

Las recetas, como la cocina tradicional, se basan en el producto de proximidad, en el aprovechamiento de los alimentos y en la utilización de materias primas de temporada.

Por el momento, el proyecto ha recogido unas 300 recetas en una quincena de comarcas catalanas y continúa adelante con la participación de más grupos de 'Gastrosàvies' que han estado a los mandos de los fogones de sus casas desde su juventud.

Relato de la protagonista y del contexto del plato

Los 12 vídeos que se publican ahora forman parte del proyecto '12 meses, 12 paisajes' de la Región Mundial de la Gastronomía 2025 y, entre otras recetas, incluyen las de escarola con romesco; costillar con castañas; sopa escaldada de tomillo; fideos con gambas; pollo con manzana o gallo del Penedès con frutos secos.

Noticias relacionadas y más

Los contenidos audiovisuales del proyecto, que además de la receta incluyen el relato de su protagonista y del contexto histórico y territorial del plato, se publicarán en las redes sociales y en su web, y el 24 de noviembre se celebrará un encuentro de todas las 'Gastosàvies' en Món Sant Benet.

