Un toque asiático para hacer una cena fácil y rápida en casa: fideos 'udon' con cerdo y verduras con mayonesa de soja

Un estudio encargado por la firma especializada en 'kits' de recetas saludables Hello Fresh revela que la cena entre semana es uno de los momentos más afectados por las dinámicas laborales. Más de la mitad de las más de 1.000 personas encuestadas reconoce que comer rico y casero se complica los días con presencialidad en el trabajo, casi tres de cada cuatro ha renunciado a cenar alguna vez por puro agotamiento, y uno de cada cuatro reconoce que le ocurre con frecuencia. Este deterioro se explica por falta de tiempo, cansancio mental y sobrecarga emocional que impide planificar o tomar decisiones saludables al final del día.

Solo uno de cada tres se prepara buenas cenas, mientras que la mayoría repite siempre los mismos platos, pide comida rápida o recurre a alimentos que calman pero no nutren. Cristina Garcia, chef de Hello Fresh, propone una de sus elaboraciones, que se prepara de manera rápida y es de lo más saludable y nutritiva: fideos 'udon' con cerdo y verduras aderezados con mayonesa de soja.

Ingredientes para cuatro personas

1 pimiento rojo

2 pimiento verdes italianos

500 g de carne de cerdo picada

20 ml de salsa de soja

20 ml de salsa de soja dulce

600 g de fideos 'udon'

60 g de mayonesa

2 dientes de ajo

150 ml de agua

Elaboración

En una sartén grande, agrega un chorrito de aceite y el ajo. Calienta a fuego medio y cocina 1-2 minutos. Agrega la carne picada de cerdo y desmenúzala. Cocina 4-5 minutos, hasta que se dore. Salpimienta al gusto, luego, retira y reserva en un bol. Pela y ralla el ajo. Corta los pimientos en tiras finas de 0,5 centímetros de grosor. En la sartén, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto y saltea los pimientos 6-7 minutos removiendo. Agrega la mitad de la salsa de soja, la salsa de soja dulce, el agua y los fideos 'udon'. Remueve con unas pinzas para que los fideos queden separados y saltea 2-3 minutos más. En la sartén, agrega la carne de cerdo y remueve. Prueba y rectifica de sal y pimienta.

