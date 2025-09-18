Ideas de 'crack'
Cómo darle un toque japonés a la paella, según el maestro Hideki Matsuhisa (Koy Shunka)
El chef con una estrella Michelin, que ha publicado el recetario 'Itadakimasu' (Planeta Gastro), acepta nuestro reto y propone ingredientes japoneses con los que dar un toque resultón y sorprendente a platos mediterráneos
Restaurante Koy Shunka: un 'nigiri', 19 gramos de placer
Échale curri a la butifarra con 'mongetes'
Hideki Matsuhisa, chef de Koy Shunka (una estrella Michelin) y el mayor referente de la cocina japonesa en España, ha publicado un nuevo libro: se titula 'Itadakimasu' (Planeta Gastro) y es un compendio de recetas niponas fáciles y variadas para preparar en casa.
A través de una selección de ingredientes clave, salsas, bases esenciales y utensilios, propone más de 50 platos para cada día como 'ramen', 'gyozas', 'okonomiyaki', 'donburis' o diferentes tipos de 'sushi', sin olvidar los dulces caseros y las bebidas tradicionales junto a pequeños grandes secretos del recetario nipón.
Hemos pedido al cocinero que vaya más allá de la gastronomía de su país y, aplique cinco productos o elaboraciones japonesas a platos mediterráneos. El resultado, además de sorprendente, resulta de lo más tentador.
'Miso'
"Lo típico en Japón es hacer una sopa con esta pasta [una fermentación a base de soja y sal marina que puede incorporar arroz o cebada en el caso del blanco] pero se puede preparar otra cosa con él. A la pasta de 'miso' le añades 'dashi', sake o agua para preparar una salsa, aceite de oliva, un poco de ajo y guindilla. Con ella rematas una pechuga o un lomo de pollo a la plancha... y buaaaah'".
Caldo 'dashi'
"Se trata de una de las bases multiuso de la cocina japonesa porque sirve para todo. Es un buen fondo para hacer arroz o sopa, por ejemplo. Tiene mucho 'umami', es muy sano [lleva 'katsuobushi' -atún o bonito seco- y alga 'kombu'] y su sabor es muy largo. Puedes usarlo para hace una paella de marisco o de carne; en este caso, cuidado: hay que potenciarlo bastante porque es muy fino. ¡Si lo consigues, el resultado es muy bueno!".
Tofu
"El tofu [resultado de coagular y prensar bebida de soja y agua] se come muchísimo en Japón pero con una textura más fina que aquí. Lo podrías poner en una ensalada pero yo probaría con una versión del clásico bocadillo de lomo y queso. Buscaría un tofu duro y lo cortaría en filetes; luego lo marcaría en la plancha por ambos lados con un poco de aceite de oliva, un poco de sal (y un poco de ajo si quieres darle más sabor), como si fuera la carne de cerdo. Después lo metería con un queso no muy fuerte entre dos rebanadas de pan un poco tostado con tomate y aceite. ¡Un bocadillo vegetariano buenísimo!".
Salsa 'ponzu'
"Es una salsa a base de soja y cítrico (en Japón es 'yuzu', pero aquí puedes hacerla con limón) que podrías añadir a una ensalada con tomate, lechuga y cebolla de Figueres cortada muy fina, aunque también combinaría bien con carne a la plancha, da igual si es blanca o roja".
Salsa 'mirin'
"Tiene un poquito de alcohol porque es como un sake dulce [está elaborado con arroz]. Se puede usar como condimento para un postre: en vez de echar vino dulce, echas salsa 'mirin'. Lo veo en una tarta de zanahoria, creo que funcionaría bien".
