En un pispás
¿Un rollo balear para tu bocadillo de pulpo? Esta es la receta: con sobrasada de Mallorca y queso camembert con miel
Este bocata es ideal para cenar porque se prepara en un suspiro y es de lo más sabrosa, nutritiva y saludable
Receta en 3 minutos: carpacho de pulpo con vinagreta
6 bocadillos de libro
Cata MayorCata Mayor
Detrás de la firma 'Cata Mayor' se encuentra el colectivo que elabora los contenidos del canal gastronómico de 'El Periódico' y que recurre a la firma coral a la hora de hacer recomendaciones generales de lugares y productos.
Un estudio encargado por la firma especializada en 'kits' de recetas saludables Hello Fresh revela que la cena entre semana es uno de los momentos más afectados por las dinámicas laborales. Más de la mitad de las más de 1.000 personas encuestadas reconoce que comer rico y casero se complica los días con presencialidad en el trabajo, casi tres de cada cuatro ha renunciado a cenar alguna vez por puro agotamiento, y uno de cada cuatro reconoce que le ocurre con frecuencia. Este deterioro se explica por falta de tiempo, cansancio mental y sobrecarga emocional que impide planificar o tomar decisiones saludables al final del día.
Solo uno de cada tres se prepara buenas cenas, mientras que la mayoría repite siempre los mismos platos, pide comida rápida o recurre a alimentos que calman pero no nutren. Cristina Garcia, chef de Hello Fresh, propone una de sus elaboraciones, que se prepara de manera rápida y es de lo más saludable y nutritiva: bocadillo de pulpo con sobrasada de Mallorca y queso camembert con miel.
Ingredientes para cuatro personas
- 400 gramos de pulpo
- 120 gramos de queso camembert
- 130 gramos de sobrasada
- Aceite de oliva
- 4 'baguettes' de 85 g cada una
- 30 g de miel
Elaboración
Para el pulpo
- Seca el pulpo y salpimiéntalo.
- En una sartén antiadherente, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto.
- Cocina el pulpo 5-6 minutos, dando la vuelta para que quede uniformemente dorado y caliente.
- Fuera de la sartén, córtalo en rodajas de 1-2 centímetros.
Para la sobrasada
- Pica la sobrasada.
- Limpia la sartén y caliéntala a fuego medio sin aceite.
- Rehoga la sobrasada 1-2 minutos, hasta que se empiece a deshacer.
Presentación
- Abre las 'baguettes' y tuéstalas en la tostadora hasta que estén ligeramente doradas.
- Coloca el queso camembert cortado en láminas muy finas en la base de las 'baguettes' y cubre con la sobrasada.
- Añade encima el pulpo y la miel.
- Cierra los bocadillos.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
- El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
- Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses