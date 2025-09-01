¿Un rollo balear para tu bocadillo de pulpo? Esta es la receta: con sobrasada de Mallorca y queso camembert con miel

Un estudio encargado por la firma especializada en 'kits' de recetas saludables Hello Fresh revela que la cena entre semana es uno de los momentos más afectados por las dinámicas laborales. Más de la mitad de las más de 1.000 personas encuestadas reconoce que comer rico y casero se complica los días con presencialidad en el trabajo, casi tres de cada cuatro ha renunciado a cenar alguna vez por puro agotamiento, y uno de cada cuatro reconoce que le ocurre con frecuencia. Este deterioro se explica por falta de tiempo, cansancio mental y sobrecarga emocional que impide planificar o tomar decisiones saludables al final del día.

Solo uno de cada tres se prepara buenas cenas, mientras que la mayoría repite siempre los mismos platos, pide comida rápida o recurre a alimentos que calman pero no nutren. Cristina Garcia, chef de Hello Fresh, propone una de sus elaboraciones, que se prepara de manera rápida y es de lo más saludable y nutritiva: bocadillo de pulpo con sobrasada de Mallorca y queso camembert con miel.

Ingredientes para cuatro personas

400 gramos de pulpo

120 gramos de queso camembert

130 gramos de sobrasada

Aceite de oliva

4 'baguettes' de 85 g cada una

30 g de miel

Elaboración

Para el pulpo

Seca el pulpo y salpimiéntalo. En una sartén antiadherente, calienta un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Cocina el pulpo 5-6 minutos, dando la vuelta para que quede uniformemente dorado y caliente. Fuera de la sartén, córtalo en rodajas de 1-2 centímetros.

Para la sobrasada

Pica la sobrasada. Limpia la sartén y caliéntala a fuego medio sin aceite. Rehoga la sobrasada 1-2 minutos, hasta que se empiece a deshacer.

Presentación