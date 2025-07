Con estas recetas fresquitas no pasarás calor

Con la llegada del verano, los guisos y los platos más pesados desaparecen y entran en juego ensaladas y bocados fríos y ligeros, mucho más apetecibles cuando aprieta el calor. Aquí te proponemos unos cuantas recetas refrescantes para el verano.

No hay cosa que más nos guste que hacer helados cuando llega el verano. No solo podemos disfrutarlos cuando queremos, sino también ofrecerlos cuando tengamos invitados en casa. Podemos ser creativos y realizar elaboraciones que conquisten no solo a los ojos, también al paladar. Apúntate estas recetas de helados caseros con los que conquistarás muchos paladares.