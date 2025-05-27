Palamós reinterpreta la escudella y crea una receta con pescado de la zona

El Ayuntamiento de Palamós ha impulsado una nueva receta de escudella con pescado de la zona para promover el producto local. Es un nuevo plato de cuchara de tradición marinera, hecho de forma colaborativa, que quiere convertirse en tradición y que se cocine en los hogares. Su creación se enmarca dentro del reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

La receta de esta Escudella de Palamós -como se la ha bautizado- se ha hecho a partir de talleres, donde se han ido testeando ingredientes y cocinando versiones hasta llegar al plato definitivo. Incluye un caldo de pescado, donde no falta la gamba de Palamós, y se sirve con fideos, judías de Santa Pau y una canana rellena (que, en este caso, se asimila a la tradicional 'pilota' de la escudella).

Sintetiza la tradición culinaria

La creación de la escudella se ha impulsado desde el área municipal de Promoción Económica y Turismo de Palamós. El objetivo es que este plato sintetice la tradición culinaria, la identidad del municipio ligada al mar y promueva el producto local.

La sopa se inspira en la tradicional escudella, pero en este caso sus ingredientes base son diferentes especies de pescado de la lonja (con el objetivo de que se convierta en referente gastronómico local). Sin embargo, el consistorio también quiere que esta Escudella de Palamós traspase el municipio, y que se difunda por todas partes "para recuperar la tradición de las sopas de pescado".

Chefs, restauradores, pescadores, pescateros...

La elaboración de la receta ha implicado a cocineros, restauradores, pescadores, pescaderos locales e hijas y mujeres de pescadores del municipio. Durante diferentes talleres se han ido testeando los ingredientes hasta llegar a la receta definitiva (que se dará a conocer públicamente el viernes 30 de mayo).

La nueva Escudella de Palamós se compone de un caldo de pescado elaborado con jurel, rape, gallienta y congrio -básicamente, el pescado de sopa de la lonja- y también verduras de temporada. Para el pescado que se vierte en la olla, se han escogido especies como la merluza, bacaladilla, penegal, cola de rape, gatitos o cigalas. Y evidentemente, no podía faltar la icónica gamba de Palamós.

Receta para los restaurantes del municipio

El plato se sirve con fideos y con la judía de Santa Pau, acompañado de una canana rellena de pescado de Palamós que reinterpreta la 'pilota' tradicional de la escudella.

Durante los próximos meses, el Ayuntamiento de Palamós dará a conocer la receta a los restauradores del municipio. El objetivo es que, a partir de octubre, se pueda encontrar en las cartas de la mayoría de los restaurantes de esta población (y que, quienes quieran, le den también su toque personal).