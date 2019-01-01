La cocinera y madre de
los hermanos Roca,
Catalana de l'Any 2025

Por Pau Arenós

Montserrat Fontané Serra, Montse, tiene 89 años y es una catedrática de la 'cuina popular catalana' que desde su restaurante de Girona, Can Roca, ha impartido lecciones gozosas, cercanas, amables y alimenticias. Montse es una cocinera que representa a muchas cocineras, todas esas mujeres anónimas que han dedicado miles y miles de horas a alimentar a comensales leales y a clientes ambulatorios, que gracias al calor de los pucheros se han sentido parte de una comunidad. Rara vez las Señoras de la Cocina reciben homenajes: que una de ellas suba a un escenario convierte el premio en un reconocimiento al colectivo.

Maestra de la vida
y de las cazuelas

La apertura de Can Roca en 1967 tiene que ver con el transporte: Josep Roca Pont, conocido como el Jefe, era conductor de autobuses y frente a una de las paradas, en Germans Sàbat, entonces una barriada en el arrabal de Girona, encontró una edificación donde Montse podría ejercer sus dotes de cocinera, demostradas a lo largo de años de servicio para otros. Con prudencia, El Jefe siguió a bordo del autobús para garantizar un sueldo.

La vivienda de los Roca Fontané se encuentra sobre el establecimiento, lo que facilitaba una cierta conciliación familiar, que evitaba tiempos de desplazamientos y permitía una vida en conjunto, aunque matizada por el yugo laboral. El restaurante siempre fue el espacio de juego de los hijos, criados entre los clientes, el desayuno, la comida y la cena. Y, después, el sitio de trabajo.

Monserrat con sus hijos el día de la madre. / Foto: Jordi Ribot

Monserrat ante los fogones de su restaurante. / Foto: Marc Martí

Probablemente, Can Roca sea el comedor más famoso –y secreto– entre la élite de la cocina por razones de intendencia. ¿Por qué? Porque los profesionales y los 'stagiers' de El Celler de Can Roca, donde a lo largo de décadas se han formado chefs que luego han repartido sus habilidades por el mundo, comen cada mediodía los guisos caseros de Montse, que por problemas físicos –aunque no por falta de voluntad– no puede estar a cargo del servicio.

El Celler de Can Roca de la primera etapa estuvo pegado, pared con pared, con Can Roca, comunicados por una puerta lateral y cada uno con una entrada independiente. Cocinas distintas profundamente unidas por el lazo familiar. Hoy, aquel espacio, donde consiguieron dos estrellas, forma parte de los comedores de la casa materna.

La estirpe culinaria de los Roca sigue con la incorporación de los nietos, los hijos de Joan y Josep, Marc y Martí, a los fuegos, la tercera generación, que tendrá que hacerse cargo en el futuro del grupo, con siete restaurantes. El último, bautizado con el primer apellido de la abuela: Fontané.

Camino de los 90 años

Energía, fe, perseverancia, ilusión, talento, providencia... Un resumen de la vida de la cocinera de Can Roca con las fechas esenciales. Hija, madre, abuela. Matriarca.

1936

Nacimiento de Montserrat

Nace junto a su hermana gemela Núria. Las pequeñas de cuatro hermanas: Maria, Rosita, Núria y Montserrat, hijas de Joan Fontané (herrero) y Carme Serra (comadrona).

1942

Pérdida familiar

Fallecimiento de su abuela y de su padre con 4 meses de diferencia. Tenía 6 años.

1943

Can Batista

Can Batista, la casa familiar, se convierte en restaurante y ultramarinos cuando su hermana mayor, Maria, se casa con Feliu Lloret.

1950

Primeros trabajos

Los sábados trabaja en Ca L'Argadà de Girona.

1957-1959

Termes Victòria

Trabaja en Caldes de Montbui sirviendo, limpiando y atendiendo a jugadores del FC Barcelona como Kubala y Suárez.

1960-1966

Restaurante Can Lloret

Cocinar, limpiar, servir... todo el día dedicada al restaurante.

1963

Matrimonio

Josep Roca Pont

Se casa con Josep Roca Pont (izquierda), chófer de autobús, el 16 de mayo.

1963

Nuevo hogar

Viven unas semanas en Can Reixach (Sant Martí de Llémena) antes de conseguir el piso en Domeny, Girona.

1964

Nace Joan

Llega el primer hijo de la familia Roca Fontané.

1966

Nace Josep

Llega el segundo hijo de la familia.

1967

Apertura del Bar Roca

Bar Roca

Se inaugura el Bar Roca, inicio del legado familiar.

1972

Ampliación

Se amplía el edificio del restaurante Can Roca.

1978

Nace Jordi

Llega el tercer hijo, completando la familia.

1984

Nueva adquisición

Compra la casa que será el primer El Celler de Can Roca.

1986

El Celler de Can Roca

Joan y Josep abren El Celler de Can Roca, inicio de una leyenda gastronómica.

1990

Boda de Josep

Josep se casa con Encarna Tirado.

1993

Boda de Joan

Joan se casa con Anna Payet.

1995

Primera estrella Michelin

1 Estrella Michelin

El Celler de Can Roca consigue su primera estrella Michelin.

1996

Nace Marc

Nace Marc Roca Payet, primer nieto.

1998

Jordi se incorpora

Jordi se une a El Celler de Can Roca, completando el trío de hermanos.

1999

Nace Martí

Nace Martí Roca Tirado, hijo de Josep

2002

Segunda estrella Michelin

2 Estrellas Michelin

El Celler alcanza su segunda estrella Michelin.

2002

Nace Maria

Nace Maria Roca Tirado, hija de Josep

2003

Nace Marina

Nace Marina Roca Payet, hija de Joan

2007

Traslado

El Celler de Can Roca cambia de ubicación, en la cercanía

2009

Tercera estrella Michelin

3 Estrellas Michelin

El Celler de Can Roca alcanza las tres estrellas Michelin.

2012

Boda de Jordi

Jordi se casa con Alejandra Rivas.

2013

Mejor restaurante del mundo

Primera vez que nombran a El Celler "mejor restaurante del mundo" (repetirán en 2015).

2015

Hija predilecta

Nombrada, junto con Josep Roca Pont, hija predilecta de Sant Martí de Llémena.

2019

Nace Queralt

Nace Queralt Roca Rivas, hija de Jordi

2021

Regreso a Can Batista

Los hijos compran Can Batista, cerrando el círculo familiar.

2025

Restaurante Fontané

Los hijos abren el restaurante Fontané, honrando el apellido materno.

En este documental de EL PERIÓDICO, Montserrat Fontané cuenta esfuerzos, penurias y alegrías y de cómo la dueña de un bar fue testigo de la coronación de sus hijos en la cumbre de la cocina planetaria. Como tributo, Joan, Josep y Jordi le preparan un menú exclusivo: 'La cocinera que encendió el fuego de los Roca'

Lo que los hijos dicen de la madre

Montserrat Fontané con sus hijos. / Foto: Marc Martí

Montserrat Fontané con sus hijos. / Foto: Marc Martí

Joan Roca

"Nos ha transmitido valores que tienen que ver con la generosidad, el esfuerzo, el trabajo, la capacidad de compartir, la hospitalidad"

Josep Roca

"La mirada hacia las pequeñas cosas bonitas de la rutina diaria, el pasarlo bien día a día, el aportar la parte más positiva del trabajo"

Jordi Roca

"No se apartaba de la cocina ni un momento. El hecho de estar y que su presencia armonizara todo el caos que había a su alrededor"

Ocho platos esenciales de Can Roca

En un restaurante a punto de cumplir los 60 años es difícil decidir la selección porque hay muchos platos ganadores. Faltan las parrilladas de pescados y las zarzuelas, imprescindibles en los 70 y 80; la 'vedella amb bolets', la sepia con albóndigas, el conejo rustido, la 'botifarra amb mogetes'... Josep, el hermano mediano, lanza un apunte: "Con Joan, preparábamos las butifarras las tardes del lunes después de la escuela".

Fotos: Becky Lawton

'Arròs a la cassola'

Bacalao

Calamares a la romana

Canelones

Caracoles con cabra de mar

'Escudella i carn d'olla'

'Peus de porc'

Sopa de menta

... y una receta fundacional

Los calamares a la romana son una enseña de Can Roca, plato demandadísimo, un 'long seller'. Recién hechos son una delicia: el crujiente del rebozado rompe en la boca para dar paso a la firme blandura del molusco. En un vídeo excepcional, Montse explica paso a paso la elaboración con un ayudante con galones: su hijo Joan, aunque la madre no le deja lucirse demasiado...

