Monserrat ante los fogones de su restaurante. / Foto: Marc Martí Monserrat ante los fogones de su restaurante. / Foto: Marc Martí

Probablemente, Can Roca sea el comedor más famoso –y secreto– entre la élite de la cocina por razones de intendencia. ¿Por qué? Porque los profesionales y los 'stagiers' de El Celler de Can Roca, donde a lo largo de décadas se han formado chefs que luego han repartido sus habilidades por el mundo, comen cada mediodía los guisos caseros de Montse, que por problemas físicos –aunque no por falta de voluntad– no puede estar a cargo del servicio.

El Celler de Can Roca de la primera etapa estuvo pegado, pared con pared, con Can Roca, comunicados por una puerta lateral y cada uno con una entrada independiente. Cocinas distintas profundamente unidas por el lazo familiar. Hoy, aquel espacio, donde consiguieron dos estrellas, forma parte de los comedores de la casa materna.

La estirpe culinaria de los Roca sigue con la incorporación de los nietos, los hijos de Joan y Josep, Marc y Martí, a los fuegos, la tercera generación, que tendrá que hacerse cargo en el futuro del grupo, con siete restaurantes. El último, bautizado con el primer apellido de la abuela: Fontané.