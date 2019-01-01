La cocinera y madre de
los hermanos Roca,
Catalana de l'Any 2025
Por Pau Arenós
Montserrat Fontané Serra, Montse, tiene 89 años y es una catedrática de la 'cuina popular catalana' que desde su restaurante de Girona, Can Roca, ha impartido lecciones gozosas, cercanas, amables y alimenticias. Montse es una cocinera que representa a muchas cocineras, todas esas mujeres anónimas que han dedicado miles y miles de horas a alimentar a comensales leales y a clientes ambulatorios, que gracias al calor de los pucheros se han sentido parte de una comunidad. Rara vez las Señoras de la Cocina reciben homenajes: que una de ellas suba a un escenario convierte el premio en un reconocimiento al colectivo.
Maestra de la vida
y de las cazuelas
La apertura de Can Roca en 1967 tiene que ver con el transporte: Josep Roca Pont, conocido como el Jefe, era conductor de autobuses y frente a una de las paradas, en Germans Sàbat, entonces una barriada en el arrabal de Girona, encontró una edificación donde Montse podría ejercer sus dotes de cocinera, demostradas a lo largo de años de servicio para otros. Con prudencia, El Jefe siguió a bordo del autobús para garantizar un sueldo.
La vivienda de los Roca Fontané se encuentra sobre el establecimiento, lo que facilitaba una cierta conciliación familiar, que evitaba tiempos de desplazamientos y permitía una vida en conjunto, aunque matizada por el yugo laboral. El restaurante siempre fue el espacio de juego de los hijos, criados entre los clientes, el desayuno, la comida y la cena. Y, después, el sitio de trabajo.
Probablemente, Can Roca sea el comedor más famoso –y secreto– entre la élite de la cocina por razones de intendencia. ¿Por qué? Porque los profesionales y los 'stagiers' de El Celler de Can Roca, donde a lo largo de décadas se han formado chefs que luego han repartido sus habilidades por el mundo, comen cada mediodía los guisos caseros de Montse, que por problemas físicos –aunque no por falta de voluntad– no puede estar a cargo del servicio.
El Celler de Can Roca de la primera etapa estuvo pegado, pared con pared, con Can Roca, comunicados por una puerta lateral y cada uno con una entrada independiente. Cocinas distintas profundamente unidas por el lazo familiar. Hoy, aquel espacio, donde consiguieron dos estrellas, forma parte de los comedores de la casa materna.
La estirpe culinaria de los Roca sigue con la incorporación de los nietos, los hijos de Joan y Josep, Marc y Martí, a los fuegos, la tercera generación, que tendrá que hacerse cargo en el futuro del grupo, con siete restaurantes. El último, bautizado con el primer apellido de la abuela: Fontané.
Camino de los 90 años
Energía, fe, perseverancia, ilusión, talento, providencia... Un resumen de la vida de la cocinera de Can Roca con las fechas esenciales. Hija, madre, abuela. Matriarca.
Nacimiento de Montserrat
Nace junto a su hermana gemela Núria. Las pequeñas de cuatro hermanas: Maria, Rosita, Núria y Montserrat, hijas de Joan Fontané (herrero) y Carme Serra (comadrona).
Pérdida familiar
Fallecimiento de su abuela y de su padre con 4 meses de diferencia. Tenía 6 años.
Can Batista
Can Batista, la casa familiar, se convierte en restaurante y ultramarinos cuando su hermana mayor, Maria, se casa con Feliu Lloret.
Primeros trabajos
Los sábados trabaja en Ca L'Argadà de Girona.
Termes Victòria
Trabaja en Caldes de Montbui sirviendo, limpiando y atendiendo a jugadores del FC Barcelona como Kubala y Suárez.
Restaurante Can Lloret
Cocinar, limpiar, servir... todo el día dedicada al restaurante.
Matrimonio
Se casa con Josep Roca Pont (izquierda), chófer de autobús, el 16 de mayo.
Nuevo hogar
Viven unas semanas en Can Reixach (Sant Martí de Llémena) antes de conseguir el piso en Domeny, Girona.
Nace Joan
Llega el primer hijo de la familia Roca Fontané.
Nace Josep
Llega el segundo hijo de la familia.
Apertura del Bar Roca
Se inaugura el Bar Roca, inicio del legado familiar.
Ampliación
Se amplía el edificio del restaurante Can Roca.
Nace Jordi
Llega el tercer hijo, completando la familia.
Nueva adquisición
Compra la casa que será el primer El Celler de Can Roca.
El Celler de Can Roca
Joan y Josep abren El Celler de Can Roca, inicio de una leyenda gastronómica.
Boda de Josep
Josep se casa con Encarna Tirado.
Boda de Joan
Joan se casa con Anna Payet.
Primera estrella Michelin
El Celler de Can Roca consigue su primera estrella Michelin.
Nace Marc
Nace Marc Roca Payet, primer nieto.
Jordi se incorpora
Jordi se une a El Celler de Can Roca, completando el trío de hermanos.
Nace Martí
Nace Martí Roca Tirado, hijo de Josep
Segunda estrella Michelin
El Celler alcanza su segunda estrella Michelin.
Nace Maria
Nace Maria Roca Tirado, hija de Josep
Nace Marina
Nace Marina Roca Payet, hija de Joan
Traslado
El Celler de Can Roca cambia de ubicación, en la cercanía
Tercera estrella Michelin
El Celler de Can Roca alcanza las tres estrellas Michelin.
Boda de Jordi
Jordi se casa con Alejandra Rivas.
Mejor restaurante del mundo
Primera vez que nombran a El Celler "mejor restaurante del mundo" (repetirán en 2015).
Hija predilecta
Nombrada, junto con Josep Roca Pont, hija predilecta de Sant Martí de Llémena.
Nace Queralt
Nace Queralt Roca Rivas, hija de Jordi
Regreso a Can Batista
Los hijos compran Can Batista, cerrando el círculo familiar.
Restaurante Fontané
Los hijos abren el restaurante Fontané, honrando el apellido materno.
En este documental de EL PERIÓDICO, Montserrat Fontané cuenta esfuerzos, penurias y alegrías y de cómo la dueña de un bar fue testigo de la coronación de sus hijos en la cumbre de la cocina planetaria. Como tributo, Joan, Josep y Jordi le preparan un menú exclusivo: 'La cocinera que encendió el fuego de los Roca'
Lo que los hijos dicen de la madre
Joan Roca
"Nos ha transmitido valores que tienen que ver con la generosidad, el esfuerzo, el trabajo, la capacidad de compartir, la hospitalidad"
Josep Roca
"La mirada hacia las pequeñas cosas bonitas de la rutina diaria, el pasarlo bien día a día, el aportar la parte más positiva del trabajo"
Jordi Roca
"No se apartaba de la cocina ni un momento. El hecho de estar y que su presencia armonizara todo el caos que había a su alrededor"
Ocho platos esenciales de Can Roca
En un restaurante a punto de cumplir los 60 años es difícil decidir la selección porque hay muchos platos ganadores. Faltan las parrilladas de pescados y las zarzuelas, imprescindibles en los 70 y 80; la 'vedella amb bolets', la sepia con albóndigas, el conejo rustido, la 'botifarra amb mogetes'... Josep, el hermano mediano, lanza un apunte: "Con Joan, preparábamos las butifarras las tardes del lunes después de la escuela".
Fotos: Becky Lawton
'Arròs a la cassola'
Bacalao
Calamares a la romana
Canelones
Caracoles con cabra de mar
'Escudella i carn d'olla'
'Peus de porc'
Sopa de menta
... y una receta fundacional
Los calamares a la romana son una enseña de Can Roca, plato demandadísimo, un 'long seller'. Recién hechos son una delicia: el crujiente del rebozado rompe en la boca para dar paso a la firme blandura del molusco. En un vídeo excepcional, Montse explica paso a paso la elaboración con un ayudante con galones: su hijo Joan, aunque la madre no le deja lucirse demasiado...