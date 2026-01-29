Javier Pagés, presidente de BWW: "Las señas de identidad del sector vinícola son la calidad y la diversidad"

Con el consumo de vino tradicional estancado, ¿qué estrategias está siguiendo el sector para abrirse camino en nuevos mercados?

La clave está en anticiparse a las nuevas demandas del consumidor, que hoy busca más calidad, autenticidad, salud y sostenibilidad. Interesa el origen, la historia que hay detrás del vino y valora productos que emocionen, que generen una experiencia singular. También es fundamental diversificar la oferta, impulsando categorías que están en crecimiento como los blancos, rosados y espumosos, y adoptando una comunicación moderna.

¿De qué manera contribuye BWW a conectar con los consumidores jóvenes?

Muchas de las tendencias que están marcando el sector provienen precisamente de los más jóvenes: buscan vinos más ligeros, se preocupan por la salud, la sostenibilidad, y utilizan canales digitales para informarse y comprar. BWW es un escaparate de esta transformación: en cada edición se presentan nuevos formatos, se comparten casos de éxito y se debaten ideas frescas para acercar el vino a las nuevas generaciones. Porque conectar con ellos no es una opción: es una necesidad para garantizar el futuro del sector.

¿Cómo puede ser BWW un trampolín para las bodegas?

BWW se consolida como una cita imprescindible: es el lugar donde bodegas españolas y compradores internacionales se encuentran, se inspiran y generan oportunidades reales de negocio. Una plataforma ideal para presentar innovaciones, conectar con distribuidores, fortalecer relaciones y compartir una visión común del futuro del vino. Todo ello en un entorno profesional, atractivo y dinámico.

BWW acogerá a más de 800 compradores internacionales. ¿Qué países están más interesados en el vino español de calidad?

El vino español ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una categoría imprescindible para cualquier importador serio. Todos quieren venir a BWW, y a Barcelona, porque saben que aquí encontrarán una oferta excelente, profesional y diversa. Las fechas, principios de febrero, son además ideales para planificar el año y cerrar acuerdos estratégicos. La respuesta internacional confirma el atractivo creciente del vino español y de la feria.

¿Qué otros mercados se presentan como alternativas interesantes para las bodegas exportadoras?

Hoy el vino español está presente en los cinco continentes, pero siempre hay margen de crecimiento. BWW trabaja activamente para atraer compradores de los principales mercados del mundo, desde Europa hasta Asia, América del Norte, América Latina o el canal Travel Retail. Contar con esta red global en un solo espacio ofrece a las bodegas una oportunidad única para explorar nuevos destinos comerciales.

¿Cuál es todavía la asignatura pendiente del vino español?

Nuestra ventaja es clara: tenemos una diversidad y una calidad envidiables. Pero para competir al más alto nivel hace falta algo más: hay que mejorar el posicionamiento, invertir en comunicación, afinar las estrategias comerciales. Países como Francia o Italia nos llevan ventaja en estos aspectos. Ellos han sabido construir marcas colectivas potentes, y lo han hecho con unidad de acción y con respaldo institucional. Ese es el camino: colaborar, sumar, apostar por una visión compartida. En este sentido, BWW es el mejor lugar para hacer visible lo que somos, detectar áreas de mejora y aprender de los mejores.