La importancia del ‘toque humano’ en la elaboración de un gran vino
El tema principal del programa de Barcelona Wine Week estará centrado en aquellas generaciones de viticultores y enólogos que han dedicado su vida al cuidado de la tierra, dando voz a familias bodegueras como Torres, Vega Sicilia, Gramona, Artadi o José Pariente
V. F.
El vino nace de la tierra, pero también de las personas, capaces de aportarle identidad, emoción, autenticidad y valores. Por eso, el tema principal del programa de Barcelona Wine Week es 'El factor humano, un legado a preservar'. Rendirá así homenaje a generaciones de viticultores y enólogos que han dedicado su vida al cuidado de la tierra y a la elaboración de cada botella, dando voz a familias bodegueras como Torres, Vega Sicilia, Gramona, Artadi o José Pariente, entre otras.
Ellas explicarán cómo sus vinos han conseguido llegar hasta nuestros días después de una larga trayectoria. Y también cómo las nuevas gerenaciones aportan nuevas mentalidades y maneras de entender el vino. “Exploraremos temas como el relevo generacional en las bodegas, que es un reto real para muchas de ellas. Pensamos que es una temática muy bonita”, detalla Céline Pérez, directora de BWW.
En esta línea, destacan algunas presentaciones con cata incluida, como 'Herencia bodeguera, el peso de un apellido', donde tres herederos y propietarios de tres de las bodegas más reconocidas de España –Torres, Ochoa y Vega Sicilia-- expondrán qué supone custodiar un apellido ligado a la bodega y a su historia. En otra cata titulada 'Del legado familiar a la identidad propia' se explorará de qué manera cada generación puede aportar su visión propia, su sensibilidad y su forma de interpretar la viña y la bodega, dando vida a vinos que honran el pasado pero hablan con voz propia en el presente. Se catarán vinos de LaFou Celler, Cuentaviñas y Bodegas Luis Pérez y Bodegas de la Riva.
Y en la cata 'Cambio generacional: ¿Revolución o evolución?', cuatro profesionales que representan la nueva era de bodegas familiares (Gramona, José Pariente, Artadi y L’Enclòs de Peralba) comparten cómo afrontan el relevo generacional en sus proyectos.
Los mejores vinos según Robinson
La británica Jancis Robinson tiene varios logros en su haber: fue la primera mujer del mundo ajena al sector vitivinícola que consiguió el título de Master of Wine, ha publicado libros de referencia como el Atlas Mundial del Vino y está considerada como la crítica de vino más respetada del mundo por sus artículos en el Financial Times. Si el BWW fuera un festival de música, se podría considerar que ella es su principal cabeza de cartel, en la que será su primera participación en el salón barcelonés.
La experta dirigirá una cata que ofrecerá un recorrido por algunos de los vinos que han marcado tendencia en las últimas décadas. Una reflexión sobre cómo el factor humano aporta identidad e imprime carácter, en plena sintonía con la temática del programa de actividades de BWW. Durante la sesión se catarán algunos de los vinos españoles mejor valorados en su página web (www.jancisrobinson.com), como Vega Sicilia Único 2015, López de Haro Clásico Rosado GR 2013 o Gramona Celler Batlle 2015.
