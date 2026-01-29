La importancia del ‘toque humano’ en la elaboración de un gran vino

El vino nace de la tierra, pero también de las personas, capaces de aportarle identidad, emoción, autenticidad y valores. Por eso, el tema principal del programa de Barcelona Wine Week es 'El factor humano, un legado a preservar'. Rendirá así homenaje a generaciones de viticultores y enólogos que han dedicado su vida al cuidado de la tierra y a la elaboración de cada botella, dando voz a familias bodegueras como Torres, Vega Sicilia, Gramona, Artadi o José Pariente, entre otras.

Ellas explicarán cómo sus vinos han conseguido llegar hasta nuestros días después de una larga trayectoria. Y también cómo las nuevas gerenaciones aportan nuevas mentalidades y maneras de entender el vino. “Exploraremos temas como el relevo generacional en las bodegas, que es un reto real para muchas de ellas. Pensamos que es una temática muy bonita”, detalla Céline Pérez, directora de BWW.

En esta línea, destacan algunas presentaciones con cata incluida, como 'Herencia bodeguera, el peso de un apellido', donde tres herederos y propietarios de tres de las bodegas más reconocidas de España –Torres, Ochoa y Vega Sicilia-- expondrán qué supone custodiar un apellido ligado a la bodega y a su historia. En otra cata titulada 'Del legado familiar a la identidad propia' se explorará de qué manera cada generación puede aportar su visión propia, su sensibilidad y su forma de interpretar la viña y la bodega, dando vida a vinos que honran el pasado pero hablan con voz propia en el presente. Se catarán vinos de LaFou Celler, Cuentaviñas y Bodegas Luis Pérez y Bodegas de la Riva.

Y en la cata 'Cambio generacional: ¿Revolución o evolución?', cuatro profesionales que representan la nueva era de bodegas familiares (Gramona, José Pariente, Artadi y L’Enclòs de Peralba) comparten cómo afrontan el relevo generacional en sus proyectos.