BWW lanza al mundo una visión compartida del vino español

El sector del vino busca reactivarse para volver a las cifras de antes de la pandemia, después de haber constatado un cierto estancamiento en el consumo interno en los últimos años, así como un leve descenso en las exportaciones en cuanto a volumen, si bien no en valor. La nueva edición de Barcelona Wine Week quiere representar este papel revitalizador del 2 al 4 de febrero en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, con la presencia de más 1.300 bodegas de toda España (un 4% más que el año pasado) y 90 Denominaciones de Origen, así como más de 80 ponencias, catas y mesas redondas. Las claves, según remarca el presidente del salón, Javier Pagés, pasan por adaptarse a las nuevas demandas del consumidor, que se decanta por una mayor “calidad, diversidad, autenticidad, salud y sostenibilidad”.

Puesto que todos estos atributos ya forman parte de la industria vinícola catalana y española, la conclusión que se puede extraer es que el gran reto consiste ahora en saber comunicarlo correctamente al cliente, tanto local como global. “Debemos mejorar el posicionamiento, invertir en comunicación, afinar las estrategias comerciales…Países como Francia o Italia nos llevan ventaja en estos aspectos. Ellos han sabido construir marcas colectivas potentes, y lo han hecho con unidad de acción y con respaldo institucional. Ese es el camino: colaborar, sumar y apostar por una visión compartida”, remarca Pagés.

Uno de los estands de BWW. / Fira de Barcelona

Conexión real

En este contexto, BWW se consolida como una cita clave, ya que es el lugar donde bodegas españolas y compradores internacionales “se encuentran, se inspiran y generan oportunidades reales de negocio”. Una plataforma ideal para presentar innovaciones, conectar con distribuidores, fortalecer relaciones y compartir una visión común del futuro del vino, en un espacio que aumenta un 10%: 10.800 metros cuadrados repartidos entre dos pabellones, el 1 y el 8. No faltarán bodegas ya veteranas en el salón barcelonés, como Matarromera, Protos, Marqués del Atrio, Hammeken Cellars, La Rioja Alta, Juvé & Camps, Vicente Gandía, Freixenet o Vallformosa. De hecho, repiten el 95% de las firmas participantes el año pasado. Y se incorporan de nuevas como Roda, Telmo Rodríguez, Gutiérrez Colosia o el Grupo Osborne. Como es habitual, convivirán las grandes compañías con 300 pequeños productores y microbodegas de toda la península.

También se incrementan el número de DO y sellos de calidad presentes, pasando de los 81 de la pasada edición a los 90 actuales. Entre ellas, Ribera del Duero, Rioja, Priorat, Montsant, Rueda, Cava... En cuanto a comunidades autónomas, están representadas prácticamente todas, con 16. Las que cuentan con una mayor representación son Catalunya, que juega en casa y acude con 320 bodegas, seguida de Castilla y León, La Rioja, y Castilla-La Mancha.

“Barcelona Wine Week ha sabido escuchar las necesidades del sector y, además, dar una imagen de modernidad, excelencia y diversidad del vino español. Las bodegas participan en las ferias si ven que existe un retorno a la inversión que realizan y queda claro que BWW ha sabido potenciar el negocio tanto nacional como internacional y convertirse en una herramienta útil para impulsar las ventas y la diversificación de las empresas que participan en ella”, comenta José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino.

Cata en la pasada edición de BWW. / Fira de Barcelona

Programa potente

Aparte de la potencia de su espacio de exposición, el salón barcelonés también destaca por su programa de actividades, con cerca de 80 ponencias, catas guiadas y mesas redondas, con la participación de 136 ponentes, entre expertos, elaboradores, Masters of Wine, sumilleres y comunicadores, entre otros. “Además de ser una feria de negocios, queremos ser un altavoz de las grandes tendencias y los grandes retos del sector” detalla Céline Pérez, directora de BWW. El eje temático central girará en torno al factor humano, con especial atención al legado del sector vitivinícola español, compuesto por grandes sagas familiares, como Familia Torres, Vega Sicilia, Gramona, Artadi o José Pariente.

Otro de los grandes atractivos es la participación por primera vez en este certamen de la crítica británica de vinos y columnista del Financial Times, Jancis Robinson, considerada actualmente la más influyente del mundo. A su vez, diversas ponencias analizarán las grandes tendencias actuales del sector como la exportación y las alternativas al mercado estadounidense, mientras que el acto más emotivo será el homenaje póstumo a Victoria Ibáñez, vicepresidenta de la Asociación Catalana de Sommeliers.

Cita global

Las previsiones apuntan a una asistencia superior a 26.000 visitantes profesionales y la realización de más de 13.500 reuniones de negocio entre bodegas y compradores. Entre estos visitantes, un 20% de ellos serán internacionales, prueba del papel que está jugando BWW para impulsar las exportaciones. En este sentido, en la próxima edición se prevé que acudan 880 compradores clave procedentes de 84 mercados estratégicos, como los habituales Europa, EEUU, Reino Unido, Canadá, Suiza y China, y otros de más recientes como el Sudeste Asiático y países del Mercosur.

“El salón es el gran escaparate de los vinos españoles de calidad ante el mundo. El panorama internacional es desafiante, pero también está lleno de oportunidades”, señala María Naranjo, Directora de la Industria Agroalimentaria de ICEX España Exportación e Inversiones. A nivel local, la organización ha invitado a un millar de grandes compradores nacionales de los sectores de la gran distribución, el comercio y el canal horeca, que actualmente son las principales vías de comercialización de la producción vinícola estatal.

Como en las anteriores ediciones, se podrán degustar los mejores vinos tanto en los propios estands como en la Tasting Area, donde se celebrarán catas guiadas de la mano de expertos. Tampoco falta a la cita el que se ha convertido en uno de los espacios más singulares y reconocibles: el Wine Tasting Journey, una cata autoguiada organizada por Alimentos de España. Asimismo, habrá espacios para el 'networking' y un 'speaker’s corner'.

Y también como viene siendo habitual, el sector del vino traspasará los límites del recinto ferial de Fira de Barcelona para expandirse por toda la ciudad bajo el programa BWW likes the city. Así, se organizarán diversas actividades y experiencias gracias a alianzas con diferentes sectores como el comercio, la cultura y el ocio. Otro argumento más para fortalecer el papel de Barcelona Wine Week como una herramienta estratégica para proyectar una imagen sólida y coherente del vino español a todo el mundo.