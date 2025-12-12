El viaje de las Huîtres Poget (desde 1967)

Lo que llega a España —y, en particular, a Mercabarna— no es solo un marisco premium. Es el resultado de una crianza paciente y un traslado milimetrado para que la ostra siga siendo, al abrirla, exactamente lo que prometía en origen. Y es que Marennes-Oléron es una de las zonas ostrícolas más emblemáticas de Europa, y su particularidad clave es el ritmo de sus mareas: en esta costa las ostras pasan de 2 a 6 horas fuera del agua, expuestas al aire. Ese “entrenamiento” natural las vuelve más resistentes, tanto en concha como en carne.

En este escenario nace la ostra Poget más clásica, La Fine du Galon d’Or, criada en una de las mejores zonas cultivables de la bahía y alimentada por el encuentro entre el océano y aportes de agua dulce (zona entre ríos, según el dossier), lo que favorece una dieta rica en plancton y un desarrollo equilibrado. En el dossier, esta Fine se describe como una ostra de carne firme, sabor yodado/salino y con una crianza de hasta 36 meses.

El afinado final, como una crianza en bodega

Tras la fase de crecimiento, llega el momento que define la firma de Marennes: las claires (antiguas salinas convertidas en viveros). Allí, en las últimas semanas, las ostras se seleccionan y pasan por un periodo de afinado que redondea textura y perfil aromático. Huîtres Poget lo explica con una comparación muy francesa: igual que el vino gana matices en su crianza, aquí el agua, los sedimentos y las condiciones del entorno terminan de pulir la ostra antes de su consumo.

Ostras Poget / © ARTGRAFIK FILMS

La “trashumancia” a Normandía

El rasgo diferencial de Poget es su trabajo entre dos zonas: Marennes-Oléron y Normandía. En el dossier se cuenta un proceso casi migratorio: nacen en Marennes (julio-agosto), crecen en mar abierto, y una parte se traslada después para lograr resultados distintos, aprovechando corrientes más fuertes y una aportación nutritiva muy elevada. Ese entorno normando se traduce en un estilo de ostra diferente: más redonda y robusta, con carne más firme y generosa, y un toque más dulce asociado a una mayor presencia de grasa (por la riqueza nutritiva del agua). En otras palabras: Marennes marca el carácter marino y el afinado; Normandía aporta potencia y textura.

En casa: cómo conservarlas

Una vez en tu nevera, la regla es fácil: frío constante y respiración. El dossier recomienda conservarlas entre 2 y 5 ºC, en su caja original y cubiertas con un paño húmedo, evitando recipientes herméticos.

Y si quieres un gesto “pro”: sírvelas muy frías, con el licor natural, y acompáñalas con limón solo si no quieres tapar su personalidad. El verdadero lujo es notar qué te cuenta cada origen: el filo marino de Marennes, la profundidad de Normandía… y el equilibrio final de una casa que lleva décadas buscando que cada ostra sepa a mar, pero con firma.