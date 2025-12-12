Torrons Vicens, la tradición que nunca se detiene
La firma de Agramunt ha presentado sus novedades para esta Navidad, comenzando por su línea Sinergia, elaborada en colaboración con Albert Adrià, Jordi Roca, Ángel León y Quique Dacosta.
También añaden a su catálogo dos turrones con chocolate Dubai, otro de Nocilla y dos ‘panettones’.
B. C.
Si alguien afirma que todas las Navidades son iguales, es que extrañamente no conoce a Torrons Vicens. La firma de Agramunt ha presentado una serie de novedades para que la tradición vaya acompañada de una buena dosis de innovación. Comenzando por su línea Sinergia, elaborada en colaboración con los siempre inquietos Albert Adrià, Jordi Roca, Ángel León y Quique Dacosta. Otra nueva creación es el turrón de Nocilla, los del goloso chocolate Dubai y, por si fuera poco, esta vez se han atrevido con dos panettones (de fruta y chocolate).
Los turrones de Sinergia, inéditos, evocan la pureza estética y la fusión de los sabores más personales de cada uno de los chefs. Una línea inspirada en la esencia culinaria más auténtica de sus creadores. “A los cocineros con los que colaboramos les hace ilusión estar presentes en las mesa de Navidad”, asegura Ángel Velasco, propietario de Torrons Vicens, que recuerda cómo empezó esta alianza entre la tradición turronera y la alta cocina: “Al final de El Bulli, empezamos a colaborar con Albert Adrià y elaboramos dos turrones con dos de sus postres míticos: el Pisada Lunar y el Raíces. Así empezó la línea de turrones de autor Natura, que desarrollamos juntos para desestacionalizar el consumo del turrón tradicional”.
Inspiración de El Celler de Can Roca
Su evolución es Sinergia, que este año incorpora, entre otros, el turrón Cromatisme, inspirado en el postre homónimo de El Celler de Can Roca, con chocolate, caramelo de naranja, pastel de zanahoria y el toque crujiente de la nuez pacana. Por su parte, Quique Dacosta aporta el turrón de leche merengada con caramelo de canela y hojaldre crujiente. Ángel León se atreve, por su parte, con un turrón de rosco de vino con chocolate, inspirado en la tradición malagueña.
Otra novedad que despertará oleadas de nostalgia y conexión intergeneracional es el turrón de Nocilla, elaborado con praliné de avellana y cacao con crujiente de pan, cremoso de Nocilla y recubierto de chocolate.
