Guardianes del patrimonio vitícola

El final del siglo XIX estuvo marcado por la plaga de filoxera, que devastó los viñedos europeos. Hoy, gracias al proyecto de arqueología del vino iniciado por Familia Torres hace más de cuarenta años, es posible disfrutar de auténticos tesoros vitivinícolas recuperados. El objetivo era preservar el patrimonio vinícola de Catalunya y contribuir a la diversidad del viñedo.

Con la implicación de la quinta generación de la familia, el proyecto mira también al futuro para identificar variedades que destaquen por su interés enológico y su adaptación al cambio climático. De las más de 60 variedades ancestrales que Familia Torres ha logrado recuperar, 6 cumplen con los dos requisitos

Llamada a los agricultores locales

La iniciativa de rescatar variedades con identidad propia comenzó en los años 80, de la mano de Miguel A. Torres, inspirados por el profesor Boubals, de la Universidad de Montpellier. Desde entonces, se ha establecido una metodología científica y rigurosa, que arranca con anuncios en la prensa local dirigidos a viticultores para que notifiquen la existencia de plantas no identificadas.

A partir de cada hallazgo, el equipo de técnicos de Familia Torres, con la ayuda de expertos realizan una evaluación visual, confirman su singularidad mediante análisis de ADN, y proceden al saneamiento, reproducción in vitro y aclimatación en viveros. Tras estos pasos, las primeras plantaciones se realizan en la finca Mas Rabell (Penedès), antes de iniciar los cultivos experimentales y su posterior implantación definitiva si se determina el interés de la variedad a partir de las microvinificaciones realizadas en la bodega.

Seis tesoros recuperados

Las primeras cepas ancestrales descubiertas fueron la garró, en los años 80, y la querol a finales de los años 90, dos variedades tintas que Miguel A. Torres decidió cultivar en la Conca de Barberà para elaborar el primer vino con variedades ancestrales: Grans Muralles.

En el Penedès, Familia Torres ha plantado las variedades prefiloxéricas moneu y forcada, la única blanca recuperada que muestra interés y adaptación al cambio climático. Sus viñedos de Costers del Segre han acogido dos variedades con gran potencial: la gonfaus, plantada en el viñedo Purgatori, en Les Garrigues, y la pirene, cultivada en la finca de Sant Miquel de Tremp, en el Prepirineo, a 950 metros de altitud.

Variedades ancestrales

El resultado de este trabajo de recuperación se refleja hoy en siete vinos únicos y con carácter, ideales para acompañar los ágapes navideños.

En la DO Penedès destaca Clos Ancestral Blanco, elaborado con forcada y un pequeño porcentaje de xarel·lo, un vino fresco y vivaz que cuenta con la certificación ecológica y regenerativa Regenerative Viticulture Alliance (RVA), el primer estándar global que avala prácticas regenerativas en viñedos que recuperan la fertilidad de los suelos.

También del Penedès procede Clos Ancestral, un tinto ligero y hedonista elaborado con tempranillo, garnacha y la ancestral moneu, que aporta frescura y buena acidez. Procede del Castell de la Bleda, un enclave histórico donde se han hallado vestigios íberos, romanos y medievales. Al igual que su versión blanca, cuenta con la certificación ecológica y regenerativa RVA.

Completa la trilogía penedesenca el Jean Leon MO-23, un monovarietal de moneu perteneciente a la colección de vinos experimentales de Jean Leon, propiedad de Familia Torres. Cultivado de forma ecológica en un viñedo de 1,5 hectáreas en Torrelavit, es un vino de producción limitada que culmina el proyecto de vinos efímeros de la bodega iniciado en 2016. Desde la DO Costers del Segre, Purgatori celebra su décima añada, la del 2022, incorporando por primera vez la variedad gonfaus, que aporta complejidad a la garnacha. Procede de la finca Les Garrigues, y representa la evolución de un proyecto que conjuga tradición y sostenibilidad.

Finalmente, Grans Muralles, amparado bajo la DO Conca de Barberà, es el primer exponente del proyecto de recuperación de variedades ancestrales y uno de los vinos más emblemáticos de Familia Torres. Su coupage está integrado por las ancestrales garró y querol, junto con otras tres variedades autóctonas. Reconocido como Mejor Vino de Catalunya 2025 por los Premios Vinari en su añada actual 2020, encarna el espíritu fundacional del proyecto de recuperación varietal y la excelencia enológica de la familia.