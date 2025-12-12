Devolver al caviar su valor cultural

Durante años, en España ha existido un enorme desconocimiento sobre el caviar. Este desconocimiento se debía en parte a la percepción de que el caviar era un producto inaccesible y rodeado de mitos, lo que impedía a muchos consumidores acercarse a él con naturalidad. Aunque se consumía en restaurantes y celebraciones especiales, su procedencia o lectura de sus CITES, la etiqueta obligatoria que acompaña a cada lata, pertenecían a un mundo desconocido. Este vacío abrió la puerta a Real Caviar: un proyecto que tiene como misión enseñar, divulgar y dignificar uno de los alimentos más exquisitos del mundo. Capaz de redefinir el panorama gastronómico nacional, Enric Segarra, un apasionado del sector, impulsó una iniciativa que desde el principio puso el foco en explicar y formar al consumidor sobre este producto. Desde su inicio, Real Caviar ha mantenido una filosofía clara: vender caviar conlleva transmitir su origen, su especie, la calidad del agua en la que se cría cada esturión y la historia que hay detrás de cada lata.

Para ello, recorre el mundo en búsqueda de factorías de excelencia, razas singulares y métodos de producción que respeten el ecosistema y la tradición. El resultado es una colección de caviares con identidades distintas, moldeadas por su geografía y su genética. Esta apuesta ha conquistado a algunos de los chefs más prestigiosos nacionales e internacionales.

Expansión internacional

Recientemente, Real Caviar ha dado un paso decisivo con su expansión hacia Estados Unidos, un mercado exigente y de gran proyección. La marca ya está presente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami, y ha comenzado una colaboración estratégica con el reconocido chef José Andrés en todos sus restaurantes. Este crecimiento internacional ha reforzado la reputación de la marca como referente mundial del caviar y ha abierto nuevas oportunidades para darse a conocer. La incorporación de Fabio De Iure, socio de la empresa, como Export Manager ha sido clave para abrir nuevos mercados y estructurar la visión global de la marca, asegurando que cada nuevo proyecto mantenga los estándares de excelencia y calidad.

Una colección de caviares con identidades distintas que ha conquistado a los mejores chefs nacionales e internacionales. / D.R.

Futuros proyectos

Con la mirada puesta en el futuro, Real Caviar lanzará próximamente la Academia de la Cultura del Caviar, un espacio dedicado a la formación especializada, talleres prácticos y actividades educativas que acercarán a los participantes al conocimiento profundo de este producto tan extraordinario como desconocido para muchos.

Cultura del caviar

El caviar es la hueva del pez esturión, una especie originaria de ríos y lagos del este de Europa y del centro de Asia, que cuenta con más de veinticinco variedades conocidas y tiene una antigüedad de 150 millones de años. El esturión es un pez anádromo que vive tanto en agua salada como dulce. Se conoce que los mejores caviares proceden históricamente del esturión que habita en el mar Caspio, en países como Azerbaiyán, Irán y Rusia. De ahí que las variedades más codiciadas hayan sido, durante siglos, las de Beluga, Osetra y Sevruga, consideradas la tríada clásica del caviar de excelencia.

El caviar es la hueva del pez esturión, una especie originaria de ríos y lagos del este de Europa y del centro de Asia. / D.R.

Tres caviares

Por su demanda y su personalidad, destacan tres caviares excepcionales y únicos: Osetra Iraní, considerado uno de los tesoros del Caspio en tonos verdes y una textura sedosa y firme apreciada por su elegancia; Amur Osetra, Procedente de esturiones criados en China que se presentan con una acidez refrescante que abre el paladar y Osetra de Polonia, un caviar con notas de mantequilla salada, frutos secos y un final meloso.