Un cava de excelencia

El Gran Claustro Brut Nature Gran Reserva 2019 es un vino espumoso que ha capturado la atención de los amantes del vino por su calidad excepcional y su rica historia. Este cava, producido por la bodega Perelada, no solo es un tributo a la tradición vitivinícola de la región, sino también un símbolo de elegancia y sofisticación.

La historia del Gran Claustro se remonta a 1959, cuando el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, visitó España. Para esta ocasión especial, Perelada decidió embotellar un vino espumoso que rivalizara con los mejores champagnes de la época. El éxito de esta creación fue tan notable que se estableció como un referente en la producción de cavas de alta calidad. El nombre «Gran Claustro» hace referencia al Convento del Carmen, donde ya en el siglo XII los monjes carmelitas elaboraban vinos para el Condado de Peralada. Este legado histórico se refleja en la dedicación y el cuidado que se pone en la elaboración de cada botella de este cava.

Además de este saber ancestral, documentado desde la Edad Media, los espumosos de esta región se benefician del clima idóneo de este territorio. La zona de Vall d’Anoia-Foix es un valle abierto que se extiende desde las paredes rocosas de Montserrat, que lo portegen de los vientos del norte, hasta la costa, con el mar actuando como regulador de temperatura. No en vano esta zona entre los ríos Anoia y Foix, cuyos municipios principales son Sant Sadurní d’ Anoia y Vilafranca del Penedés, es el enclave donde nació el cava, propiciado precisamente por esas particularidades orográficas que hacen que sea el más adecuado para el cultivo de viñedos, que se beneficia de inviernos suaves y veranos moderados por la brisa marina.

Características

El Gran Claustro Brut Nature Gran Reserva 2019 es un cava que destaca por su complejidad y equilibrio. Se elabora a partir de una selección de las mejores uvas de chardonnay y pinot noir, cuidadosamente vendimiadas en la subzona Vall d’Anoia-Foix de la DO Cava en Vilafranca del Penedès, bajo prácticas de viticultura100% ecológica. En bodega, el cava se somete a una crianza de más de treinta meses en botella. Solo se produce en cosechas calificadas como excepcionales. Estamos ante un cava histórico que combina elegancia y delicadeza, con aromas de pastelería fina y una acidez tensa que aporta energía y profundidad.

Gran Claustro es un cava histórico que combina elegancia y delicadeza

CAVA GRAN CLAUSTRO BRUT NATURE / Perelada

Gran Claustro Brut Nature Gran Reserva 2019

NOTA DE CATA

- Vista: presenta un color amarillo brillante con destellos dorados, acompañado de una burbuja delicada y continua que refleja su refinamiento.

- Nariz: su bouquet combina el dulzor de frutas blancas maduras, como la pera, con la frescura cítrica de la piel de limón y un delicado perfume floral. Un fondo sutil de pan tostado aporta calidez y complejidad.

- Boca: en boca, la sutileza de las frutas blancas y el perfume floral se fusionan con la complejidad de la pastelería fina, culminando en un final largo y persistente.

MARIDAJE

El Gran Claustro Brut Nature es un cava versátil que se puede disfrutar en diversas ocasiones. Su perfil de sabor lo convierte en un acompañante ideal para una variedad de platos:

- Entrantes: Perfecto para acompañar tapas, mariscos y quesos suaves.

- Platos Principales: Combina bien con pescados a la parrilla y aves de corral.

- Postres: Su frescura lo hace ideal para postres ligeros y frutas.