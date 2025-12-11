Alemany, cinco generaciones de miel y turrón
Bajo el cielo del Montsec, el más limpio de Catalunya, cinco generaciones llevan uniendo desde en Os de Balaguer tradición y contemporaneidad para seleccionar en origen las mejores mieles peninsulares y elaborar turrones artesanos con la misma receta familiar.
B.C.
En Alemany, la miel es mucho más que un ingrediente: es la identidad. La empresa, fundada por una mujer, la abuela Mundeta, y sostenida en gran medida por manos femeninas, sitúa a las personas frente a las máquinas, respeta los tiempos de cocción y eleva la cooperación sobre la competitividad. Su pasión les impulsa a “polinizar” a la opinión pública con la idea de la miel como primer y mejor dulce natural.
La combinación de arraigo y excelencia de Alemany, que empezó en 1879, les ha llevado a ser una de las empresas del estado más premiadas en los Great Taste Awards, los Oscar de la alimentación gourmet. Este año, la empresa ha obtenido siete galardones nuevos y con estos ya suman 58 desde su primera participación en 2014. Un reconocimiento internacional que reafirma la marca como una de las marcas más destacadas en el mundo de la miel y el turrón, y es que apostar por Alemany es obtener un beneficio triple: el nutritivo, la defensa de la apicultura y la conservación de ecosistemas.
Compromiso social y medioambiental
El ADN Alemany se basa en generar impacto positivo en el mundo rural y en el medio ambiente. Más de sesenta personas con diversidad funcional de cuatro centros especiales de trabajo de Lleida -Fundación Privada Ilersis, L’Estel y La Antorcha- colaboran a diario pegando, una por una, las etiquetas que dan personalidad a cada bote: perfectas en su “imperfección” artesanal.
Esta humanización evita la deslocalización y permite llevar los productos del Montsec al mundo, mostrando la riqueza rural más allá de las fronteras. Para reducir la huella ecológica, todos los envases priorizan materiales reciclables como vidrio o cartón, otorgando una segunda vida a cada bote de miel.
La defensa de la miel de proximidad
En el actual debate sobre la miel de importación y su dudosa calidad, Alemany reivindica la miel de confianza: la que nace de la colaboración estrecha con apicultores locales como Josetxu, que lleva más de 20 años cuidando sus colmenas en Vilanova de la Sal. Esta simbiosis garantiza un producto puro y auténtico, a la vez que sostiene un oficio ancestral que protege el paisaje.
La península Ibérica, con el mayor reservorio floral de Europa, ofrece mieles únicas -de naranjo, romero o castaño- que Alemany selecciona respetando tanto la tradición apícola como el ecosistema que las hace irrepetibles. Cada bote contiene conocimiento, pasión y respeto por un entorno que, gracias a las abejas, conserva la biodiversidad. Una cucharada de miel de apicultura de proximidad nos acerca a tres valores esenciales: El compromiso con el territorio, el cuidado del medio ambiente y la pasión por una tradición artesanal.
Cada bote de miel Alemany es una forma natural y honesta de reconectar con la tierra, dar vida a la biodiversidad y preservar el oficio apícola. Apostar por esta miel no es sólo una elección de sabor: es un gesto consciente que apoya a quien cuida de nuestro entorno con respeto y conocimiento.
Apicultura sostenible
Cada 20 de mayo, el Día Mundial de las Abejas, la marca invita a reflexionar sobre la importancia de la apicultura sostenible: elegir miel de proximidad es un acto consciente que favorece un modelo alimenticio saludable, justo y responsable con el futuro del planeta.
Ferran Alemany, el gerente, resume en pocas palabras todo un universo de valores y sabor: “Alemany, bueno y bien”. Una forma sencilla, directa y eficaz de nombrar lo que se hace con buena materia prima, con manos expertas y con el corazón puesto en el territorio y las personas.
Los rasgos distintivos de Alemany
Autenticidad: Cada producto cuenta la historia del Montsec y de los apicultores que lo habitan.
Confianza: Trazabilidad total, premios internacionales y transparencia en los procesos.
Impacto positivo: Empleo inclusivo, economía rural, envases sostenibles y defensa de la biodiversidad.
Excelencia gastronómica: Sabores reconocidos globalmente que siguen la receta familiar desde 1879.
