Vuelve el Calendario de Adviento de Raíces Ibéricas, la cuenta atrás más vinícola
La bodega propone un recorrido prenavideño por el viñedo español a través de 24 minibotellas y variedades autóctonas, muchas de ellas casi desconocidas
Cada vino se acompaña de una vídeo-cata dirigida por un sumiller de prestigio
B.C.
Parece una simple cuenta atrás con la vista fijada en la Navidad, pero en este caso es mucho más que un entrañable juego de niños. Cada diciembre, desde hace tres años, la bodega Raíces Ibéricas lanza al mercado su Calendario de Adviento de Vino, una experiencia sensorial que recorre las variedades autóctonas de España a través de 24 catas guiadas por 24 sumilleres de prestigio internacional.
La propuesta fue pionera en España y ha conseguido consolidarse como un fenómeno anual entre profesionales, distribuidores y amantes del vino curiosos. Cada día, una mini botella. Cada día, una variedad diferente. Y cada día, una voz experta que guía la experiencia mediante un vídeo exclusivo al que se accede por QR.
Pero el corazón del calendario no está solo en el producto o en la experiencia, está en su compromiso con el territorio. Desde uvas tan populares como la garnacha o la monastrell, hasta joyas prácticamente desconocidas, como la eva, la bruñal, la juan garcía o la malvar, el calendario se convierte en una suerte de archivo líquido, un altavoz para uvas que no salen en los rankings pero que cuentan historias únicas.
Sumilleres de referencia
En estos tres años, 72 sumilleres y comunicadores del vino han sido padrinos del proyecto. Voces de referencia que han prestado su saber, su tiempo y su entusiasmo para conectar al consumidor con las raíces del vino español. Entre ellos, destacan nombres como Anna Vicens (presidenta de la Associació Catalana de Sommeliers, vicepresidenta de la UAES y sumiller jefe de Wine Palace), Ferran Centelles (crítico de Jancis Robinson y drink manager de elBullifoundation), Mariano Rodríguez (Arzak) y otras figuras internacionales como Julie Dupouy (tercer mejor sumiller del mundo en el 2016), Hannes Hooyberghs (Nuance) o Tom Leven (Hof Van Cleve), entre otros muchos.
“Lo más valioso es la generosidad con la que todos estos grandes sumilleres se han implicado. Gracias a ellos, cada variedad no solo se bebe, también se entiende, se disfruta y se valora”, señala Andrea Draper, responsable de marketing de Raíces Ibéricas.
La edición de este año, ya disponible, incluye 22 monovarietales de la colección Raíces y dos de sus vinos icónicos: Raíces I Tinto y Raíces I Blanco Especial. Las variedades incluidas proceden de 15 regiones de España.
Con una producción limitada, el calendario se distribuye tanto en la tienda 'on line' de Raíces Ibéricas, como en puntos de venta especializados. Algo que empezó como una propuesta navideña se ha convertido en mucho más para Raíces Ibéricas. Su calendario de adviento es ya la mejor forma de celebrar la diversidad del vino español, y de brindar por su futuro.
Compromiso con el viñedo autóctono
Las bodegas Sierra Norte y Raíces Ibéricas se fusionaron el pasado verano con el objetivo de convertirse en un referente nacional en la elaboración de vinos honestos y sostenibles, que pongan en valor las variedades autóctonas españolas. La nueva entidad resultante, Bodegas Raíces Ibéricas, parte de una visión compartida durante muchos años de colaboración: dar valor a las uvas locales y a las zonas vitivinícolas que han quedado fuera del foco principal del mercado. La marca se convierte así en un paraguas que acoge una amplia colección de monovarietales y vinos de parcela procedentes de viñedos históricos repartidos por todo el país.
La nueva Raíces Ibéricas ha arrancado con una presencia en más de 30 mercados internacionales, una producción combinada de 3,2 millones de botellas anuales y más del 75% del volumen destinado a exportación. La bodega cuenta con 440 hectáreas de viñedo en propiedad en Jumilla, La Roda, Utiel, Requena y Calatayud, además de otras hectáreas que gestiona bajo acuerdos a largo plazo, lo que contribuye a mantener el tejido social.
Más del 60% de su producción es ecológica y vegana, y está previsto que, en el plazo de tres años, se incorporen a la producción ecológica los viñedos propios de Calatayud, que están en plena conversión. De hecho, la bodega acaba de obtener la certificación Wineries for Climate Protection y avanza en la implantación de la viticultura regenerativa. En el plano humano, la fusión no solo ha respetado al equipo existente previo, formado por 90 personas, sino que prevé nuevas contrataciones en las áreas de exportación, márketing y enoturismo.
