De raíces y de innovación, así es la Nueva Cocina Catalana

Catalunya se ha convertido en el primer territorio del mundo en recibir el título de Región Mundial de la Gastronomía, que está luciendo durante todo este 2025, y esto es algo que obviamente debía quedar reflejado en el programa de actividades de Gastronomic Forum Barcelona. De hecho, el eje temático principal es la Nueva Cocina Catalana, un movimiento culinario que se entiende como una línea cronológica que parte de la tradición, llega a la cima con la revolución innovadora emprendida por la generación de Ferran Adrià y continúa con toda una serie de chefs contemporáneos que han sido capaces de unir exitosamente ambos mundos con naturalidad.

Este momento dulce se refleja en una feliz coincidencia, que no había sucedido en ninguna edición anterior: la presencia en diferentes ponencias de los chefs responsables de los cinco restaurantes reconocidos con tres estrellas Michelin de Catalunya. Es decir, Jordi Cruz, Joan Roca, Paolo Casagrande, los Hermanos Torres y el trío del Disfrutar, Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch. Como no podría ser de otra forma, la sesión inaugural correrá a cargo de Adrià, que llevará a cabo un recorrido por la historia de la cocina catalana, repasando sus diferentes etapas e influencias.

Los hermanos Torres participarán en el GFB con una ponencia sobre cocina medieval. / Archivo

“La tradición, el producto local y el territorio recuperan protagonismo y nos consolidan como referente internacional. Reunimos a las voces más autorizadas para explorar esa combinación de raíces y modernidad, conectando el talento consagrado con la nuevas generaciones”, explica Pep Palau, director del programa gastronómico del salón. Los triestrellados no serán los únicos protagonistas, sino que la lista de nombres es alargada, comenzando por dos sagas familiares que confirman que el legado continúa. Así, Paco Pérez (Miramar y Enoteca) subirá al escenario con su hijo, Guillem Pérez, mientras que Fina Puigdevall lo hará con sus tres hijas -Martina, Carlota y Clara Puigvert-, con las que comparte el destino de Les Cols.

Mayor proximidad

Todavía queda sumar chefs como Carles Gaig (Gaig), Eduard Gascons (Els Tinars), Nandu Jubany (Can Jubany), Oriol Rovira (Els Casals), Jordi Vilà (Alkimia), Gessamí Caramés (Meleta de Romer), Víctor Torres (Les Magnòlies)… Las sesiones se repartirán entre los espacios habituales del salón, como el Auditorio, que este año se ha rediseñado para facilitar una mayor proximidad entre los asistentes a los 'showcookings' y los chefs participantes, de tal manera que el público podrá degustar con mayor comodidad las elaboraciones presentadas . Otros espacios son el Taller, el Aula Forum y el ForumLab, dedicado a la reflexión.

Es precisamente este último ámbito que acoge otra de las grandes actividades ligadas a la capitalidad gastronómica de Catalunya, el Simposio de Cocina Catalana, que tiene como objetivo abordar sus retos del presente y del futuro. Todo ello para reflexionar sobre por qué se ha convertido en uno de los movimientos culinarios más influyentes del mundo. Y cuál es el camino a seguir para que lo continúe siendo durante mucho tiempo.