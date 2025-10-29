De raíces y de innovación, así es la Nueva Cocina Catalana
El protagonismo del programa de actividades del GFB recae este año sobre la gastronomía catalana contemporánea y logra reunir por primera vez a los cinco chefs 'triestrellados' de Catalunya
Eduard Palomares
Catalunya se ha convertido en el primer territorio del mundo en recibir el título de Región Mundial de la Gastronomía, que está luciendo durante todo este 2025, y esto es algo que obviamente debía quedar reflejado en el programa de actividades de Gastronomic Forum Barcelona. De hecho, el eje temático principal es la Nueva Cocina Catalana, un movimiento culinario que se entiende como una línea cronológica que parte de la tradición, llega a la cima con la revolución innovadora emprendida por la generación de Ferran Adrià y continúa con toda una serie de chefs contemporáneos que han sido capaces de unir exitosamente ambos mundos con naturalidad.
Este momento dulce se refleja en una feliz coincidencia, que no había sucedido en ninguna edición anterior: la presencia en diferentes ponencias de los chefs responsables de los cinco restaurantes reconocidos con tres estrellas Michelin de Catalunya. Es decir, Jordi Cruz, Joan Roca, Paolo Casagrande, los Hermanos Torres y el trío del Disfrutar, Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch. Como no podría ser de otra forma, la sesión inaugural correrá a cargo de Adrià, que llevará a cabo un recorrido por la historia de la cocina catalana, repasando sus diferentes etapas e influencias.
“La tradición, el producto local y el territorio recuperan protagonismo y nos consolidan como referente internacional. Reunimos a las voces más autorizadas para explorar esa combinación de raíces y modernidad, conectando el talento consagrado con la nuevas generaciones”, explica Pep Palau, director del programa gastronómico del salón. Los triestrellados no serán los únicos protagonistas, sino que la lista de nombres es alargada, comenzando por dos sagas familiares que confirman que el legado continúa. Así, Paco Pérez (Miramar y Enoteca) subirá al escenario con su hijo, Guillem Pérez, mientras que Fina Puigdevall lo hará con sus tres hijas -Martina, Carlota y Clara Puigvert-, con las que comparte el destino de Les Cols.
Mayor proximidad
Todavía queda sumar chefs como Carles Gaig (Gaig), Eduard Gascons (Els Tinars), Nandu Jubany (Can Jubany), Oriol Rovira (Els Casals), Jordi Vilà (Alkimia), Gessamí Caramés (Meleta de Romer), Víctor Torres (Les Magnòlies)… Las sesiones se repartirán entre los espacios habituales del salón, como el Auditorio, que este año se ha rediseñado para facilitar una mayor proximidad entre los asistentes a los 'showcookings' y los chefs participantes, de tal manera que el público podrá degustar con mayor comodidad las elaboraciones presentadas . Otros espacios son el Taller, el Aula Forum y el ForumLab, dedicado a la reflexión.
Es precisamente este último ámbito que acoge otra de las grandes actividades ligadas a la capitalidad gastronómica de Catalunya, el Simposio de Cocina Catalana, que tiene como objetivo abordar sus retos del presente y del futuro. Todo ello para reflexionar sobre por qué se ha convertido en uno de los movimientos culinarios más influyentes del mundo. Y cuál es el camino a seguir para que lo continúe siendo durante mucho tiempo.
De Catalunya al mundo
Cuando se habla de los mejores representantes de la gastronomía catalana suelen aparecer chefs con restaurantes afincados en Catalunya, si bien hay muchos otros que han emprendido un viaje para defenderla más allá de sus fronteras, como hizo Carme Ruscalleda en su aventura japonesa.
Algunos de ellos subirán al escenario para narrar sus experiencias, ya sean cercanas, como en el caso de Ramon Freixa y su restaurante Tradició de Madrid, o lejanas, como Albert Franch, Mateu Villaret y Xano Saguer. El primero dirige Nolla, un restaurante en Helsinki que apuesta por la estacionalidad y el residuo cero. Villaret, por su parte, ha abierto Masía, un restaurante de cocina catalana en Tokio, mientras que Xano Saguer desarrolla su concepto de gastronomía dulce en el ÇuinaMX de México DF.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE