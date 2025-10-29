Gastronomic Forum Barcelona tiene premios para todos los gustos
Los asistentes al salón podrán ver cómo se disputan los galardones a la mejor elaboración de pan, pizza clásica y panettone
Se entregarán los premios Cuiner 2025 y Josep Mercader, además de recuperar el reconocimiento a las iniciativas más innovadoras
N. B.
Gastronomic Forum Barcelona se convierte en el mejor escaparate para competiciones gastronómicas de alto nivel. Son los siguientes:
INNOFORUM
Gastronomic Forum Barcelona se convierte en un escaparate de las principales novedades de la industria del foodservice y la artesanía alimentaria y es por ello que los Premios InnoForum reconocen a las empresas y productos más innovadores en diversas categorías: sabor más original y packaging más sostenible, entre otras.
PIZZA BIT COMPETITION
Los mejores pizzeros se verán las caras en la 2ª fase de Pizza Bit Competition. Se trata de un concurso llevado a España por la firma Molino Dallagiovanna, en el que los profesionales tendrán que preparar una pizza roja clásica. Los finalistas se disputarán el premio en la Gran Final que se celebrará en Alimentaria & Hostelco 2026.
PREMIOS JOSEP MERCADER
Los Premios Josep Mercader tienen como objetivo reconocer la labor, individual o colectiva, realizada a veces a lo largo de toda una vida, en el ámbito de la restauración. Se reconocen diversas categorías: Cocina, Sala, Vino, Productor (del sector agrícola y pesquero), Formación, Comercio y Restaurante Sostenible.
THE BAKER
GFB acoge la 3ª edición del premio The Baker, organizado por la Baking School Barcelona Sabadell del Gremio de Panaderos de la Provincia de Barcelona. El certamen reconoce al profesional que acredite un mejor dominio en la ejecución de distintas técnicas de panadería y pastelería y demuestre, también, cualidades en la gestión.
THELOBBY-HOTEL & GASTRO
Con THELOBBY – Hotel & Gastro Talks se entregarán tres galardones que reconocen la innovación, visión estratégica y liderazgo en la hotelería gastronómica española. Así, se concederá el Premio al Mejor Hotel Gastronómico de España, el Premio al Mejor Director de F&B Hotelero y el Premio al Mejor Lobby de España.
PREMIO MEJOR PANETTONE
Este bizcocho navideño de origen italiano gana cada vez más adeptos. GFB vuelve a acoger el Premio Mejor Panettone Artesano y Mejor Panettone de Chocolate de España 2025, organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Además del sabor, se valoran la apariencia, el horneado o la estructura de la miga.
CUINER 2025
GFB, en colaboración con 'La Vanguardia', entregarán el premio Cuiner 2025. Optan al galardón los chefs Robert Lechuga, Pau Feliu, Ricard Llop y Alberto Pontón, Clàudia Gozzi y Jaime Bes, Helena Termes Adan y Jeffrey Ruiz García, Marc Pérez y Tania Doblas; y el equipo de Fran Baixas, Gianmarco Greci y Josh McCarty.
PLAT FAVORIT DELS CATALANS
De entre 15 propuestas, los cuatro platos emblemáticos que pasarán a la semifinal del Plat Favorit dels Catalans son escogidos por votación popular a través de platfavorit.cuina.cat. Organizados por Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia y la revista 'Cuina', reconocerán el plato que mejor representa la esencia de la cocina catalana.
Actividades recién salidas del horno
Panadería y pastelería han cobrado importancia en los últimos años y merecen capítulo a parte. Y es por ello que también en Gastronomic Forum Barcelona este apartado crece y se le dedicarán sesiones específicas, con grandes nombres como el de Lluc Crusellas, Ester Roelas o José Roldán. Por primera vez, el Gremi de Pastisseria de Barcelona y el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona han organizado una programación conjunta dentro de GFB.
El Aula Fòrum se convertirá en uno de los grandes escenarios con una programación que incluirá una charla con cata con el maestro panadero francés Matt Valette, junto con David Hernández (Mejor Pan de Labrador 2022 y Mejor Coca Creativa 2023), y el maestro panadero Daniel Jordà (Mejor Brioche Clásico 2023 y Mejor Panettone de España 2022), que ofrecerán la sesión 'Elaboraciones emblemáticas de panadería catalana' (lunes 3, a las 13h); y una ponencia de José Roldán, nombrado recientemente World Baker 2025 por la UIBC (miércoles 5, a las 13h).
En cuanto al ámbito de la pastelería, Lluc Crusellas, maestro pastelero de Eukarya y El Carme (Vic), escogido como mejor chocolatero del mundo en el concurso World Chocolate Masters 2022, impartirá una sesión sobre los turrones (lunes 3, 16.30h).
Los dulces tradicionales en la nueva pastelería catalana centrarán una sesión especial protagonizada por Toni Vera, Sergi Vela, Rafa Delgado, Ricard Martínez, Ester Roelas, Jordi Farrés, Anna Katherina, Paula Domènech, Lluís Costa y Adrià Rodón (martes 4, a las 17h). Milhojas, coca de llardons, brazo de gitano, la mona de Pascua y el pijama serán los protagonistas de esta sesión que tendrá lugar en el Auditori.
