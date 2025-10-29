Gastronomic Forum Barcelona tiene premios para todos los gustos

Gastronomic Forum Barcelona se convierte en el mejor escaparate para competiciones gastronómicas de alto nivel. Son los siguientes:

INNOFORUM

Gastronomic Forum Barcelona se convierte en un escaparate de las principales novedades de la industria del foodservice y la artesanía alimentaria y es por ello que los Premios InnoForum reconocen a las empresas y productos más innovadores en diversas categorías: sabor más original y packaging más sostenible, entre otras.

PIZZA BIT COMPETITION

Los mejores pizzeros se verán las caras en la 2ª fase de Pizza Bit Competition. Se trata de un concurso llevado a España por la firma Molino Dallagiovanna, en el que los profesionales tendrán que preparar una pizza roja clásica. Los finalistas se disputarán el premio en la Gran Final que se celebrará en Alimentaria & Hostelco 2026.

PREMIOS JOSEP MERCADER

Los Premios Josep Mercader tienen como objetivo reconocer la labor, individual o colectiva, realizada a veces a lo largo de toda una vida, en el ámbito de la restauración. Se reconocen diversas categorías: Cocina, Sala, Vino, Productor (del sector agrícola y pesquero), Formación, Comercio y Restaurante Sostenible.

THE BAKER

GFB acoge la 3ª edición del premio The Baker, organizado por la Baking School Barcelona Sabadell del Gremio de Panaderos de la Provincia de Barcelona. El certamen reconoce al profesional que acredite un mejor dominio en la ejecución de distintas técnicas de panadería y pastelería y demuestre, también, cualidades en la gestión.

THELOBBY-HOTEL & GASTRO

Con THELOBBY – Hotel & Gastro Talks se entregarán tres galardones que reconocen la innovación, visión estratégica y liderazgo en la hotelería gastronómica española. Así, se concederá el Premio al Mejor Hotel Gastronómico de España, el Premio al Mejor Director de F&B Hotelero y el Premio al Mejor Lobby de España.

PREMIO MEJOR PANETTONE

Este bizcocho navideño de origen italiano gana cada vez más adeptos. GFB vuelve a acoger el Premio Mejor Panettone Artesano y Mejor Panettone de Chocolate de España 2025, organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Además del sabor, se valoran la apariencia, el horneado o la estructura de la miga.

CUINER 2025

GFB, en colaboración con 'La Vanguardia', entregarán el premio Cuiner 2025. Optan al galardón los chefs Robert Lechuga, Pau Feliu, Ricard Llop y Alberto Pontón, Clàudia Gozzi y Jaime Bes, Helena Termes Adan y Jeffrey Ruiz García, Marc Pérez y Tania Doblas; y el equipo de Fran Baixas, Gianmarco Greci y Josh McCarty.

PLAT FAVORIT DELS CATALANS

De entre 15 propuestas, los cuatro platos emblemáticos que pasarán a la semifinal del Plat Favorit dels Catalans son escogidos por votación popular a través de platfavorit.cuina.cat. Organizados por Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia y la revista 'Cuina', reconocerán el plato que mejor representa la esencia de la cocina catalana.