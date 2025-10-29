El Forum Lab, un laboratorio de ideas gastronómicas
Este espacio dedicado a debatir las nuevas tendencias del sector gastronómico y hotelero y contará con sesiones dedicadas a analizar cómo la restauración colectiva puede adaptarse a un nuevo modelo alimentario más sostenible y saludable
Grandes nombres del la restauración expondrán su experiencia y consejos para triunfar en este sector
N. B.
En un contexto de cambio constante, el panorama culinario y de la restauración no se queda atrás. Gastronomic Forum Barcelona ha recogido y mostrado las nuevas tendencias del sector ofreciendo no sólo un espacio expositivo de referencia, sino también un lugar en el que reflexionar y crear debate. Se trata de Forum Lab, donde, a través de mesas redondas y conferencias, grandes expertos abordan temas de actualidad.
La programación de Forum Lab arranca con fuerza ya el lunes 3 con la jornada titulada 'Restauración Colectiva: ¿cómo crear un modelo alimentario más sostenible y saludable?'. Organizada por el Torribera Mediterranean Center (TMC), un proyecto conjunto de la Universitat de Barcelona y el Culinary Institute of America, el encuentro tiene como objetivo debatir sobre el modelo alimentario actual, desde el contexto económico y social del sector, hasta los marcos legales, los casos prácticos y de éxito y el fomento de la investigación y programas de formación.
La jornada se desarrollará durante cuatro horas de ponencias y bloques temáticos: 'Restauración colectiva: el gigante invisible de la gastronomía'; 'Legislar el cambio: hacia una restauración colectiva más saludable, sostenible y accesible', con José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a Cristina Massot, secretaria general del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; 'De la teoría a la práctica: Casos de éxito en cocinas colectivas sostenibles y saludables' y 'Formación culinaria e investigación en las restauración colectiva'. Cerrará el encuentro una última mesa redonda titulada 'Compromiso colectivo: alianzas para crear una restauración colectiva más sostenible y saludable'.
‘Food design’ y estrategia
Además del Simposio de Cocina Catalana que tendrá lugar el miércoles 5 (más información en la pág. 5), destaca la jornada Pre-EFOOD26 by Elisava &Fork, que se celebrará el martes 4. Se trata de un encuentro entre diseñadores y chefs para debatir sobre el presente y el futuro de los sistemas alimentarios y el papel del food design en el mundo actual. Nacido del nuevo Grado en Diseño para los Sistemas Alimentarios de ELISAVA y CETT-UB, el evento presenta un perfil profesional emergente: una figura capaz de transitar desde la ciencia hasta la cultura, de la logística a la innovación.
El Forum Lab acogerá el martes por la tarde la primera jornada 'THE LOBBY. Hotel & Gastro Talks', una cita pionera que reunirá en un mismo escenario a los grandes protagonistas de la hotelería y la gastronomía. Organizado por Food Design Company, el encuentro contará con Paco Morales, chef con 3 estrellas Michelin (Noor Restaurant) y reconocido entre los mejores del mundo, que compartirá los aspectos clave que todo cocinero debe valorar antes de emprender un proyecto hotelero. Además, Juan Carlos Padrón (El Rincón) ofrecerá una charla sobre su experiencia implantando restaurantes gastronómicos en hoteles.
A su vez, 'La recuperación de variedades locales: gastronomía singular' centrará una jornada el lunes por la tarde.
Charcutería creativa
Frente a un cambio de costumbres y hábitos a la hora de comer; embutidos, fiambres y jamones también se transforman. Hablamos de charcutería creativa, una apuesta por la renovación que se está llevando a cabo esta última década. En Gastronomic Forum Barcelona se hacen eco de esta tendencia de la mano de algunos de los grandes nombres del sector.
Y es que en los últimos años ha aparecido una nueva generación de charcuteros, con un alto grado de formación y conocimiento. Entre ellos, profesionales que han incorporado a las preparaciones charcuteras elementos de innovación que mantienen un gran paralelismo con la creatividad culinaria. De esta forma, en GFB actuarán dos grandes exponentes de este movimiento. Por un lado, Xesc Reina, que ha revolucionado el mundo de la sobrasada, con piezas de largas maduraciones y un amplio abanico de especialidades, partiendo del cerdo negro criado en ganadería extensiva. Reina, todo un referente en el sector, impartirá dos talleres con degustación (lunes 3, a las 16h y 17h).
Destaca también la presencia en GFB de César “Wilson” Sagario, el mejor charcutero de Argentina, que mostrará preparaciones de raíz tradicional como spianattas, culatellos o guanciales (lunes 3, 18h). A su lado, Josep Dolcet aportará su sabiduría charcutera, tras una vida dedicada a la investigación y la formación.
