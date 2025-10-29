El Forum Lab, un laboratorio de ideas gastronómicas

En un contexto de cambio constante, el panorama culinario y de la restauración no se queda atrás. Gastronomic Forum Barcelona ha recogido y mostrado las nuevas tendencias del sector ofreciendo no sólo un espacio expositivo de referencia, sino también un lugar en el que reflexionar y crear debate. Se trata de Forum Lab, donde, a través de mesas redondas y conferencias, grandes expertos abordan temas de actualidad.

La programación de Forum Lab arranca con fuerza ya el lunes 3 con la jornada titulada 'Restauración Colectiva: ¿cómo crear un modelo alimentario más sostenible y saludable?'. Organizada por el Torribera Mediterranean Center (TMC), un proyecto conjunto de la Universitat de Barcelona y el Culinary Institute of America, el encuentro tiene como objetivo debatir sobre el modelo alimentario actual, desde el contexto económico y social del sector, hasta los marcos legales, los casos prácticos y de éxito y el fomento de la investigación y programas de formación.

La jornada se desarrollará durante cuatro horas de ponencias y bloques temáticos: 'Restauración colectiva: el gigante invisible de la gastronomía'; 'Legislar el cambio: hacia una restauración colectiva más saludable, sostenible y accesible', con José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a Cristina Massot, secretaria general del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; 'De la teoría a la práctica: Casos de éxito en cocinas colectivas sostenibles y saludables' y 'Formación culinaria e investigación en las restauración colectiva'. Cerrará el encuentro una última mesa redonda titulada 'Compromiso colectivo: alianzas para crear una restauración colectiva más sostenible y saludable'.

‘Food design’ y estrategia

Además del Simposio de Cocina Catalana que tendrá lugar el miércoles 5 (más información en la pág. 5), destaca la jornada Pre-EFOOD26 by Elisava &Fork, que se celebrará el martes 4. Se trata de un encuentro entre diseñadores y chefs para debatir sobre el presente y el futuro de los sistemas alimentarios y el papel del food design en el mundo actual. Nacido del nuevo Grado en Diseño para los Sistemas Alimentarios de ELISAVA y CETT-UB, el evento presenta un perfil profesional emergente: una figura capaz de transitar desde la ciencia hasta la cultura, de la logística a la innovación.

El Forum Lab acogerá el martes por la tarde la primera jornada 'THE LOBBY. Hotel & Gastro Talks', una cita pionera que reunirá en un mismo escenario a los grandes protagonistas de la hotelería y la gastronomía. Organizado por Food Design Company, el encuentro contará con Paco Morales, chef con 3 estrellas Michelin (Noor Restaurant) y reconocido entre los mejores del mundo, que compartirá los aspectos clave que todo cocinero debe valorar antes de emprender un proyecto hotelero. Además, Juan Carlos Padrón (El Rincón) ofrecerá una charla sobre su experiencia implantando restaurantes gastronómicos en hoteles.

A su vez, 'La recuperación de variedades locales: gastronomía singular' centrará una jornada el lunes por la tarde.