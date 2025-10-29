Cómo degustar Gastronomic Forum Barcelona, un salón de éxito

Grandes y pequeños productores del sector agroalimentario, restauradores, hoteleros y empresas de 'foodservice' se dan cita cada otoño en Gastronomic Forum Barcelona (GFB), un evento que se ha posicionado como la gran plataforma de negocio de un sector en auge en nuestro país. Se trata de una combinación de feria y congreso que ha cosechado un gran éxito y que ha superado las cifras de récord de anteriores ediciones, con más de 400 empresas expositoras y 180 actividades.

Será del 3 al 5 de noviembre en el Recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Aquí no se trata solo de participar en una feria que abre oportunidades de negocio y acoge las grandes novedades del sector, sino que también se invita al visitante profesional a degustar la gastronomía más puntera de la mano de reputados chefs y profesionales del sector que ofrecen charlas, showcooking y catas con diversas áreas temáticas de actualidad.

“Con una visión de 360 grados sobre la hostelería, la restauración y el foodservice, Gastronomic Forum Barcelona 2025 se reafirma como una gran plataforma de negocio para el sector, conectando producto, conocimiento, innovación y tendencias”, resume Josep Alcaraz, director del salón. Y es que esta nueva edición contará con la mayor participación de su historia, con más de 400 empresas que expondrán su producto y ofrecerán sus novedades en el pabellón número 8 del Recinto Montjuïc, lo que supone un incremento del 10% respecto a la edición de 2024.

Oferta diversificada

Como novedad, se incorporan a esta edición nuevos colectivos territoriales que aportarán una gran variedad de pequeños productores locales, en una apuesta por la valorización del producto de origen, que tendrá especial protagonismo en GFB.Así pues, la oferta expositiva reflejará una representación territorial diversificada, con un aumento de empresas de Catalunya, pero también con mayor espacio destinado a firmas provenientes del resto del Estado, fundamentalmente de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

Exposición de pequeños productores, en GFB. / Fira de Barcelona

El carácter global de esta cita se refuerza con una participación internacional que también crece, con empresas de países como Alemania, Lituania, Irlanda, Portugal, Francia, Italia y Chipre.

Como gran escaparate de negocio, GFB se hará eco una vez más de las tendencias que están en auge en un sector gastronómico en constante evolución. Así, el salón apuesta este año por reforzar áreas como la panadería, pastelería, pizza, vinos naturales y el café de especialidad, que incrementarán significativamente su presencia, tanto en la zona expositiva como en el programa de actividades.

Una amplia exposición

En concreto, más del 70% de la oferta expositiva del salón estará dedicada a productos gastronómicos y bebidas, mientras que el 17% se dedicará a mostrar grandes firmas de equipamiento y maquinaria y sus innovadoras soluciones. Porque precisamente uno de los puntos fuertes de este encuentro es el hecho de dar a conocer no solo producto gastronómico sino también servicios y aportaciones especializadas en tecnología para la gestión y administración de establecimientos y menaje.

“El espíritu de GFB es lo que nos hace únicos. No es solo una feria, es un punto de encuentro entre profesionales” Josep Alcaraz — Director de Gastronomic Forum Barcelona

Si algo caracteriza a Gastronomic Forum Barcelona es el hecho de que aglutine a todos los perfiles del sector: desde restaurantes con estrella Michelin hasta bares, casas de comidas o restaurantes de menú del día. Es por este motivo que el salón se ha logrado posicionar como la plataforma más completa para impulsar y optimizar cualquier tipo de negocio de restauración. “Uno de los principales atractivos del salón es que permite a las pequeñas marcas llegar a un público profesional muy cualificado al que, de otro modo, no tendrían acceso”, explica Alcaraz, y añade que “encuentran visibilidad y contactos que se adaptan a su perfil”.

Así pues, la apuesta por los pequeños productores y los alimentos de origen local es otro de los atractivos de este encuentro. GFB contará con la presencia de más de 80 pequeños productores agrupados en L’Espai Catalunya, organizado por Prodeca y las diputaciones de Barcelona, Girona y Lleida. Un año más, el evento contará con las participaciones colectivas de la Xunta de Galicia, el Consell Insular de Menorca y las diputaciones de A Coruña, Burgos, Valladolid y Cáceres. Además, el Ajuntament de Barcelona y Mercabarna impulsan el Aula d’Alimentació Sostenible Barcelona, un espacio con productores ecológicos y de proximidad que, con la colaboración de la Fundación Restaurantes Sostenibles, acogerá actividades alrededor de la gastronomía sostenible.

180 ponentes

Gastronomic Forum Barcelona complementa la experiencia comercial con el conocimiento, la formación y las tendencias. Y lo hace a través de un centenar de 'showcookings' y charlas a cargo de 180 ponentes, entre ellos, 75 chefs que suman 52 estrellas Michelin, y un total de 26 pasteleros, panaderos y charcuteros.

'Showcooking' de Nandu Jubany en Gastronomic Fourm Barcelona. / Fira de Barcelona

Y, para hacerlo llegar a un público profesional, cuenta con diversos espacios. Por un lado, el Auditorio, un gran escenario que este año se renueva y que ofrecerá por primera vez ponencias con degustación. Las sesiones de cocina en directo se llevan a cabo en el Taller, un lugar que permite interactuar con los chefs que lideran la sesión y degustar los platos que se han elaborado.

GFB cuenta también con un espacio de reflexión y debate; es el llamado Forum Lab, que acoge mesas redondas y conferencias de expertos a partir de bloques temáticos que recogen las tendencias de actualidad. Por otra parte, las actividades del sector de la panadería, la pastelería y la pizza se desarrollarán en el Aula Forum, con demostraciones en directo y concursos. Por último, el Aula Makro ofrece sesiones de cocina en directo sobre las últimas tendencias en hotelería y gastronomía.

“El salón es un generador de contenidos y un acelerador de movimientos en el sector” Pep Palau — Director de Contenidos de GFB

Los ejes del programa

El programa de actividades de Gastronomic Forum Barcelona tendrá este año como eje temático central la Nueva Cocina Catalana. Treinta años después de la revolución gastronómica liderada por Ferran Adrià, Catalunya es un indiscutible referente mundial de la cocina contemporánea. “Catalunya es hoy uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo, y eso no es fruto de la casualidad”, expone Pep Palau, director de Contenidos de GFB. “Aquí conviven varias generaciones de cocineros que han transformado nuestra cocina en un referente internacional”, argumenta Palau, y reivindica el hecho de que “ningún otro territorio podría reunir un cartel de chefs” como el que presentará este salón. Todo, en un año en el que Catalunya es la Región Mundial de la Gastronomía.

Dentro del programa, destacan también diferentes bloques temáticos, como la charcutería creativa y la cocina asociada a este sector; la panadería y la pastelería, claramente en auge; y la pizza, un plato italiano de referencia que está tomando altos vuelos.

GFB 2025 se celebrará del 3 al 4 de noviembre en horario de 10 a 19 horas y el 5 noviembre, de 10 a 18 horas. Toda la información y la reserva de entradas está en la web del salón: gastronomicforumbarcelona.com.