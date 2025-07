El loncheado gana terreno en el mercado del ibérico

El año 2025 confirma una tendencia clara en el sector del ibérico en España: el auge del loncheado. Y es que cada vez son más los consumidores que apuestan por esta presentación. Castro y González, empresa jamonera, lleva años apostando por el loncheado. Ahora, ante la popularización de esta técnica, reconocen que es una práctica que ha llegado para quedarse, tanto entre los consumidores como, cada vez más a menudo, en hostelería.

Es precisamente el sector de la restauración el que ha decantado la balanza. La falta de personal formado que sepa realizar correctamente el corte en los restaurantes provoca que las patas de jamón poco a poco queden limitadas a bodas, eventos y lugares de prestigio que cuenten con especialistas dedicados casi en exclusiva a esta actividad.

“Nosotros siempre hemos defendido el corte al momento y delante del cliente, porque un arte así merece ser visto y valorado, pero los hosteleros quieren productos que se puedan servir rápido y que faciliten el trabajo al personal de sala”, asegura Miguel González, uno de los hermanos propietarios de la marca jamonera de Guijuelo. Por ello, añade, “contamos en nuestras instalaciones con ocho cortadores profesionales que cada día miman el producto, lo cortan a cuchillo y lo envasan de forma que no se perciba ninguna diferencia de sabor, aroma o textura.”, asegura.

Corte experto y consumo sencillo

Durante el año 2024 salieron de las instalaciones de Castro y González más de 30.000 platos de jamón loncheados y listos para consumir. Una cifra espectacular que marca un aumento del 250% respecto al anterior ejercicio, y que acredita que la cuota de mercado de estos productos va a ser cada vez mayor. Y no es de extrañar, pues los loncheados tienen muchas ventajas respecto a la venta de piezas enteras o deshuesadas.

El pasado año salieron de las instalaciones de Castro y González más de 30.000 platos de jamón loncheados y listos para consumir. / ­

La primera y la más obvia es la comodidad, ya que el cliente (sea público final u hostelero) únicamente tiene que abrir el plato y servir. Esto también fomenta que el jamón se pueda consumir en espacios que hasta ahora no había conquistado, pues no se necesita un almacen en el que colgar las piezas y su conservación es mucho más sencilla. La calidad del producto permanece intacta gracias al envasado en atmósfera protectora (MAP), una tecnología en la que Castro y González ha trabajado durante años, y que permite mantener las cualidades organolépticas intactas, ayuda a que las lonchas se separen más fácilmente y logra que la grasa propia del producto quede adherida al mismo jamón y no en el envase, como ocurre con los vacíos habituales. Además, puede controlar muy bien la temperatura de servicio, bastará con pasarlo por agua templada o caliente durante unos segundos antes de abrir el paquete.

A esto se suma una cuestión económica. El loncheado garantiza el desperdicio cero, sin ninguna merma de producto, como sí ocurre con las piezas enteras. Una cualidad muy agradecida en el mundo de la hostelería, sobre todo en restaurantes con una rotación menor del producto. Y, a su vez, ayuda a la restauración a cubrir la falta de personal, permitiendo que se oferte una pieza tratada por auténticos profesionales sin necesidad de que el establecimiento cuente con un cortador especializado en plantilla.

El loncheado no solo responde a una necesidad operativa o comercial, sino que refleja una transformación más profunda en la forma de entender y consumir el ibérico. Guijuelo Castro y González ofrece el equilibrio perfecto entre la eficiencia del formato y el respeto por el producto, asegurando que la innovación nunca reste valor al saber hacer tradicional que hace del jamón un emblema de nuestra gastronomía.