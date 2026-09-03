Priorat, Empordà y Prades: tres paisajes distintos para entender la garnacha

Pocas uvas retratan tan bien el paisaje mediterráneo como la garnacha. Es una variedad dócil, capaz de adaptarse a suelos pobres y climas exigentes, y precisamente por eso se convierte en un espejo fiel del lugar donde crece. Cambia el terreno, cambia el clima, cambia la altitud, y el vino resultante apenas se parece al anterior aunque la uva de partida sea la misma.

Eso es lo que ponen sobre la mesa tres tintos elaborados a partir de garnacha en tres puntos muy distintos de Catalunya: Solluna 2022, en el Priorat; Tocat de l'Ala Negre 2022, en el Empordà, y Cel de Prades 2017, en las montañas de Prades. La selección de septiembre de Casa Gourmet los reúne en un mismo lote, dos botellas de cada referencia, y ofrece así la posibilidad de comparar, casi en tiempo real, cómo responde una misma variedad a tres paisajes que no podrían ser más diferentes.

La selección de septiembre de Casa Gourmet: seis botellas, dos de cada referencia, por 54 euros (valorado en 90 euros). / Casa Gourmet

En los tres casos la garnacha es la protagonista, aunque nunca viaja sola. En Solluna 2022 se acompaña de cariñena y syrah; en Tocat de l'Ala Negre 2022, de cariñena, cabernet sauvignon y merlot; y en Cel de Prades 2017, de syrah. Pero más allá del ensamblaje, lo que de verdad marca la diferencia entre uno y otro es lo que ocurre bajo tierra y en el aire que rodea a cada viñedo.

La llicorella marca el pulso del Priorat

Solluna 2022 nace en el entorno de Mas Mariano, en Bellmunt del Priorat, de la mano de Gran Clos, bodega que trabaja unas 32 hectáreas de viñedo, algunas con cepas centenarias, sobre la llicorella, la pizarra oscura que define buena parte del paisaje prioratino. Es un vino que combina un 60% de garnacha con un 23% de cariñena y un 17% de syrah.

Solluna 2022 nace sobre la llicorella del Priorat, un suelo pobre que empuja la vid a buscar profundidad. Ideal con carnes a la brasa o guisos de caza. / Casa Gourmet

La llicorella no perdona. Es un suelo pobre, con muy poca capacidad para retener agua, y eso obliga a la vid a hundir sus raíces mucho más profundo en busca de recursos. Ese esfuerzo se traduce en uvas de rendimientos bajos y maduración lenta, y deja una huella reconocible en el vino: fruta roja y negra con matices florales, hierbas de monte y un fondo balsámico, sostenidos por una acidez viva y taninos finos que invitan a un segundo trago. Es un tinto que pide carnes a la brasa o guisos de caza, algo con grasa y carácter que dialogue con esa mineralidad de pizarra.

La tramontana esculpe el Empordà

Varios kilómetros al norte, Tocat de l'Ala Negre 2022 propone una lectura completamente distinta de la misma uva. El proyecto, impulsado por Coca i Fitó junto a Roig Parals desde 2011, trabaja viñedos de entre 15 y 80 años repartidos por distintos municipios del Alt Empordà, a los pies de la Sierra de la Albera. El vino combina un 55% de garnacha con un 40% de cariñena, un 3% de cabernet sauvignon y un 2% de merlot.

Tocat de l'Ala Negre 2022 crece a los pies de la Sierra de la Albera, en el Empordà, donde la tramontana esculpe el carácter del vino. / Casa Gourmet

Aquí el protagonista no es solo el suelo, de sílex y pizarra, sino también el viento. La tramontana sopla con fuerza y de forma casi constante sobre el Empordà, seca el ambiente, limpia el viñedo de humedad y obliga a las cepas a crecer bajas y resistentes. El resultado es un vino de crianza breve, cuatro meses en barrica de roble francés, pensado para integrar las distintas parcelas sin tapar la fruta. En copa se nota esa tensión: fruta fresca, especias suaves y un punto salino que recuerda a la cercanía del mar. Combina bien con arroces de montaña o carnes rojas poco especiadas, donde el vino puede seguir siendo el centro de la mesa.

La altitud impone su ritmo en Prades

La tercera parada está en las montañas de Prades, donde Totó Marquès elabora Cel de Prades 2017 a partir de viñedos situados a unos 950 metros sobre el nivel del mar, uno de los puntos más altos de la vitivinicultura catalana. El vino combina garnacha y syrah, y forma parte de un proyecto más amplio de recuperación de viñedos abandonados y de la tradición vitivinícola local, con un enfoque ecológico que hoy continúa una nueva generación de la familia.

La altitud cambia las reglas del juego: las noches frescas ralentizan la maduración y permiten que la uva conserve acidez incluso en años cálidos. El resultado es un vino con siete años de botella a sus espaldas, con notas florales y balsámicas, frutos silvestres y un fondo mineral que recuerda al entorno de montaña donde nace, cuerpo firme y frescura que lo hacen especialmente versátil en mesa. Funciona bien con quesos curados de montaña o platos de caza menor, donde su punto mineral y su frescura tienen espacio para lucirse.

Cel de Prades 2017 madura a 950 metros de altitud, entre los riscos de las montañas de Prades, con noches frescas que alargan la maduración. / Casa Gourmet

Un mismo hilo, tres acentos muy distintos

Tres vinos, tres paisajes y una sola variedad que demuestra hasta qué punto el lugar puede pesar más que la etiqueta. La llicorella, la tramontana y la altitud actúan casi como coautoras de cada botella, y comparar Solluna 2022, Tocat de l'Ala Negre 2022 y Cel de Prades 2017 en una misma mesa es una manera directa de entender por qué la garnacha se ha convertido en una de las variedades más versátiles del Mediterráneo.

Quien quiera hacer esa comparación en casa puede encontrar los tres vinos reunidos en la selección de septiembre de Casa Gourmet, con dos botellas de cada referencia (seis en total) por 54 euros, un lote valorado en 90 euros.