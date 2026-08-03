La uva que ha conquistado el mundo: tres blancos del Penedès para descubrir la xarel·lo

La selección está disponible por 46 euros, frente a un valor real estimado de 76 euros, lo que representa un ahorro de casi el 40 %. Una propuesta concebida para descubrir la diversidad de la xarel·lo a través de tres blancos mediterráneos marcados por la frescura, la identidad varietal y su vocación gastronómica.

Los vinos elegidos, Rupestris 2025, Xarel·lista 2023 y Miranius 2024, ofrecen tres lecturas complementarias del Penedès. Desde el trabajo de finca de Celler Pardas hasta la visión familiar de Mas Bertran y la viticultura ecológica y biodinámica de Celler Credo, la selección muestra la capacidad de la xarel·lo para interpretar distintos paisajes, estilos y filosofías de cada bodega.

Casa Gourmet propone descubrir la diversidad de la xarel·lo con una selección de seis botellas por 46 euros, frente a un valor real estimado de 76 euros. / Casa Gourmet

Tensión y carácter mediterráneo

Rupestris 2025, de Celler Pardas, combina un 60 % de xarel·lo y un 40 % de malvasía de Sitges, dos variedades que se complementan por su frescura, expresividad aromática y estructura. Procede de viñedos cultivados mediante agricultura ecológica, sin herbicidas, insecticidas ni productos de síntesis.

El vino presenta fruta amarilla, notas florales y un perfil mediterráneo definido. En boca destaca por su tensión, su buena acidez y un final seco, limpio y sabroso. Se trata de uno de los blancos más reconocibles de Celler Pardas y de una interpretación precisa del paisaje del Penedès. Como referencia del prestigio alcanzado por este vino, la añada 2024 recibió 92+ puntos Parker.

Rupestris 2025, de Celler Pardas, combina un 60 % de xarel·lo y un 40 % de malvasía de Sitges en un blanco fresco, tenso y de marcado carácter mediterráneo. / Casa Gourmet

Celler Pardas nació en 1996 en la finca Can Comas, de la mano del enólogo Ramon Parera y del agrónomo Jordi Arnan. La bodega centra su trabajo en la interpretación del paisaje desde la viña, con especial atención a los suelos, las variedades tradicionales y las fermentaciones en cemento.

Una expresión directa de la variedad

Xarel·lista 2023 propone una lectura directa de la xarel·lo, sin artificios y con una clara voluntad de expresar su origen. El vino procede de viñas de Sant Martí Sarroca y fermenta durante 15 días en depósitos de acero inoxidable a baja temperatura para conservar la frescura y el carácter varietal.

Xarel·lista 2023, de Mas Bertran, ofrece una expresión directa, fresca y honesta de la xarel·lo, procedente de viñas de Sant Martí Sarroca. / Casa Gourmet

En copa se muestra vivo, honesto y fresco. El tiempo de reposo en botella le aporta mayor cuerpo y persistencia, sin perder tensión. Su equilibrio lo convierte en un blanco especialmente versátil para acompañar aperitivos de mar, pescados, mariscos, quesos suaves y carnes blancas.

Fundada en 2005 en Sant Martí Sarroca, Mas Bertran es una bodega familiar gestionada por Roser Carbó y Eva Ventura. Su filosofía combina tradición, innovación y respeto por el entorno, con un trabajo centrado en variedades históricas del Penedès como la xarel·lo, la macabeo, la parellada y la sumoll.

Miranius 2024, el xarel·lo ecológico de Celler Credo, expresa la frescura y la pureza varietal del Penedès. La añada ha recibido 91+ puntos Parker. / Casa Gourmet

Pureza varietal y precisión

Miranius 2024 es el xarel·lo ecológico de Celler Credo, el proyecto de vinos blancos de Recaredo. Procede de parcelas de secano situadas entre la Plana del Penedès, las montañas del Ordal y el valle del Bitlles, y busca mostrar la variedad desde la frescura, la pureza y una lectura precisa del paisaje.

Fermenta en depósitos de acero inoxidable con levaduras autóctonas y se vinifica íntegramente en la propiedad familiar. En nariz aparecen notas cítricas, hierbas mediterráneas, flores y fruta amarilla, acompañadas por un fondo mineral. En boca ofrece una acidez viva, textura y un final fresco. La añada 2024 ha sido reconocida con 91+ puntos Parker.

Celler Credo forma parte del universo Recaredo y sitúa la xarel·lo en el centro de su identidad. Su filosofía se apoya en la viticultura ecológica y biodinámica, la vendimia manual y la mínima intervención, con vinos que aspiran a expresar el paisaje del Penedès con autenticidad.

Rupestris 2025, Xarel·lista 2023 y Miranius 2024 muestran la vocación gastronómica de la xarel·lo y su versatilidad para acompañar arroces, pescados, mariscos y cocina mediterránea. / Casa Gourmet

Una selección pensada para la mesa

Los tres vinos deben servirse entre 7 y 10 ºC, en copas de vino blanco con suficiente amplitud para apreciar su textura. Rupestris funciona especialmente bien con arroces, mariscos y cocina mediterránea; Xarel·lista acompaña aperitivos de mar, pescados y quesos suaves; y Miranius resulta ideal para pescados blancos, verduras a la brasa y quesos frescos.

Con esta selección, Casa Gourmet convierte la xarel·lo en el hilo conductor de un recorrido por el Penedès, a través de tres bodegas que comparten el respeto por el territorio, pero aportan estilos y sensibilidades propios. Una propuesta para descubrir la profundidad, la versatilidad y la proyección de la variedad reina de los vinos blancos del Penedès.