Ni perlas ni caviar… Sauvignon blanc

El guiño nace de la propia letra de la artista catalana, donde la copa de sauvignon blanc aparece asociada a una idea de celebración, renovación y futuro. Rosalía canta “Mi futuro será dorado” y sitúa el pasado en el fondo de una copa de esta variedad blanca. La referencia conecta también con el universo del Sancerre, uno de los grandes vinos franceses elaborados con sauvignon blanc, que la propia artista ha señalado como uno de sus vinos favoritos tras descubrirlo por recomendación de Pharrell Williams, músico, productor y figura vinculada a la moda internacional.

Selección de vinos sauvignon blanc de Casa Gourmet para julio: seis botellas de Rueda, Navarra y Utiel-Requena por 39 euros. / Casa Gourmet

La propuesta incluye seis botellas, dos de cada bodega, por 39 €, frente a un valor real de 60 €. Una selección pensada para el verano, con vinos de perfil refrescante, buena intensidad aromática y reconocimientos en guías y certámenes nacionales e internacionales.

La selección está formada por de Alberto Sauvignon Blanc 2024, de la DO Rueda; Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025, de la DO Navarra; y Con un Par Sauvignon Blanc 2024, de la DO Utiel-Requena. Tres monovarietales que muestran diferentes expresiones de una misma uva: desde el perfil tropical y mineral de Rueda hasta la intensidad aromática navarra y la frescura mediterránea valenciana.

De Alberto Sauvignon Blanc 2024, un blanco de la DO Rueda con perfil aromático, fresco y gastronómico. / Lu Hoffmann

Tres territorios para una variedad de moda

De Alberto Sauvignon Blanc 2024 nace en la DO Rueda, una de las grandes zonas históricas del vino blanco español. Elaborado por Bodegas De Alberto, presenta un perfil aromático marcado por la fruta tropical, las flores y los matices minerales. En boca resulta untuoso, con volumen, buena estructura y un final elegante, especialmente versátil para acompañar mariscos, arroces, pescados, quesos e incluso embutidos. Su palmarés incluye Oro en los Premios Zarcillo, 91 puntos en la Guía Peñín, 90 puntos en el Rueda Report de Tim Atkin y Beth Willard, 88 puntos James Suckling y otros reconocimientos.

Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025 procede de viñedos propios de la Bodega Inurrieta, en Falces, dentro de la Ribera Alta de Navarra. La altitud, la diversidad de suelos y el trabajo sobre lías aportan intensidad aromática y textura. Es un blanco brillante y expresivo, con notas de piña, fruta de la pasión, pomelo, cítricos y hierba cortada. Su perfil fresco lo hace muy gastronómico, ideal para pescados, mariscos, arroces, verduras a la parrilla, quesos frescos y cocina especiada suave. Cuenta con 91 puntos Wine Enthusiast, Doble Oro Gilbert & Gaillard 2025, 93 puntos Guía Gourmet 2025 y varias medallas de oro en concursos internacionales.

Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025, un blanco navarro expresivo, aromático y con reconocimientos internacionales. / Lu Hoffmann

Con un Par Sauvignon Blanc 2024 aporta el registro más fresco y desenfadado de la selección. Elaborado por Vicente Gandía en la DO Utiel-Requena, apuesta por una sauvignon blanc de perfil mediterráneo, directo y muy fácil de disfrutar. La vendimia nocturna ayuda a conservar la viveza aromática de la uva, que se expresa con recuerdos de piña, maracuyá, fruta fresca, flores y notas cítricas de pomelo. Por su carácter vivo y sabroso, encaja especialmente bien con arroces, marisco, pulpo, aperitivos, ensaladas y pescados blancos. Ha sido reconocido con Medalla de Oro en los Sakura Awards de Japón.

Con un Par Sauvignon Blanc 2024, de la DO Utiel-Requena, aporta el perfil más fresco y desenfadado de la selección / Lu Hoffmann

Una selección para la cocina de verano

La selección de julio de Casa Gourmet está pensada para acompañar aperitivos, mariscos, arroces, pescados, quesos suaves, ensaladas y cocina mediterránea. Son vinos blancos, con estilos complementarios y una clara vocación gastronómica.

Casa Gourmet es el e-commerce de vinos y productos gastronómicos de Prensa Ibérica. Su propuesta combina vinos seleccionados, productos gourmet y campañas temáticas dirigidas a un público interesado en descubrir nuevas propuestas con una mirada cercana, experta y orientada al disfrute gastronómico.